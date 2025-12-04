ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોએ વેબ ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરી નવી આકાશગંગા શોધી કાઢી, તેનું નામ રાખ્યું 'અલકનંદા'
અલકનંદા નામની નવી આકાશગંગાએ સાબિત કર્યું કે આકાશગંગા જેવી સંગઠિત રચનાઓ પ્રારંભિક બ્રહ્માંડમાં પણ રચાઈ હતી.
Published : December 4, 2025 at 9:24 PM IST
હૈદરાબાદ : વિશ્વભરના વૈજ્ઞાનિકો છેલ્લા કેટલાક સો વર્ષોથી બ્રહ્માંડને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ વખતે, અવકાશ સંશોધકોએ એક સુંદર છતાં આશ્ચર્યજનક શોધ કરી છે, જે ભારતીય ખગોળશાસ્ત્રીઓ રાશિ જૈન અને યોગેશ વાડાડેકરે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપના ડેટાનો ઉપયોગ કરીને શોધી કાઢી હતી.
હકીકતમાં, આ ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોએ અલકનંદા નામની એક નવી આકાશગંગા શોધી કાઢી છે. જેનો આકાર આધુનિક સર્પાકાર આકાશગંગા જેવો છે. આપણે તેને આપણી પોતાની ગેલેક્સી એટલે મિલ્કી વે આકાશગંગા જેવી જ પણ કહી શકીએ છીએ.
શરૂઆતના બ્રહ્માંડમાં તારાવિશ્વો આટલા સુશોભિત કેવી રીતે બન્યા?
એસ્ટ્રોનોમી એન્ડ એસ્ટ્રોફિઝિક્સ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા સંશોધન મુજબ, જ્યારે આ ગેલેક્સી અસ્તિત્વમાં હતી ત્યારે બ્રહ્માંડ ફક્ત 1.5 અબજ વર્ષ જૂનું હતું. આ એક એવો તબક્કો હતો જ્યારે વિજ્ઞાન અનુસાર, બ્રહ્માંડમાં મોટાભાગની ગેલેક્સીઓ ધૂળ અને ગેસના અવ્યવસ્થિત, અસ્વરૂપ ગઠ્ઠા જેવી હતી. જોકે, નવી શોધાયેલી ગેલેક્સી, અલકનંદાએ આ ખ્યાલને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરી દીધો છે કારણ કે તે પહેલાથી જ એક સંપૂર્ણ સર્પાકાર ગેલેક્સીની જેમ વ્યવસ્થિત દેખાય છે.
અલકનંદાની વિશેષતાઓ
આ ગેલેક્સી આશરે 30,000 પ્રકાશ-વર્ષ પહોળી છે. તેના બે સુઘડ સર્પાકાર હાથ તેને અત્યંત આકર્ષક બનાવે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તેના લગભગ અડધા તારાઓ ફક્ત 200 મિલિયન વર્ષોમાં બન્યા. બ્રહ્માંડની શરૂઆતની જટિલતાઓને ધ્યાનમાં લેતા આ ગતિ અવિશ્વસનીય માનવામાં આવે છે.
શરૂઆતમાં આટલી ઝડપી તારાઓની રચના કેવી રીતે થઈ?
અલકનંદામાં તારાઓના જન્મનો દર પ્રતિ વર્ષ લગભગ સાઠ સૂર્ય જેટલો માપવામાં આવ્યો છે, જે આપણી વર્તમાન આકાશગંગા કરતા લગભગ વીસ ગણો ઝડપી છે. આ ઝડપી વૃદ્ધિ વૈજ્ઞાનિકોને એવું માનવા પ્રેરે છે કે બ્રહ્માંડના પ્રારંભિક તબક્કામાં, ગેસ સંવર્ધન, ડિસ્ક રચના અને સર્પાકાર હાથ વિકાસની પ્રક્રિયાઓ આપણે અગાઉ વિચાર્યા કરતા ઘણી ઝડપથી થઈ હશે.
આ ગેલેક્સી કેવી રીતે દેખાઈ
આ રહસ્યમય આકાશગંગાના દેખાવમાં એબેલ 2744 નામનો એક વિશાળ આકાશગંગા સમૂહ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેનું ગુરુત્વાકર્ષણ બૃહદદર્શક કાચની જેમ કાર્ય કરે છે, જે અલકનંદાને બમણું તેજસ્વી બનાવે છે. આ તકનીકને ગુરુત્વાકર્ષણ લેન્સિંગ કહેવામાં આવે છે. ચાલો એક નાના ટેબલ દ્વારા તેની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ સમજીએ.
|સુવિધાઓ
|વિગતો
|કદ
|લગભગ ત્રીસ હજાર પ્રકાશવર્ષ
|તારા રચના
|વર્ષમાં સાઠ સૂર્ય જેટલા
|ઉંમર
|બિગ બેંગ પછી 1.5 અબજ વર્ષ પછી ગેલેક્સી
|સર્પાકાર આર્મ્સ
|બે મુખ્ય આર્મ્સ
વૈજ્ઞાનિકોનો નવો વિચાર
આ શોધ સૂચવે છે કે શરૂઆતનું બ્રહ્માંડ આપણે જેટલું વિચાર્યું હતું તેટલું અસ્તવ્યસ્ત નહોતું. જો આવી પરિપક્વ તારાવિશ્વો આટલી ઝડપથી બની શકત, તો કદાચ ગ્રહો, પ્રણાલીઓ અને જીવનના પ્રથમ સંકેતો પણ અપેક્ષા કરતાં વહેલા રચાયા હોત.
