JSW Motors ડિસેમ્બરમાં લૉન્ચ કરશે પોતાની પ્રથમ SUV, આ કાર પર આધારિત
JSW Motorsની આગામી 4 ડિસેમ્બરે પોતાનું પ્રથમ પ્રોડક્શન SUV લોન્ચ કરવાની છે. આ SUV Jetour T2 SUV પર આધારિત થવાની છે.
Published : October 10, 2026 at 3:57 PM IST
હૈદરાબાદ: વાહન બનાવતી કંપની JSW Motors Ltd આગામી 4 ડિસેમ્બરે પોતાનું પ્રોડક્શન SUV લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે, તેની સાથે કંપની ભારતીય કાર બજારમાં ઓફિશિયલ રીતે પગ મુકવાની છે. માનવામાં આવે છે કે આ પ્રોડક્ટ વિદેશોમાં વેચાનારી Jetour T2 SUVનું જ એક બેજ એન્જિનિયર્ડ વર્જન હશે- જે JSW અને Jetourની પેરેન્ટ કંપની, Chery Automobiles વચ્ચે પાર્ટનરશિપનું પરિણામ છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે Jetour T2 પર આધારિત SUVને ભારતીય રસ્તા પર કેટલીક વખત ટેસ્ટિંગ દરમિયાન દેખાઇ ગયું છે અને કંપનીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં તેના માટે ઓફિશિયલ પેટન્ટ પણ ફાઇલ કરી હતી.
આ સિવાય, JSW Motorsએ ફેબ્રુઆરી 2026માં પોતાના નપવા મોડલનું એક ટીઝર પણ લોન્ચ કર્યું હતું જેમાં SUVનો ફ્રન્ટ લુક (Fascia) દેખાતો હતો. આ બનાવટ અને આકારમાં Jetour T2 જેવો જ લાગી રહ્યો હતો.
નવી JSW SUVની ડિઝાઇન
ડિઝાઇનની વાત કરવામાં આવે તો T2 એક પારંપરિક SUV જેવી દેખાય છે જેમાં બોક્સી શેપ અને ચૌકોર ફેંડર આપવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ, તેમાં મોર્ડન ડિઝાઇનની ઝલક પણ મળે છે જેમાં આગળ અને પાછળ LED લાઇટ કલસ્ટર મળે છે.
નવી JSWની SUVનું ઇન્ટીરિયર
કેબિન પર નજર કરીએ તો તેને મિનિમલિસ્ટ થીમ આપવામાં આવી છે જેમાં સ્લેબ જેવા આકાર ધરાવતું ડેશબોર્ડ આપવામાં આવ્યું છે જેમાં સ્ટીયરિંગ વ્હીલની પાછળ સારી રીતે ફિટ કરવામાં આવ્યું, ડિજિટલ ઇંસ્ટ્યૂમેન્ટ કલસ્ટર અને એક મોટું અલગથી લાગેલુ સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન આપવામાં આવ્યું છે.
આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે ગ્લોબલ માર્કેટના મોડલના મુકાબલે આ SUVના લુકમાં કેટલોક બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. JSW તેના બમ્પર, લાઇટ અને વ્હીલ જેવા ભાગની ડિઝાઇનમાં કેટલોક બદલાવ કરી શકે છે. કેબિનની ડિઝાઇનમાં કોઇ મોટો બદલાવ કરવામાં આવશે.
નવી JSWની SUVની પાવરટ્રેન
ગ્લોબલ માર્કેટમાં આ SUV પેટ્રોલ અને પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન ઓપ્શન સાથે વેચવામાં આવે છે. જ્યાં પ્રથમ ઓપ્શનમાં 1.5 ટર્બો પેટ્રોલ અથવા 2.0 ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને મોટા એન્જિન ધરાવતા મોડલમાં 4X4 ડ્રાઇવટ્રેનનું ઓપ્શન પણ મળે છે.
PHEV ડ્રાઇવટ્રેન વિશે દાવો કરવામાં આવ્યો કે આ માત્ર EV મોડમાં લગભગ 139KM (NEDC)ની રેન્જ આપી શકે છે. JSWએ હજુ સુધી પાવરટ્રેન વિશે કોઇ ઓફિશિયલ જાણકારી આપી નથી પરંતુ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે આ હાઇબ્રિડ મોડલ પણ ભારતમાં આવશે.
Jetour T2 પર આધારિત આ SUV ભારતીય બજાર માટે JSWની પ્રથમ કાર હશે. આ સિવાય Cheryની સબ્સિડિયરી કંપનીઓની બીજી ગાડીઓ પણ ભારતમાં ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી છે જેમાં iCar V23 સામેલ છે.
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