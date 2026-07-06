Hayabusa-2: ગ્રહ સંરક્ષણ પરીક્ષણના ભાગ રૂપે ફ્રિજ-કદના જાપાની સ્પેસ પ્રોબ એસ્ટરોઇડની બાજુમાંથી થયું પસાર
જાપાનની સ્પેસ એજન્સી JAXAનું હાયાબુસા-2 પ્રોબ રવિવારે પૃથ્વી નજીકના એસ્ટેરોઇડ ટોરિફ્યુનથી માત્ર 800 મીટરની અંદરથી પસાર થયું, જે પ્લેનેટરી ડિફેન્સ માટેનું મહત્વનું પરીક્ષણ હતું.
Published : July 6, 2026 at 9:29 PM IST
ટોક્યો : રવિવારે જાપાનનું એક સ્પેસ પ્રોબ પૃથ્વીની નજીકના એક એસ્ટેરોઇડની માત્ર 800 મીટરની અંદરથી પસાર થયું. આ પ્લેનેટરી ડિફેન્સ ટેકનોલોજીના પરીક્ષણનો એક મહત્વાકાંક્ષી ભાગ હતો, જે ભવિષ્યમાં અવકાશી ખડકોથી પૃથ્વીને બચાવવાની દિશામાં મદદરૂપ બની શકે છે.
જાપાન એરોસ્પેસ એક્સપ્લોરેશન એજન્સી (JAXA) ના વૈજ્ઞાનિકોએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે ફ્રિજના કદનું ‘હાયાબુસા-2’ પ્રોબ એસ્ટેરોઇડ ‘ટોરિફ્યુન’ થી 800 મીટર (0.5 માઇલ) ની અંદરથી પસાર થશે. JAXA ના હાયાબુસા-2 નો ઉદ્દેશ્ય એસ્ટેરોઇડ ‘ટોરિફ્યુન’ સાથે અથડાવાનો નહોતો, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોને આ પ્રયાસથી મૂલ્યવાન માહિતી મળી. આ એક ટ્રાયલ રન હતો, જેથી નક્કી કરી શકાય કે આવું પ્રોબ કોઈ ખતરનાક અવકાશી ખડકને પૃથ્વીથી દૂર વાળી શકે છે કે નહીં.
આ મિશન નાસાના 2022 ના ઓપરેશન બાદ આવ્યું છે, જેમાં એક અવકાશયાન ઇરાદાપૂર્વક 160-મીટર પહોળા એસ્ટેરોઇડ ડિમોર્ફોસ સાથે અથડાયું હતું, અને તેની ભ્રમણકક્ષાને મોટા અવકાશી ખડકની આસપાસ સફળતાપૂર્વક બદલી નાખી હતી.
18,000 કિલોમીટર (11,185 માઇલ) પ્રતિ કલાકથી વધુ ઝડપે મુસાફરી કરતાં, હાયાબુસા-2 નો હેતુ ટોરિફ્યુન સાથે ટકરાવાનો નહોતો. તેના બદલે, વૈજ્ઞાનિકો એ જોવા માંગતા હતા કે જો ક્યારેય ડિફ્લેક્શન દાવપેચની જરૂર પડે, તો શું તેઓ પ્રોબના માર્ગને ચોકસાઈપૂર્વક નિયંત્રિત કરી શકે છે.
JAXA ના પ્રવક્તાએ નામ ન આપવાની શરતે AFP ને જણાવ્યું, “સાંજે 6:35 વાગ્યે (0935 GMT)... હાયાબુસા-2 ટોરિફ્યુન પાસેથી ઉડાન ભરી, અને અવકાશયાન યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યું છે.” JAXA ના ઓનલાઈન ફૂટેજમાં કંટ્રોલ રૂમમાં વૈજ્ઞાનિકો તાળીઓ પાડતા જોવા મળ્યા. JAXA ના પ્રસારણ દરમિયાન એક વૈજ્ઞાનિકે જણાવ્યું, “હું આખો સમય નર્વસ હતો અને બેચેન અનુભવતો હતો... પરંતુ હું ખૂબ ખુશ છું કે અમે તેને પૂર્ણ કરવામાં સફળ રહ્યા.” જો પુષ્ટિ થાય કે સ્પેસ પ્રોબ ખરેખર ટોરિફ્યુનના 800-મીટર ત્રિજ્યામાં આવ્યું છે, તો આ મિશન પૃથ્વીની નજીકના એસ્ટેરોઇડના સૌથી નજીકના ફ્લાયબાયમાં સ્થાન મેળવશે.
JAXA ના યુયા મિમાસુએ જાપાનના દક્ષિણ અને ઉત્તરીય ટાપુઓનો ઉલ્લેખ કરતાં અગાઉ ટિપ્પણી કરી હતી કે, “ઓકિનાવાથી હોક્કાઇડો સુધીના પ્રદેશમાં ક્યાંક એક-યેન સિક્કા પર નિશાન સાધવા જેટલું આ અઘરું છે”.
ખાલી ખડક કે રેતી?
હાયાબુસા-2 પરના કેમેરા એસ્ટેરોઇડની સપાટી પરથી ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય લાક્ષણિકતાઓ, રચના અને તાપમાન સહિતનો મહત્વપૂર્ણ ડેટા રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે, જે સંભવિત ગ્રહ સંરક્ષણ મિશન માટે આવશ્યક માહિતી છે.
યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીના પ્રોજેક્ટ વૈજ્ઞાનિક પેટ્રિક મિશેલે ફ્લાયબાય પહેલાં AFP ને જણાવ્યું, “શું સપાટી ખાલી ખડક છે, કે તે પથ્થરોના ખેતરો અથવા રેતાળ દરિયાકિનારાથી ઢંકાયેલી છે? ફક્ત અવકાશયાન દ્વારા લેવાયેલી તસવીરો જ આ જાણકારી પૂરી પાડી શકે છે.”
2014માં લોન્ચ થયેલું હાયાબુસા-2 અગાઉ રયુગુ પરથી નમૂના લાવી ચૂક્યું છે
2014 માં લોન્ચ કરાયેલ, હાયાબુસા-2 એ પહેલાથી જ વૈજ્ઞાનિકોને રોમાંચિત કરી દીધા છે. તે પૃથ્વીથી આશરે 300 મિલિયન કિલોમીટર (185 મિલિયન માઇલ) દૂર આવેલા એસ્ટેરોઇડ રયુગુ પર ઉતર્યું અને તેની સપાટી પરથી નમૂનાઓ એકત્રિત કર્યા. છ વર્ષ પછી, તે રયુગુ – જેનો જાપાની ભાષામાં અર્થ ‘ડ્રેગન પેલેસ’ થાય છે – થી કિંમતી નમૂનાઓ પૃથ્વી પર પાછા લાવ્યું, જેના દ્વારા વૈજ્ઞાનિકોને આશરે 4.6 અબજ વર્ષ પહેલા તેના જન્મ સમયે સૌરમંડળની સ્થિતિ વિશે સંકેતો મળ્યા.
ટોરિફ્યુન મિશન બાદ, 2031માં આ સ્પેસ પ્રોબ 1998KY26 નામના બીજા એસ્ટેરોઇડ સાથે ‘મિલન’ કરવાનો પ્રયાસ કરે તેવી અપેક્ષા છે – જેમાં વિગતવાર માહિતી એકત્રિત કરવા માટે અવકાશી ખડક સાથે ઉડાન ભરવું અથવા તેને સ્પર્શ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીના વૈજ્ઞાનિક મિશેલના મત અનુસાર, નાસાના ‘ડબલ એસ્ટેરોઇડ રીડાયરેક્શન ટેસ્ટ’ (DART) ની સફળતા પછી પણ, રવિવારની મહત્વાકાંક્ષી ફ્લાયબાય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
તેમણે કહ્યું, “પૃથ્વીની નજીકના એસ્ટેરોઇડના કદ, આકાર, સપાટી અને આંતરિક ગુણધર્મોમાં રહેલી વિવિધતાને જોતાં, દરેક નવી તસવીર આપણને વધુ સારી રીતે તૈયાર કરે છે.”
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