JSW MG મોટર ઇન્ડિયા તેની કારના ભાવ વધારવા જઈ રહી છે, જાણો કેટલી મોંઘી થશે
JSW MG મોટર ઇન્ડિયાએ તેના તમામ મોડેલોના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : December 19, 2025 at 4:32 PM IST
હૈદરાબાદ : વર્ષ 2025 પૂરું થઈ રહ્યું છે, અને ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદકો તેમના ઉત્પાદનોના ભાવમાં સુધારો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. કાર ઉત્પાદક JSW MG મોટર ઈન્ડિયાએ તેના તમામ મોડેલોના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તે જાન્યુઆરી 2026થી તેની કારના ભાવમાં 2 ટકાનો વધારો કરશે.
એમજી મોટર કહે છે કે આ ભાવ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે, અને તે વધતા ઇનપુટ ખર્ચ અને અન્ય મેક્રોઇકોનોમિક પરિબળોને કારણે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એમજીના સૌથી વધુ વેચાતા મોડેલ, એમજી વિન્ડસર ઇવીની કિંમતમાં લગભગ રુ.30,000-રુ.37,000નો વધારો થઈ શકે છે. જેના કારણે તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત રુ.14.27 લાખ અને રુ.18.76 લાખની વચ્ચે થઈ શકે છે.
તેવી જ રીતે, MG મોટરના સૌથી સસ્તા EV મોડેલ, MG Comet EVની કિંમતમાં 10,000 થી 20,000 રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે, જેના કારણે તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.64 લાખ થી 10.19 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે થઈ શકે છે.
MG Hector ફેસલિફ્ટ તાજેતરમાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે
MG એ તાજેતરમાં નવી ડિઝાઇન સાથે ફેસલિફ્ટેડ MG Hector લોન્ચ કરી છે. જેમાં નવી ફ્રન્ટ ગ્રિલ, નવી ઇન્ટિરિયર કલર થીમ અને નવી એલોય વ્હીલ ડિઝાઇનનો સમાવેશ થાય છે. આંતરિક વિગતોમાં Apple CarPlay અને Android Auto સાથે 14-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં, તે સ્વાઇપ જેસ્ચર, 7-ઇંચ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, પેનોરેમિક સનરૂફ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જર, ઓટો એસી અને વેન્ટિલેટેડ અને પાવર્ડ ફ્રન્ટ સીટ જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. હેક્ટર ફેસલિફ્ટની કિંમત રુ.11.99 લાખથી શરૂ થાય છે અને રુ.18.99 લાખ સુધી જાય છે.
તાજેતરમાં અપડેટ કરાયેલી 7-સીટર MG હેક્ટર પ્લસની કિંમત રુ.17.29 લાખથી રુ.19.49 લાખની વચ્ચે છે. જોકે, MG હેક્ટરના ડીઝલ અને 6-સીટર વેરિઅન્ટની કિંમતો 2026માં જાહેર કરવામાં આવશે.
MG ના ભાવમાં વધારો બજારની વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે અન્ય બ્રાન્ડ્સે પણ આવી જ જાહેરાતો કરી છે. તેવી જ રીતે, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ અને BYD જેવી કંપનીઓએ પણ ચલણના દબાણ અને વધતા સંચાલન ખર્ચને કારણે જાન્યુઆરી 2026થી તેમના સંબંધિત પોર્ટફોલિયોમાં ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે.
