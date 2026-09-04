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Kiaની નવી SUV કાર Sorento ભારતમાં લોન્ચ, કિંમત 27.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ

Kiaએ ભારતમાં નવી Sorento SUV લોન્ચ કરી છે, મજબૂત હાઇબ્રિડ એન્જિનવાળી આ કારની એક્સ શો રૂમ પ્રાઈઝ 27.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે

આ કાર છ અને સાત સીટના વિકલ્પ સાથે આવે છે અને તેમાં દસ એરબેગ્સ અને લેવલ ટુ પ્લસ એડાસ જેવા સલામતી લક્ષણો આપવામાં આવ્યા છે.
આ કાર છ અને સાત સીટના વિકલ્પ સાથે આવે છે અને તેમાં દસ એરબેગ્સ અને લેવલ ટુ પ્લસ એડાસ જેવા સલામતી લક્ષણો આપવામાં આવ્યા છે. (Kia India)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 5:59 PM IST

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હૈદરાબાદ: કોરિયન કાર કંપની Kiaએ ભારતમાં Kia Sorento નામની એક નવી SUV લોન્ચ કરી છે. તે 3 રો SUV છે, જેની એક્સ શો રૂમ પ્રાઈઝ 27.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. આ કારનું ઉત્પાદન આંધ્રપ્રદેશના અનંતપુર પ્લાન્ટમાં થઈ રહ્યું છે. આ ફેસલિફ્ટેડ ફોર્થ જનરેશન (MQ4) સોરેન્ટો છે, જે 2023માં વિશ્વમાં આવી હતી.

કંપની તેને છ મુખ્ય ટ્રીમમાં વેચી રહી છે, જેને HTE, HTE(O), HTK, HTK(A), HTX અને HTX(A. તેમાં બે એન્જિન વિકલ્પો છે. પહેલું 1.HayBy-Troybow-Trr- સ્ટ્રો અને બીજું HTX અને HTX(A) ટ્રીમમાં 2.2 લિટર ડીઝલ એન્જિન છે જેમાં બંને એન્જિનમાં ઓલ-વ્હીલ-ડ્રાઇવ (AWD) પણ છે.

કિંમત અને વેરિઅન્ટ્સ
2026 Kia Sorento ની પ્રારંભિક એક્સ-શોરૂમ કિંમત 27.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને 40.19 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. 'બ્લેક લાઇન' સ્ટાઇલિંગ પેક HTK(A), HTX(A) ટ્રીમ પર એક વિકલ્પ છે. તેની કિંમત 20,000 રૂપિયા વધારે છે. (A) વાળા ટ્રીમ્સમાં ADAS ફીચર્સ અને (O)વાળા ટ્રીમ્સમાં કન્વીનિયન્સ પેક મળે છે.

એન્જિન અને પાવર
Kia Sorentoમાં બે પાવર ટ્રેન મળી રહ્યા છે. 1.6 લિટર સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન 180hp અને 265Nm પહોંચાડે છે. તેની સાથે, ઇલેક્ટ્રિક મોટર 65hp અને 264Nm ઉમેરે છે જેનાથી કુલ 230hp અને 380 Nm પાવર મળે છે. તે 6 સ્પીડ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે આવે છે અને FWD અથવા AWD બંનેમાં ઉપલબ્ધ છે. કંપની કહે છે કે તે ભારતમાં એકમાત્ર સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ કાર છે, જે ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે.

હેડલાઇટ્સ વર્ટિકલી સ્ટેક્ડ LEDs છે અને Y-આકારના LED DRLs અલગ અલગ છે
હેડલાઇટ્સ વર્ટિકલી સ્ટેક્ડ LEDs છે અને Y-આકારના LED DRLs અલગ અલગ છે (Kia India)

બીજો વિકલ્પ 2.2 લિટર ડીઝલ છે. તે 193hp અને 442Nm બનાવે છે. તે 8 સ્પીડ ડ્યુઅલ-ક્લચ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડાયેલ છે. ડીઝલ FWD અને AWD બંનેમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. આ વાહનમાં ચાર ડ્રાઇવ મોડ છે નોર્મલ, ઇકો, સ્પોર્ટ અને સ્માર્ટ. આ ઉપરાંત, ત્રણ ટેરેન મોડ છે સ્નો, સેન્ડ અને મડ.

ફિચર

ડિટેલ

સાઉન્ડ સિસ્ટમ

12 સ્પીકર બોસ

સનરૂફ

પેનોરેમિક

ડિસ્પ્લે

ડ્યુઅલ 12.3 ઇંચ + HUD

સીટ્સ

6 અથવા 7, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ, પાવર એડજસ્ટેબલ

સેફ્ટી10 એરબેગ્સ, ડિજિટલ IRVM, ઓટો પાર્કિંગ, ફ્રન્ટ-રીઅર ડેશકેમ, લેવલ 2+ ADAS
વિશેષ માહિતી

રીઅલ-ટાઇમ જનરેટિવ AI (વિશ્વમાં પહેલીવાર)

બહારની ડિઝાઈન જે જોતા જ આકર્ષી લે
નવી કારમાં કિયાની પ્રખ્યાત ટાઇગર-નોઝ ગ્રિલ છે. તેમાં હનીકોમ્બ મેશ પેટર્ન અને ક્રોમ બોર્ડર છે. હેડલાઇટ્સ ઊભી રીતે સ્ટેક્ડ LEDs છે અને Y આકારના LED DRLs અલગ દેખાય છે. બમ્પરમાં પહોળા એર ઇનલેટ્સ, બંને બાજુ ડ્યુઅલ LED ફોગ લેમ્પ્સ અને નકલી પ્લેટ જેવી સિલ્વર સ્કિડ પ્લેટ છે.

19 ઇંચના ડ્યુઅલ ટોન એલોય વ્હીલ્સ ફીટ કરવામાં આવ્યા છે. નીચે બ્લેક ક્લેડીંગ ચાલે છે
19 ઇંચના ડ્યુઅલ ટોન એલોય વ્હીલ્સ ફીટ કરવામાં આવ્યા છે. નીચે બ્લેક ક્લેડીંગ ચાલે છે (Kia India)

બાજુમાં કાર્ટ સ્ટેન્ડ સીધો અને મજબૂત લાગે છે. 19 ઇંચના ડ્યુઅલ ટોન એલોય વ્હીલ્સ ફીટ કરવામાં આવ્યા છે. નીચે બ્લેક ક્લેડીંગ ચાલે છે. છતની રેલ, આગળના ફેન્ડર પર ક્રોમ ટ્રીમ અને બારીઓની આસપાસ ક્રોમ બોર્ડર પણ છે. તેની પાછળ L આકારના રેપરાઉન્ડ LED ટેલલાઇટ્સ છે. ટેલગેટ ક્લીન શેવન છે અને મધ્યમાં કિયા નામ લખેલું છે. તેમાં પાછળના વાઇપર્સ, વોશર્સ, રૂફ સ્પોઇલર, ડ્યુઅલ એક્ઝોસ્ટ ટિપ્સ અને સિલ્વર સ્કિડ પ્લેટ પણ છે.

ઇન્ડોર એમ્બિયન્સ અને ફીચર્સ
Kia Sorento કારની કેબિનમાં બે ડ્યુઅલ ટોન થીમ્સ છે એક ગ્રે-બ્લેક અને બીજું બેઝ બ્લેક. ડેશબોર્ડ પર બે 12.3 ઇંચની સ્ક્રીન છે, એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર માટે અને બીજી ઇન્ફોટેનમેન્ટ માટે. આ સ્ક્રીન પણ સેલ્ટોસ અને સાયરોસ જેવી જ છે. વચ્ચે 5-ઇંચ ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ ટચ સ્ક્રીન નથી. માર્વેલ, ડિઝની અને પિક્સારના નવ થીમ્સ ઇન્ફોટેનમેન્ટ અને ક્લસ્ટર પર લાગુ કરી શકાય છે, જે ભારતમાં કોઈપણ કિયા કારમાં પહેલી વાર થઈ રહ્યું છે.

બહારની બાજુમાં, નવી કારમાં કિયાની પ્રખ્યાત ટાઇગર નોઝ ગ્રિલ છે.
બહારની બાજુમાં, નવી કારમાં કિયાની પ્રખ્યાત ટાઇગર નોઝ ગ્રિલ છે. (Kia India)

ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ એક અલગ ટચ પેનલમાં છે. સ્ક્રોલર અને બટન પણ છે. 4 સ્પોક સ્ટીયરિંગ વ્હીલમાં ફિઝિકલ કંટ્રોલ અને સ્ક્રોલર છે. સેન્ટર કન્સોલમાં રોટરી ડ્રાઇવ સિલેક્ટર ડાયલ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જર, કપ હોલ્ડર અને પુશ-બટન સ્ટાર્ટ/સ્ટોપ છે.

Kia Sorento તેના સેગમેન્ટમાં પહેલી ACC SUV છે જેને 6 અથવા 7 સીટનો વિકલ્પ મળે છે. 6 સીટરમાં મધ્ય હરોળમાં કેપ્ટન સીટ છે. 7 સીટરમાં બેન્ચ સીટ છે. બધી સીટમાં ટેન લેધર અપહોલ્સ્ટરી છે. આગળની સીટ વેન્ટિલેટેડ, 10 વે પાવર એડજસ્ટેબલ છે અને લમ્બર સપોર્ટ છે. કો-ડ્રાઇવર સીટમાં બોસ મોડ છે. મધ્યમ હરોળ ઇલેક્ટ્રોનિકલી ફોલ્ડ થાય છે. 6 સીટરમાં મધ્યમ હરોળમાં વેન્ટિલેશન પણ છે.

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