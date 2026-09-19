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Lava Bold N4 Pro 5G ભારતમાં લૉન્ચ, આ છે મોંઘવારીમાં 6,000mAh બેટરીવાળો સસ્તો ફોન !

Lava Bold N4 Pro 5G ભારતમાં લૉન્ચ થઈ ગયો છે, જેની ખાસ લૉન્ચ કિંમત સામાન્ય લોકોને પોસાય તેવી હોવાનો દાવો કરવામા આવી રહ્યો છે.

લાવા મોબાઈલ
લાવા મોબાઈલ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 1:27 PM IST

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હૈદરાબાદઃ લાવાએ પોતાની બોલ્ડ સીરીઝમાં નવા સ્માર્ટફોન લૉન્ચ કરી દીધા છે, જેનું નામ Lava Bold N4 Pro 5G છે. આ ફોન ઓગસ્ટમાં આવેલા Bold N4 Liteનું અપગ્રેડ વર્ઝન છે. તેમાં 5G સપોર્ટ, મોટી બેટરી અને લેટેસ્ટ હાર્ડવેર પણ આપવામા આવ્યું છે. તેની કિંમત પણ ઘણી ઓછી રાખવામા આવી છે.

આ ફોનમાં પાછળના ભાગે ફ્લેટ પેનલ આપવામાં આવ્યું છે. ઉપરના ડાબા ખૂણામાં કેમેરા આઈલેન્ડ બનેલો છે. તેમાં બે મોટા કેમેરા લેન્સ, એક નાનો સર્કુલર એલિમેન્ટ અને એલઈડી ફ્લેશ આપવામા આવ્યો છે. આ ફોનની ફ્રેમ પણ ફ્લેટ છે. વૉલ્યૂમ અને પાવર બટન આપવામા આવ્યા છે. ફોનના આગળના ભાગ પર ફ્રન્ટ કેમેરા માટે વૉટરડ્રૉપ નૉચ આપવામા આવ્યું છે.

મુખ્ય ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન

આ ફોનમાં 6.75 ઈંચની એચડી પ્લસ ડિસ્પ્લે આપવામા આવી છે, જે 120Hz રિફ્રેશ રેટ સપોર્ટ સાથે આવે છે. તેમાં પ્રોસેસર માટે Unisoc T8200 5G ચિપસેટ લાગેલી છે, જેની સાથે 6GB RAMની સુવિધા મળે છે. તમે આ ફોનની રેમને 6GB વર્ચુઅલ રેમની મદદથી કૂલ 12GB સુધી વધારી શકો છો. ફોન Android 16 પર બેસ્ડ ઓએસ પર ચાલે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ફોનનું સૉફ્ટવેર બિલ્કુલ ક્લીન અને સ્મૂથ રહેશે.

આ ફોનના કેમેરાની વાત કરીએ તો તેના પાછળના ભાગે 50MPનો એઆઈ ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા આપવામા આવ્યો છે. ફોનમાં 6,000mAhની મોટી બેટરી આપવામા આવી છે, પણ ચાર્જિંગ સ્પીડ વિશે કંપનીએ જાણકારી નથી આપી. આ ફોન IP64 રેટિંગ સાથે આવે છે, જેમાં ફોન હળવા પાણી અને ધૂળથી બચી શકે.

કિંમત અને ઉપલબ્ધતા

Lava Bold N4 Pro 5Gને કંપનીએ 13,999 રૂપિયાની એક ખાસ લૉન્ચ કિંમત પર લૉન્ચ કર્યો છે. જો કે, આ કિંમત ફોન પર મળતા તમામ ઑફર્સ સાથે જણાવવામા આવી છે. હાલ, કંપનીએ આ ફોનનું એક જ વેરિયન્ટ લૉન્ચ કર્યું છે, જે 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે.

આ ફોન 26 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 12 વાગ્યાથી એમેઝોન પર વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. લાવા આ ફોન સાથે લોકોને ઘર પર જ ફ્રી સર્વિસ સપોર્ટનો પણ ફાયદો આપી રહ્યું છે. તેનો અર્થ એ છે કે જો ફોન ખરાબ થાય છે, તો કંપની તમને ઘર પર જ રિપેયરિંગ કરવાની સુવિધા આપશે.

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