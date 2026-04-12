કિયા મોટર્સે ભારત માટે 2030 સુધીનો રોડમેપ કર્યો જાહેર, લોન્ચ થશે શાનદાર હાઇબ્રિડ કાર્સ
કિયા કંપની 2030 સુધીમાં ભારતમાં 10 નવા મોડલ ઉતારશે, જેમાંથી 8 ઇલેક્ટ્રિક અથવા હાઇબ્રિડ હશે.
Published : April 12, 2026 at 8:58 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર ઉત્પાદક કંપની Kia એ આગામી કેટલાક વર્ષો માટે ભારતીય બજારનો પોતાનો રોડમેપ તૈયાર કરી લીધો છે. આમાં હાઇબ્રિડ કારોની ભૂમિકા સ્પષ્ટપણે મોટી બનવાની છે. Kia એ તેના 2026 CEO ઇન્વેસ્ટર ડે પર પુષ્ટિ કરી છે કે વર્ષ 2030 સુધી દેશમાં તેની પાસે 10 મોડલ્સની લાઇનઅપ હશે.
10 મોડલ્સમાંથી 8 EV
આમાંથી 8 મોડલ્સ કોઈને કોઈ સ્વરૂપે ઇલેક્ટ્રિક હશે. આ લિસ્ટમાં Kia Sorento અને Kia Carnivalના હાઇબ્રિડ વર્ઝનનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી પહેલું મોડલ Kia Sorento કંપની માટે ભારતમાં એક નવી કાર હશે, જ્યારે કંપનીનું બીજું મોડલ Carnival હાલમાં ડીઝલ વર્ઝનમાં આવે છે.
Kia Sorento HEV
કંપનીની લાઇનઅપમાં પહેલું મોડલ Kia Sorento હશે, જેને કંપનીના ઇન્ડિયા પોર્ટફોલિયોમાં Seltosથી ઉપર રાખવામાં આવશે. તેમાં ત્રણ હારની બેઠકોનો લેઆઉટ મળશે. વિદેશોમાં હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ સાથે આ કાર 1.6-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન સાથે વેચાય છે, જેની સાથે એક ઇલેક્ટ્રિક મોટર પણ છે, અને તે 224 bhp પાવર આપે છે. આ સિસ્ટમ 6-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલી છે.
કેટલાક બજારોમાં ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવનો વિકલ્પ પણ મળે છે. Sorentoની લંબાઈ 4.8 મીટરથી વધુ છે. તેના ફીચર્સમાં ઇન્ફોટેનમેન્ટ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર માટે બે સ્ક્રીન, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, હેડ-અપ ડિસ્પ્લે અને ઊંચા ટ્રિમ્સમાં પેનોરેમિક સનરૂફ મળે છે.
Kia Carnival HEV
Kia Carnivalનું હાઇબ્રિડ વર્ઝન હાલમાં ભારતમાં ઉપલબ્ધ Carnivalના ડીઝલ વર્ઝન કરતાં અલગ હશે. 2024માં નવી જનરેશન સાથે Carnival ભારતમાં પાછી આવી હતી, પરંતુ તે માત્ર ડીઝલ એન્જિન સાથે જ આવી છે. જોકે, વિશ્વભરમાં Kia આ MPVનું હાઇબ્રિડ વર્ઝન પણ પેશ કરે છે, અને તે જ વર્ઝનને ભારતમાં લોન્ચ કરવાનો વિચાર છે.
આ વર્ઝન 1.6-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન અને ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે ચાલે છે, જે ડીઝલ વર્ઝનની તુલનામાં વધુ સારી માઇલેજ આપશે. નવા પાવરટ્રેન ઉપરાંત, Carnivalના હાઇબ્રિડ વર્ઝનમાં લેઆઉટ કે ફીચર્સમાં વધુ બદલાવ થવાની સંભાવના નથી.
Kia Syros EV
Kia ભારતમાં Syrosનું EV વર્ઝન પણ લોન્ચ કરશે, જેને ભારતીય રસ્તાઓ પર ટેસ્ટિંગ કરતાં પહેલાં જ જોવામાં આવ્યું છે. એવી શક્યતા છે કે તેનો બેઝ Kia Carens Clavis EV જેવો જ હશે. આ EVમાં આગળની તરફ એક ઇલેક્ટ્રિક મોટર લગાવવામાં આવશે, અને 42 kWh અથવા 51.4 kWhની બેટરી પેક ઇસ્તેમાલ થશે. કંપનીનો દાવો છે કે એક વાર ચાર્જ કરવાથી તે 490 કિમી સુધીની રેન્જ આપશે.
ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો, Kia Syros EV તેના ICE વર્ઝનના બોક્સી, ટોલ-બોય સ્ટાંસને જાળવી રાખશે. તેના ટેસ્ટ મ્યુલ્સમાં તે જ અલોય વ્હીલ્સ અને પાછળની વિન્ડસ્ક્રીનની આસપાસ L-આકારના ટેલ-લેમ્પ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. ચાર્જિંગ પોર્ટ આગળની ડાબી ફેન્ડર પર હોઈ શકે છે, જેમ કે અગાઉના સ્પાય શોટ્સમાં જોવા મળ્યું હતું.
Kiaનો આ રોડમેપ દર્શાવે છે કે કંપની ભારતમાં હાઇબ્રિડ અને ઇલેક્ટ્રિક બંને તકનીકીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. Sorento અને Carnivalના હાઇબ્રિડ વર્ઝન તેમજ Syros EV આવનારા વર્ષોમાં ભારતીય બજારમાં મોટી હલચલ ઊભી કરી શકે છે.
