Jioની ધમાકેદાર ઑફર, માત્ર 55 રૂપિયામાં જોવા મળશે 1000થી વધુ ટીવી ચેનલ્સ
30 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવતા આ પ્લાનમાં યૂઝર્સને 1000થી વધારે ચેનલોનો આનંદ મળશે
Published : July 8, 2026 at 10:16 PM IST
હૈદરાબાદ: રિલાયન્સ જિયોએ આજે ભારતમાં એક નવો એન્ટરટેઈનમેન્ટ-બેઝ્ડ રિચાર્જ પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આ પ્લાનમાં યૂઝર્સને JioTV મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા 1,000 થી વધુ ટીવી ચેનલો ઍક્સેસ કરવાની સુવિધા મળે છે. આનો મતલબ કે, દર મહિને ₹55 માં તમે લગભગ તમામ સ્ટાન્ડર્ડ ટીવી ચેનલ્સ સીધી તમારા મોબાઇલ ફોન પર જોઈ શકો છો.
Jioનો આ બજેટ-ફ્રેંડલી પ્લાન પ્રીપેડ અને પોસ્ટપેઇડ બંને સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે અને 'JioTV Pro પેક' તરીકે ઓળખાય છે, આમાં 150 થી વધુ પ્રીમિયમ ટીવી ચેનલોની ઍક્સેસ મળે છે. જો કે, તેમાં JioStar અને Sonyની લાઇવ સ્પોર્ટ્સ ચેનલો શામેલ નથી, જે સ્પોર્ટ્સ લવર્સ માટે નિરાશાજનક હોઈ શકે છે.
55 રૂપિયામાં માં શું મળશે?
Jioનો નવો ₹55 JioTV Pro પેક 30-દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે અને JioTV મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા 16 થી વધુ ભાષાઓમાં 1,000 લાઇવ ટીવી ચેનલોની ઍક્સેસ આપે છે. યૂઝર્સ આ પ્લાનનું રિચાર્જ ઑનલાઇન અને ઑફલાઇન બંને રીતે કરી શકે છે. આ પ્લાનમાં 10MB હાઇ-સ્પીડ ડેટા પણ શામેલ છે.
કઈ ચેનલો શામેલ છે?
Jio અનુસાર, આ નવા રિચાર્જ પ્લાનમાં StarPlus HD, Colors HD, Sony Entertainment Television HD, Discovery અને Animal Planet જેવી 150 થી વધુ પ્રીમિયમ ચેનલોની મજા મળે છે. વધુમાં, આ પ્લાનમાં JioStar, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery અને ETV જેવા બ્રોડકાસ્ટર્સની ચેનલો શામેલ છે.
કેવી રીતે એક્ટિવેટ કરી શકાય?
કંપની અનુસાર, આ સસ્તો JioTV પ્લાન, JioTV Pro પેક માટે કોઈ અલગ એક્ટિવેશન પ્રોસેસની જરૂર નથી. તમારે ફક્ત MyJio એપ્લિકેશનમાં પ્લાન શોધવાની અને ₹55 માં સબ્સ્ક્રિપ્શન ખરીદવાની જરૂર છે; આ પ્લાન એક મહિના માટે માન્ય છે. એકવાર રિચાર્જ કર્યા પછી, JioTV એપ્લિકેશન ખોલો અને તે જ Jio નંબરનો ઉપયોગ કરીને સાઇન ઇન કરો. ટીવી ચેનલોનું સ્ટ્રીમિંગ તે પછી તરત જ શરૂ થશે.
આનો લાભ કોને મળી શકે?
સક્રિય Jio પ્લાન ધરાવતા યૂઝર્સ, ભલે તે પ્રીપેડ હોય કે પોસ્ટપેઇડ, JioTV Pro પેક ખરીદી શકે છે. આ પ્લાનમાં અલગ વૉઇસ કોલિંગ અથવા SMS લાભો શામેલ નથી. સબ્સ્ક્રિપ્શન JioTV એપ્લિકેશન દ્વારા એક સમયે ફક્ત એક જ મોબાઇલ ડિવાઈસ પર ઍક્સેસ કરી શકાય છે.
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