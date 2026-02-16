ETV Bharat / technology

Jeep Meridian નું નવું ટ્રેક એડિશન લોન્ચ, જાણો તેની કિંમત અને સુવિધાઓ વિશે

Jeep Meridianએ તેની જીપ મેરિડિયન એસયુવીનું નવું સ્પેશિયલ એડિશન લોન્ચ કર્યું છે. આ સ્પેશિયલ એડિશનને જીપ મેરિડિયન ટ્રેક એડિશન કહેવામાં આવે છે.

Jeep Meridian નું નવું ટ્રેક એડિશન લોન્ચ, જાણો તેની કિંમત અને સુવિધાઓ વિશે (ફોટો- Jeep India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 4:22 PM IST

હૈદરાબાદ: લક્ઝરી એસયુવી ઉત્પાદક જીપ ઇન્ડિયાએ તેની જીપ મેરિડિયન (Jeep Meridian) એસયુવીનું નવું સ્પેશિયલ એડિશન લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ આ સ્પેશિયલ એડિશન ₹35.95 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) માં લોન્ચ કર્યું છે. આ સ્પેશિયલ એડિશનની કિંમતમાં આવશ્યક એક્સેસરી પેકેજના ઉમેરા સાથે ₹9,200નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

જીપ મેરિડિયન ટ્રેક એડિશન નામની આ નવી સ્પેશિયલ એડિશન, ટોપ-સ્પેસિફિકેશન જીપ મેરિડિયન ઓવરલેન્ડ પર આધારિત છે. આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં 4x2 અને 4x4 ડ્રાઇવટ્રેન વિકલ્પો સાથે પરિચિત 2.0-લિટર ડીઝલ એન્જિન છે. જીપ મેરિડિયન ઓવરલેન્ડની તુલનામાં, નવી ટ્રેક એડિશનની કિંમત લગભગ ₹43,000 વધુ છે (એસેસરી પેકેજ સહિત).

જીપ મેરિડિયન ટ્રેક એડિશન કોસ્મેટિક અપડેટ્સ

ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, સ્પેશિયલ એડિશનમાં કેટલાક કોસ્મેટિક ફેરફારો છે. નવા ટ્રેક એડિશનમાં એડિશન-વિશિષ્ટ સુધારાઓ છે, જેમાં નવું હૂડ ડેકલ, ટ્રેક એડિશન બેજિંગ અને ગ્રિલ પર ડાર્ક કોસ્મેટિક ફિનિશ, બાહ્ય મોલ્ડિંગ્સ અને બેજનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં 18-ઇંચ ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સ પણ છે.

જીપ મેરિડિયન ટ્રેક એડિશન ઇન્ટિરિયર

ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો, કેબિનમાં સ્ટાન્ડર્ડ જીપ મેરિડિયન ઓવરલેન્ડ જેવું જ ડ્યુઅલ-ટોન ટુપેલો ઇન્ટિરિયર છે, પરંતુ હવે ટ્રેક એડિશન બેજિંગ છે. નવી અપડેટેડ જીપ મેરિડિયનની જેમ, ટ્રેક એડિશનમાં 140mm સ્લાઇડિંગ મિડલ રો સીટ પણ છે.

જીપ મેરિડિયન ટ્રેક એડિશન ફીચર્સ

નવી સ્પેશિયલ એડિશનમાં જીપ મેરિડિયન ઓવરલેન્ડની બધી સુવિધાઓ છે, જેમાં પાવર્ડ અને વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ, 10.1-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, 10.25-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, પેનોરેમિક સનરૂફ અને લેવલ 2 ADAS ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે.

જીપ મેરિડિયન ટ્રેક એડિશન એન્જિન

હૂડની નીચે, સમાન 2.0-લિટર ટર્બો-ડીઝલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ એન્જિન 168 બીએચપી અને 350 એનએમ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન સાથે 9-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ આપવામાં આવ્યું છે.

