ETV Bharat / technology

Kiaએ ભારતમાં તેની પહેલી CNG કાર લોન્ચ કરી, Carensનું CNG વર્ઝન ખરીદી શકશો, પણ પૈસા કેટલા વધારે?

કિયા ઇન્ડિયાએ ભારતમાં તેની પહેલી CNG કાર, કિયા કેરેન્સ લોન્ચ કરી છે. તે ડીલર-લેવલ ફિટમેન્ટ તરીકે ઓફર કરવામાં આવે છે.

Kia Carensનું CNG વેરિએન્ટ લોન્ચ થયું
Kia Carensનું CNG વેરિએન્ટ લોન્ચ થયું (Kia India)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કાર ઉત્પાદક Kia Indiaએ ભારતમાં તેની પહેલી CNG કાર, Kia Carens લોન્ચ કરી છે. CNG કીટ ફક્ત આ MPV ના પ્રીમિયમ (O) ટ્રીમ પર ઉપલબ્ધ છે અને તેને ડીલર-લેવલ ફિટમેન્ટ તરીકે પેટ્રોલ Carens ₹10.99 લાખ કિંમતમાં ₹77,900 વધારે ઉમેરીને જોડી શકાય છે.

Kia Carens CNGના સ્પેસિફિકેશન
Kia Carens માટે CNG કીટ લોવાટો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. આ કીટ કિયા કેરેન્સના 1.5-લિટર, નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિનમાં ફીટ કરવામાં આવી છે. આ પેટ્રોલ એન્જિન 113 bhp ઉત્પન્ન કરે છે, જોકે CNG ઇંધણ પર તેનો પાવર ઓછો થશે. પાવર આંકડા હાલમાં સામે આવ્યો નથી.

Kia Carensની CNG કીટ 3-વર્ષ/100,000-કિમી થર્ડ-પાર્ટી વોરંટી સાથે આવે છે. કાર ઉત્પાદકે કિયા કેરેન્સ CNG ના ચોક્કસ પાવર અને માઇલેજ આંકડા જાહેર કર્યા નથી કારણ કે તે ફેક્ટરી-ફિટેડ યુનિટ નથી અને તેને હોમોલોગેટ કરવામાં આવ્યું નથી.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, કિયાએ તેના CNG કીટ માટે તૃતીય-પક્ષ સપ્લાયર પસંદ કરવાનું પસંદ કર્યું છે, જ્યારે તેની ભાગીદાર હ્યુન્ડાઇ તેના CNG વાહનો માટે ટ્વીન-સિલિન્ડર એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે. નોંધનીય છે કે Kia Carens 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન સાથે પણ આવે છે જે 114 bhp ઉત્પન્ન કરે છે.

Kia Carens પ્રીમિયમ (O) વેરિઅન્ટના ફીચર
Kia Carensના આ વેરિઅન્ટમાં એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો સાથે 8-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, બીજી અને ત્રીજી હરોળની સીટ માટે છત પર માઉન્ટ થયેલ AC વેન્ટ્સ, બીજી-હરોળની સીટ માટે એક-ટચ ઇલેક્ટ્રિક ટમ્બલ, સેમી-લેથરેટ અપહોલ્સ્ટરી, કીલેસ એન્ટ્રી, ઇલેક્ટ્રિક ORVM, શાર્ક ફિન એન્ટેના અને રીઅરવ્યુ કેમેરાનો સમાવેશ થાય છે.

જ્યારે CNG કીટ દ્વારા કેટલી બૂટ સ્પેસ ઘટાડવામાં આવશે તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી, MPV પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને વેરિઅન્ટમાં 216 લિટર બૂટ સ્પેસ ઓફર કરે છે. સલામતી સુવિધાઓમાં છ એરબેગ્સ, ABS અને EBD, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, બ્રેક આસિસ્ટ, વાહન સ્થિરતા વ્યવસ્થાપન, ડાઉનહિલ બ્રેક કંટ્રોલ, ઓલ-વ્હીલ ડિસ્ક બ્રેક્સ, TPMS, ISOFIX પોઈન્ટ્સ અને રીઅર પાર્કિંગ સેન્સરનો સમાવેશ થાય છે. Kia Carens ને ગ્લોબલ NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં ત્રણ-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

  1. નવી Hyundai Venueની ઓફિશિયલ જાહેરાત, જાણો લોન્ચ તારીખ અને કારના ફીચર્સ
  2. મારુતિ સુઝુકી વિશ્વની ટોચની 10 સૌથી મૂલ્યવાન કાર ઉત્પાદકોમાં સામેલ થઈ

TAGGED:

KIA CARENS CNG
KIA CARENS CNG SPECIFICATIONS
KIA CARENS CNG ENGINE
KIA CARENS CNG PRICE
KIA CARENS CNG LAUNCHED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.