નવા ફીચર્સ સાથે લોન્ચ થઈ 2026 Jeep Meridian SUV, જાણો શું છે કિંમત અને અપડેટ્સ
Jeep Indiaએ 2026 માટે પોતાની Jeep Meridian SUVનું અપડેટેડ વર્ઝન લોન્ચ કરી દીધું છે.
Published : January 22, 2026 at 2:02 PM IST
હૈદરાબાદ: પ્રીમિયમ SUV ઉત્પાદક Jeep India એ 2026 માટે તેની Jeep Meridian SUV નું અપડેટેડ વર્ઝન લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ આ SUV ₹23.33 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતી કિંમતે લોન્ચ કરી છે.
એક મોટો ફેરફાર એ છે કે SUV માં હવે સ્લાઇડિંગ સેકન્ડ-રો સીટ હશે, પરંતુ આ અપડેટ SUVના કેટલાક ત્રણ-રો વેરિએન્ટ સુધી જ મર્યાદિત છે, જેમાં Limited અને Overland વેરિયન્ટ્સ શામેલ છે.
Jeep Meridian ને કયા અપડેટ્સ મળ્યા છે?
જ્યારે પાછલા વેરિયન્ટ્સની કિંમત ₹30.01 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે, ત્યારે ટોપ-સ્પેક Overland ટ્રીમની કિંમત ₹35.61 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.
કારની બીજી લાઈનની સીટમાં 60:40 સ્પ્લિટ અને રિક્લાઇન ફંક્શન્સ પહેલાની જેમ જ જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હવે તેમાં સ્લાઇડિંગ ફંક્શન ઉમેરવામાં આવ્યું છે, જે સીટને 140/130 mm સુધી આગળ-પાછળ ખસેડવા દે છે.
આનો સીધો અર્થ એ છે કે જો બધી સાત સીટો ભરેલી હોય, તો હવે તમારી પાસે બીજી લાઈનની સીટની પોઝિશનને એડજસ્ટ કરવા અને ત્રીજી લાઈનમાં બેઠેલા લોકોને વધુ આરામ આપવા માટે વધુ સગવડ હશે. આનાથી ત્રીજી લાઈનમાં બેસવું અને બહાર નીકળવાનું પણ સરળ બનશે.
Why let comfort slide past you, when you can slide right into it?— Jeep India (@JeepIndia) January 21, 2026
The Jeep® Meridian’s sliding seats are nothing short of premier comfort but it’s better if you rest it out (and test it out) here yourself.
Book your test drive now.#Jeep #JeepIndia #JeepLife #Confidence7… pic.twitter.com/o5V4rt4Uwm
Stellantis Indiaના ઓટોમોટિવ બ્રાન્ડ્સના બિઝનેસ હેડ અને ડિરેક્ટર કુમાર પ્રિયેશે જણાવ્યું હતું કે, "Limited અને Overland વેરિઅન્ટ્સમાં સ્લાઇડિંગ સેકન્ડ-રો સીટોની શરૂઆત એ ગ્રાહક પ્રતિસાદનો સીધો પ્રતિભાવ છે જે ત્રીજી લાઈનમાં વધુ આરામની માંગ કરે છે, ખાસ કરીને એકસાથે મુસાફરી કરતા પરિવારો માટે. આ અપડેટ Jeep Meridianની પ્રીમિયમ પોઝિશનિંગને પૂરક બનાવે છે અને સમજી-વિચારીને, ગ્રાહક-આધારિત સુધારાઓ પહોંચાડવા પરના અમારા ફોકસને મજબૂત બનાવે છે."
Jeep Meridianના ફીચર્સ
આ સિવાય, દેખાવ અથવા ફીચર્સના સંદર્ભમાં કારમાં અન્ય કોઈ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી. વેરિઅન્ટના આધારે, SUV પેનોરેમિક સનરૂફ, ડ્યુઅલ-ઝોન ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, 12-વે પાવર્ડ ફ્રન્ટ વેન્ટિલેટેડ સીટો અને પ્રીમિયમ અપહોલ્સ્ટરી ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે. આ કારમાં 10.25-ઇંચનું ફુલ્લી ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને 10.1-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ પણ છે, સાથે ADAS સહિત અનેક સ્ટાન્ડર્ડ સેફ્ટી ટેક્નોલોજી પણ છે.
Jeep Meridianનું એન્જિન
પાવરની દ્રષ્ટિએ, આ SUV એ જ 2.0-લિટર ટર્બો-ડીઝલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે, જે 168 bhp પાવર અને 350 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. ગ્રાહકો પાસે મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન બંનેનો વિકલ્પ છે, અને હાયર ટ્રીમમાં જીપના સિલેક્ટ-ટેરેન 4x4 સિસ્ટમનો પણ સમાવેશ થાય છે.
