ભારતમાં લૉન્ચ થઈ નવી Kawasaki Z300 નેકેડ બાઈક, જુઓ કેવી ડિઝાઈન અને શું છે કિંમત
કાવાસાકી ઈન્ડિયાએ ભારતમાં પોતાની નવી કાવાસાકી Z300 લોન્ચ કરી છે. આ બાઈકની કિંમત 3.24 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે
Published : October 22, 2026 at 2:00 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કાવાસાકી ઈન્ડિયાએ ભારતીય બજારમાં નવી Kawasaki Z300 લોન્ચ કરી છે. આ બાઈક ભારતમાં કંપનીની 'Z' શ્રેણી (line-up) માં એન્ટ્રી-લેવલ મોડેલ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી છે. તેને 3.24 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવી છે. આ બાઈક Kawasaki Ninja 300 વાળા પ્લેટફોર્મ પર જ બનાવવામાં આવી છે, જ્યારે તેની ડિઝાઈન Kawasaki Z900થી પ્રેરિત છે.
નવી કાવાસાકી Z300 નું પાવરટ્રેન
નવી Z300 માં 296cc નું લિક્વિડ-કૂલ્ડ, ટ્વિન-સિલિન્ડર એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે જે નિન્જા300 માં જોવા મળતા એન્જિન જેવું જ છે. આ એન્જિન 11,000 rpm પર 39hp પાવર અને 10,000 rpm પર 26.1Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેની સાથે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ જોડવામાં આવ્યું છે.
નવી કાવાસાકી Z300 ની ડિઝાઇન
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, નવી કાવાસાકી Z300 તેના મોટા મોડેલ, Z900 થી પ્રેરણા લે છે, જેમાં 'સુગોમી' સ્ટાઇલનો સમાવેશ થાય છે. તેની 'સ્ટ્રીટફાઇટર' ડિઝાઇનને વળગી રહેતા, નવી Z300 એક પહોળી, સીધી, સિંગલ-પીસ હેન્ડલબાર ધરાવે છે, જેમાં એર્ગોનોમિક્સ છે જે આકર્ષક, મનોરંજક સવારી અનુભવ અને આરામ વચ્ચે સંતુલન પ્રદાન કરે છે.
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, બાઇક ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS અને રિવર્સ LCD ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટરથી સજ્જ છે, જે Ninja 500 પર જોવા મળતા એક જેવું જ છે. આ મોટરસાઇકલ બે રંગ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે: લાઈમ ગ્રીન અને બ્લેક.
નવી Kawasaki Z300 ના હાર્ડવેર
તેની 'નેકેડ' (naked) બોડીવર્કની નીચે, Kawasaki Z300 માં એ જ ટ્યુબ્યુલર ફ્રેમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જે Kawasaki Ninja 300 માં જોવા મળે છે. સસ્પેન્શન માટે, તેમાં આગળના ભાગમાં 37mm ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક્સ અને પાછળના ભાગમાં પ્રીલોડ-એડજસ્ટેબલ મોનોશોક આપવામાં આવ્યા છે.
અન્ય ડિવાઈસિસની વાત કરીએ તો, તે પણ Ninja 300 માંથી જ લેવામાં આવ્યા છે. તેમાં Ninja 300 જેવા જ 17-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ અને બ્રેકિંગ હાર્ડવેરનો ઉપયોગ થયો છે, જેમાં આગળના ભાગમાં 290mm ની પેટલ ડિસ્ક અને પાછળના ભાગમાં 220mm ની પેટલ ડિસ્કનો સમાવેશ થાય છે.
નવી કાવાસાકી Z300 ની કિંમત અને હરીફો
કંપનીએ નવી Z300 ને રૂ. 3.24 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની કિંમતે લોન્ચ કરી છે. તેના મુખ્ય હરીફોમાં 350cc KTM 390 ડ્યુક (રૂ. 2.85 લાખ) અને TVS અપાચે RTR 310 (રૂ. 2.30 લાખ) નો સમાવેશ થાય છે. આ બંને સિંગલ-સિલિન્ડર મોટરસાયકલો છે, જેમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન (performance) આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલું ચેસિસ સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે.
આ પણ વાંચો: