1 જુલાઈથી Kiaની કાર્સ થશે મોંઘી, જાણો કેટલો વધારો કરશે કંપની
Kia Indiaએ પોતાની તમામ કાર્સની કિંમતોમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે જે 1લી જુલાઈથી લાગુ થશે
Published : June 19, 2026 at 6:22 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર નિર્માતા Kia Indiaએ દેશમાં તેની બધી કારની કિંમતોમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અહેવાલો અનુસાર, 1 જુલાઈ, 2026 થી, ભારતમાં વેચાતી બધી કિયા કારના ભાવમાં 2 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવશે.
દક્ષિણ કોરિયન કાર નિર્માતાએ જણાવ્યું છે કે, આ ભાવ વધારો ઇનપુટ ખર્ચ અને ઑપરેશનલ ખર્ચમાં એકંદર વધારાને કારણે છે. કિંમતમાં વધારો મોડેલ અને વેરિઅન્ટના આધારે બદલાશે. જોકે, કિયા ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું છે કે, તે સુનિશ્ચિત કરશે કે દરેક કારની કુલ વેલ્યુ જળવાઈ રહે.
જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે, કિયા ઇન્ડિયા હાલમાં દેશમાં લગભગ આઠ અલગ અલગ મોડેલ વેચે છે. આમાંથી, કિયા કાર્નિવલ, EV6 અને કિયા EV9 સંપૂર્ણપણે બિલ્ટ યુનિટ (CBU) તરીકે વેચાય છે. સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત મોડેલોમાં કિયા સોનેટ, સાયરોસ, સેલ્ટોસ, કેરેન્સ ક્લેવિસ અને કેરેન્સ ક્લેવિસ EVનો સમાવેશ થાય છે.
હાલમાં, આ મોડેલોની કિંમત એન્ટ્રી-લેવલ કિયા સોનેટ માટે ₹7.33 લાખથી શરૂ થાય છે અને ટોપ-સ્પેક કિયા ક્લેવિસ EV માટે ₹25 લાખ સુધી જાય છે. કિયા કાર્નિવલ, EV6 અને કિયા EV9 અનુક્રમે ₹59.45 લાખ, ₹67.98 લાખ અને ₹1.3 કરોડ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
કિયા સોનેટને ક્રેશ ટેસ્ટમાં 1-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે
નોંધનીય છે કે ગ્લોબલ NCAP એ તાજેતરમાં ભારતમાં બનાવેલ કિયા સોનેટનો ક્રેશ ટેસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં તેણે નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તેને 1-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું હતું. ભારતમાં ઉત્પાદિત અને દક્ષિણ આફ્રિકા સહિત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં નિકાસ કરાયેલી આ કૉમ્પેક્ટ SUVને એડલ્ટ ઑક્યુપેન્ટ પ્રોટેક્શન માટે 34 માંથી 21.29 અને ચાઈલ્ડ ઑક્યૂપેન્ટ પ્રોટેક્શન માટે 49 માંથી 28.57 સ્કોર મેળવ્યો હતો.
ક્રેશ ટેસ્ટ કરવામાં આવેલી કિયા સોનેટ ભારતમાં બની હતી અને તેનું રેટિંગ સાઉથ આફ્રિકાના સ્પેસિફિકેશનવાળા મોડેલ પર લાગુ પડે છે. કારમાં સ્ટાન્ડર્ડ ફ્રન્ટ એરબેગ્સ અને સીટબેલ્ટ પ્રી-ટેન્શનર્સ હોવા છતાં, નવી કિયા સોનેટને એડલ્ટ ઑક્યૂપન્ટ પ્રોટેક્શન માટે ફક્ત એક સ્ટાર મળ્યો.
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