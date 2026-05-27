રિલાયન્સ જિયોએ લોન્ચ કર્યો 200 રૂપિયાનો OTT પાસ: 15 પ્રીમિયમ પ્લેટફોર્મ, 1000+ લાઇવ ટીવી ચેનલ અને 30GB ડેટા એક સાથે

YouTube Premium, Prime Video, JioHotstar, SonyLiv સહિત 15 OTTનો મળશે એક્સેસ, દર મહિને બચાવો હજારો રૂપિયા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 8:13 PM IST

હૈદરાબાદ : જો તમે દર મહિને અલગ-અલગ ઓટીટી (OTT) પ્લેટફોર્મ માટે ઘણા પૈસા ખર્ચો છો, તો હવે તમારે એવું નહીં કરવું પડે. રિલાયન્સ જિયોએ આજે એટલે કે 27 મે 2026થી દેશભરમાં એક નવી સેવા લોન્ચ કરી છે, જેનું નામ 'જિયો OTT પાસ' છે. આ પેકની કિંમત માત્ર 200 રૂપિયા છે અને તે 28 દિવસનો એડ-ઓન પેક છે.

આ પેક સાથે યૂઝર્સને 15 પ્રીમિયમ સ્ટ્રીમિંગ સર્વિસ, 1000થી વધુ લાઇવ ટીવી ચેનલ અને 30GB ડેટા એક સાથે મળે છે. જિયોએ દાવો કર્યો છે કે આ પેકમાં સામેલ સેવાઓની વાસ્તવિક કિંમત દર મહિને 1500 રૂપિયા સુધીની છે.

15 OTT પ્લેટફોર્મનો મળશે એક્સેસ

200 રૂપિયાના જિયો OTT પાસમાં નીચેના 15 પ્લેટફોર્મ સામેલ છે:

  • YouTube Premium
  • JioHotstar Mobile (હોલીવુડ કન્ટેન્ટ સહિત)
  • Prime Video Mobile Edition
  • SonyLiv
  • ZEE5
  • Lionsgate Play
  • Discovery+
  • Sun NXT
  • FanCode
  • Kanccha Lannka
  • Planet Marathi
  • Chaupal
  • Hoichoi
  • TimesPlay
  • Tarang Plus

1000થી વધુ લાઇવ ટીવી ચેનલ અને 5G ડેટા

આ પેકમાં માત્ર ઓટીટી પ્લેટફોર્મનો જ એક્સેસ નથી, પરંતુ JioTV પર 1000થી વધુ ચેનલ જોઈ શકાય છે, જેમાં 150થી વધુ પેઇડ ચેનલો પણ સામેલ છે. JioStar, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery અને ETV જેવા મોટા નેટવર્કની ચેનલો આમાં શામેલ છે.

આ ઉપરાંત, આ પેક સાથે યૂઝર્સને 30GB હાઇ-સ્પીડ 4G અથવા 5G ડેટા મળશે. જ્યાં સુધી બેસ પ્લાન સક્રિય છે, ત્યાં સુધી અનલિમિટેડ 5G ડેટા પણ મળશે, જે મહત્તમ 28 દિવસ સુધી વેલિડ રહેશે.

કેવી રીતે કરશો એક્ટિવેટ?

આ OTT પાસને એક્ટિવેટ કરવા માટે તમારે સૌપ્રથમ MyJio ઍપ, Jio.com, નજીકના Jio રિટેલ સ્ટોર અથવા કોઈપણ થર્ડ-પાર્ટી રિચાર્જ પ્લેટફોર્મ પરથી આ પેક ખરીદવો પડશે. આ માટે એકમાત્ર શરત એ છે કે પેક એક્ટિવેટ કરતા પહેલા તમારા નંબર પર કોઈ સક્રિય જિયો બેસ પ્લાન હોવો જરૂરી છે.

આ પેક દેશના તમામ ટેલિકોમ સર્કલ્સમાં ઉપલબ્ધ છે, એટલે કે દેશના કોઈપણ ખૂણામાં રહેતો જિયો યૂઝર તેનો લાભ લઈ શકે છે.

