Kia India આ રાજ્યમાં સ્થાપશે એક નવું ઉત્પાદન એકમ, 2 અબજ ડોલરનું કરશે રોકાણ
Kia India કંપની દેશમાં પોતાની ઉત્પાદન ક્ષમતાનો વિસ્તાર કરવા જઈ રહી છે અને આંધ્રપ્રદેશમાં એક નવો એકમ શરૂ કરશે.
Published : November 12, 2026 at 8:13 PM IST
હૈદરાબાદ: કિયા ઈન્ડિયા (Kia India) દેશમાં તેના આગામી મોટા વિસ્તરણની તૈયારી કરી રહી છે. દક્ષિણ કોરિયાની આ વાહન નિર્માતા કંપનીએ અનંતપુરમાં પોતાનો બીજો ઉત્પાદન પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે આંધ્રપ્રદેશ સરકાર સાથે એક સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ પ્રોજેક્ટમાં કિયા અને તેના સપ્લાયર ભાગીદારો દ્વારા કુલ 2 અબજ યુએસ ડોલર (આશરે ₹18,750 કરોડ)નું રોકાણ કરવામાં આવશે.
કિયા ઈન્ડિયાની આ નવી સુવિધામાં 2030ની શરૂઆત સુધીમાં ઉત્પાદન શરૂ થવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી કિયાની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતામાં 2 લાખ વાહનોનો વધારો થઈ શકે છે. એકવાર આ પ્લાન્ટ કાર્યરત થઈ જાય પછી, કંપનીની કુલ વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા હાલના 4 લાખ 30 હજાર વાહનોથી વધીને 6 લાખ 30 હજાર વાહનો થઈ જશે.
કિયા ઈન્ડિયાનો અનંતપુર પ્લાન્ટ
પ્રસ્તાવિત પ્લાન્ટ 465 એકરમાં ફેલાયેલો હશે અને તેમાં ઘટક પુરવઠાકારો (component suppliers) માટેની સુવિધાઓનો પણ સમાવેશ થશે. આ સ્થળે વાહનોનું સ્ટેમ્પિંગ, વેલ્ડિંગ, પેઇન્ટિંગ અને ફાઇનલ એસેમ્બલી (અંતિમ જોડાણ) કરવામાં આવશે. અહીં ઉત્પાદિત વાહનો સ્થાનિક બજાર અને નિકાસ - બંને માટે હશે.
આ પ્રોજેક્ટથી આંધ્રપ્રદેશમાં આશરે 12 હજાર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીનું સર્જન થવાની પણ અપેક્ષા છે. કિયા ઈન્ડિયા (Kia India) ના અનંતપુર સ્થિત વર્તમાન સંકુલમાં 2019થી કામગીરી શરૂ થઈ હતી. 945 એકરમાં ફેલાયેલા આ પ્લાન્ટે અત્યાર સુધીમાં 24,237 પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીનું સર્જન કર્યું છે.
ભારતમાં કિયાનો પોર્ટફોલિયો
ભારતીય બજાર માટે, કિયા ઈન્ડિયા તેના વર્તમાન પ્લાન્ટમાં કિયા સેલ્ટોસ (Seltos), સોનેટ (Sonet), સાયરોસ (Syros), કેરેન્સ (Carens), કેરેન્સ ક્લેવિસ (Carens Clavis), કાર્નિવલ (Carnival) અને કિયા સોરેન્ટો (Sorento) નું ઉત્પાદન કરે છે. મોડેલના આધારે, કંપનીના વાહનોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, સીએનજી (CNG), હાઈબ્રિડ અને ઈલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેનનો સમાવેશ થાય છે.
દરમિયાન, કંપનીનો બીજો પ્લાન્ટ તેના ICE (ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન) અને EV (ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ) બંને પોર્ટફોલિયોના વિસ્તરણ માટે વધારાની જગ્યા પૂરી પાડશે. જોકે, કંપનીએ હજુ સુધી એ જાહેર કર્યું નથી કે આ નવી સુવિધામાં કયા ચોક્કસ મોડલ્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આવશે.
આ પ્લાન્ટ વિશે શું કહ્યું કિયા ઈન્ડિયા (Kia India) ના CEOએ
નવા પ્લાન્ટ વિશે વિગતો આપતા, કિયા ઈન્ડિયાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ, ગ્વાંગગુ લીએ જણાવ્યું હતું કે, "કિયાના લાંબા ગાળાના વિકાસના લક્ષ્યો માટે ભારત અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. અનંતપુરમાં અમે કામગીરી શરૂ કરી ત્યારથી ગ્રાહકોએ અમારામાં જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, તે અમારી આ સફરમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે."
લીએ વધુમાં ઉમેર્યું, "અમારો બીજો ઉત્પાદન પ્લાન્ટ એક નવા અને મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણની શરૂઆત કરે છે. તે ગ્રાહકોની માંગને વધુ ઝડપ અને લવચીકતા સાથે પૂરી કરવાની અમારી ક્ષમતાને મજબૂત બનાવશે, અને સાથે જ ICE અને EV પાવરટ્રેન ધરાવતા નવા મોડલ્સને બજારમાં લાવવામાં પણ મદદરૂપ થશે."
ભારતીય બજાર માટે કંપનીનો દ્રષ્ટિકોણ
આ બીજા પ્લાન્ટના ઉમેરા સાથે, ભારતમાં કિયા ઈન્ડિયાનું કુલ રોકાણ આશરે 5 અબજ યુએસ ડોલર (USD) સુધી પહોંચી જશે. આ બંને ઉત્પાદન સંકુલ તેમની સાથે સંકળાયેલી સપ્લાયર સુવિધાઓ સહિત કુલ 1,410 એકર વિસ્તારમાં ફેલાયેલા હશે.