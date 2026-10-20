Jeepના શોખીનો માટે સારા સમાચાર, ઈલેક્ટ્રિક SUV માટે Willys બ્રાન્ડને કરાશે ફરીથી લૉન્ચ!
Jeep એક ઇલેક્ટ્રિક SUV માટે તેની 'વિલીસ' (Willys) મિલિટરી ઓફ-રોડર બ્રાન્ડને પુનર્જીવિત કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
Published : October 20, 2026 at 4:43 PM IST
હૈદરાબાદઃ પ્રીમિયમ એસયૂવી નિર્માતા કંપની Jeep વર્ષ 2030 બાદ એક સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક SUV માટે પોતાના પ્રખ્યાત 'Willys' મિલિટ્રી ઑફ-રોડરને ફરીથી બજારમાં ઉતારવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ પ્રસ્તાવિત મૉડલ કંપનીની એ યોજનાઓનો ભાગ છે, જે અંતર્ગત Jeep કૉમ્પેક્ટ ઈલેક્ટ્રિક વાહન (EV) વિકસિત કરવા માંગે છે.
Autocar UK સાથે વાત કરતા, JEEP યૂરોપના પ્રમુખ જેવિયર પ્યૂઝોએ કહ્યું કે, "Willys ભવિષ્ય માટે કંપનીનો મુખ્ય આકર્ષણ છે, અને તેને ઈલેક્ટ્રિક રીતે પરત લાવવું એ ઘણા નવા વિચારોમાંથી એક છે, જેને આવતા વર્ષોમાં સાકાર કરી શકાય છે.
જેવિયરએ Jeepની વિરાસતને નવા સ્પર્ધકો ખાસ કરીને ચીનથી આવતા સ્પર્ધકોનો સામનો કરવામા એક મોટો ફાયદો ગણાવ્યો. પ્યૂઝૂઓ કહ્યું કે, 'આ પડકારનો સામનો કરવા માટે અમારી સૌથી મોટી તાકાતોમાંથી એક અમારું DNA છે.'
Jeep Willysની ડિઝાઈન
Stellantis દ્વારા તાજેતરમાં જારી કરવામા આવેલા એક ટીઝર તસ્વીરમાં, ઓરિજિનલ Willys MB મિલિટ્રી જીપને એક મોટી, બંધ રૂફવાળી SUVની રૂપરેખા સામે મૂકવામાં આવેલી દર્શાવવામાં આવી છે. આ SUVના પાછલા ભાગ પર એક સ્પેર વ્હીલ પણ લગાવેલું છે.
આ SUVની બૉક્સી ડિઝાઈન ઘણી હદ સુધી ઓરિજિનલ Willysની વ્યવહારિક વિશેષતાઓથી પ્રેરિત લાગે છે. આ સાથે જ, ક્રેટ પર લખેલા 'Not Fragile' શબ્દ તેની મજજબૂતીને દર્શાવે છે. કદાચ આ તેની ઑફ-રોડ ક્ષમતાઓ પર આપવામા આવેલા ભાર તરફ પણ ઈશારો કરે છે.
જણાવી દઈએ કે, પ્રસ્તાવિત નવી 'Willys'ની વાપસી વિશે હાલ સંપૂર્ણ જાણકારી સામે નથી આવી, પણ જેવિયર પ્યૂઝોએ 'BEVની પોષાય કેવી કિંમત'ને એક મહત્ત્વની ખૂબી જણાવી છે. જેનાથી એ વાતનો સંકેત મળે છે કે આ ઈલેક્ટ્રિક વાહન (EV) ઓછી કિંમતવાળા સેગમેન્ટ માટે તૈયાર કરી શકાય છે.
આ દિશામાં, ઈલેક્ટ્રિક 'Willys'માં Stellantis દ્વારા વિકસિત કરાઈ રહેલા, એક નવા, ઓછા ખર્ચવાળા EV આર્કિટેક્ચરનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ આર્કિટેક્ચર યૂરોપીય સંઘના પ્રસ્તાવિત 'E-car' નિયમોના અનુરૂપ છે. જણાવી દઈએ કે તાજેતરમાં સામે આવેલા 'Citroen 2CV' કૉન્સેપ્ટના પ્રોડક્શન મૉડલમાં પણ આ જ પ્લેટફૉર્મનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
જેવિયર પ્યૂઝોએ એ પણ કહ્યું કે ''JEEPની ભવિષ્યની રેન્જનું દરેક મૉડલ 4x4- સક્ષમ હશે, જે ઈલેક્ટ્રિક Willysની વાપસીને Stellantisની અન્ય આગામી ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓ (EVs)થી અલગ દેખાડવામા મદદ કરી શકે છે.'' શક્યતા વ્યક્ત કરવામા આવી રહી છે કે, JEEPની હાલની 'Road to 2030' રણનીતિ પૂરી થયા બાદ આ પ્રોજેક્ટ આગળ વધશે.
તેમ છતાં, જેવિયર પ્યૂઝોએ કહ્યું કે, 'JEEP આ વર્ષે કે કોઈ અન્ય વર્ષ માટે કોઈ પાક્કા લૉન્ચિગની પુષ્ટિ નથી કરી રહી અને Willys સાથે જોડાયેલા વિચારોની પુષ્ટિ આ દાયકાના અંત સુધી કરી દેવાશે.'
આ પણ વાંચોઃ
Samsung Galaxy F70 5G ભારતમાં લોન્ચ; જાણો કિંમતથી લઈ શાનદાર ફીચર્સ સુધી બધું જ
Mahindra XUV 3XOનું CNG વર્ઝન થયું લૉન્ચ, જાણો કેટલી છે કિંમત અને ફીચર્સ વિશે બધું જ