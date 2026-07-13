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ઇસરોએ ગગનયાન માટે ત્રણ મહત્ત્વપૂર્ણ સુરક્ષા પરીક્ષણો સફળતાપૂર્વક પૂરા કર્યા

હૈદરાબાદ ખાતે ત્રણ મુખ્ય ટેસ્ટ પૂરા થયા, જેમાં અપ-રાઇટિંગ, અમ્બિલિકલ સેપરેશન અને એપેક્સ કવર સ્ટ્રક્ચરની ચકાસણી શામેલ છે.

ઇસરોએ ગગનયાન માટે ત્રણ મહત્ત્વપૂર્ણ સુરક્ષા પરીક્ષણો સફળતાપૂર્વક પૂરા કર્યા
ઇસરોએ ગગનયાન માટે ત્રણ મહત્ત્વપૂર્ણ સુરક્ષા પરીક્ષણો સફળતાપૂર્વક પૂરા કર્યા (Photo Credit - ISRO)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 6:53 PM IST

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હૈદરાબાદ : ઇસરોએ ગગનયાન ક્રૂ મોડ્યૂલના ત્રણ મુખ્ય સુરક્ષા પરીક્ષણો સફળતાપૂર્વક પૂરા કર્યા છે, જે ભારતની પ્રથમ માનવ અવકાશ ઉડાન માટેનો નિર્ણાયક ક્ષણ છે. હૈદરાબાદ ખાતે કરવામાં આવેલા આ પરીક્ષણોમાં અપ-રાઇટિંગ સિસ્ટમ, અમ્બિલિકલ સેપરેશન અને એપેક્સ કવરની માળખાકીય સુવિધાનો સમાવેશ થાય છે, જે ક્રૂની સલામતી માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO)એ ગગનયાન મિશનના ક્રૂ મોડ્યૂલ સિસ્ટમ માટે ત્રણ મોટા લાયકાત પરીક્ષણો સફળતાપૂર્વક પૂરા કરી લીધા છે. આ ભારતના પ્રથમ માનવ અવકાશ ઉડાન કાર્યક્રમની દિશામાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ કદમ છે.

આ પરીક્ષણોમાં ક્રૂ મોડ્યૂલ અપ-રાઇટિંગ સિસ્ટમ (CMUS), ક્રૂ મોડ્યૂલ સર્વિસ મોડ્યૂલ કનેક્ટ-ડિસ્કનેક્ટ સિસ્ટમ (CSCDS) અને એપેક્સ કવર અલગ થવા દરમિયાન લાગતા ભારને ઝીલવાની ક્રૂ મોડ્યૂલ સ્ટ્રક્ચરની ક્ષમતાની ચકાસણી શામેલ હતી.

ક્રૂ મોડ્યૂલ અપ-રાઇટિંગ સિસ્ટમ (CMUS)
ક્રૂ મોડ્યૂલ અપ-રાઇટિંગ સિસ્ટમ (CMUS) ક્રૂની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલો એક અત્યંત મહત્ત્વનો પરીક્ષણ છે. તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે સમુદ્રમાં ઉતર્યા પછી ક્રૂ મોડ્યૂલ સીધું રહે. આ હાંસલ કરવા માટે, ઇસરોએ કોલ્ડ ગેસ પર આધારિત એક અપ-રાઇટિંગ સિસ્ટમ વિકસાવી છે.

પ્રાઇમરી ઇન્ફ્લેશન મોડ્યૂલનું પરીક્ષણ કરવા માટે CMUSના તમામ ભાગો ધરાવતો એક સંપૂર્ણ લાયકાત પરીક્ષણ સેટઅપ બનાવવામાં આવ્યો. ફ્લોટેશન સિસ્ટમને ફુલાવવા માટે, હાઇ-પ્રેશરવાળી બોટલમાં ભરેલી ગેસને કંટ્રોલ વાલ્વ દ્વારા છોડવામાં આવી. અજમાયશથી આ બાબતની પુષ્ટિ થઈ કે મોડ્યૂલ તમામ ફંક્શનલ અને પરફોર્મન્સ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે, જેમાં ગેસ બોટલના જુદા જુદા દબાણ પર ફુલાવવામાં લાગતો સમય પણ સામેલ છે.

ક્રૂ મોડ્યૂલ સર્વિસ મોડ્યૂલ કનેક્ટ-ડિસ્કનેક્ટ સિસ્ટમ (CSCDS) માટે અમ્બિલિકલ સેપરેશન ટેસ્ટ
ક્રૂ મોડ્યૂલ સર્વિસ મોડ્યૂલ કનેક્ટ-ડિસ્કનેક્ટ સિસ્ટમ (CSCDS) ક્રૂ મોડ્યૂલ અને સર્વિસ મોડ્યૂલ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રિકલ અને હાઇડ્રો-ન્યુમેટિક અમ્બિલિકલ કનેક્શનનું કાર્ય કરે છે. તે એન્વાયર્નમેન્ટ કંટ્રોલ એન્ડ લાઇફ સપોર્ટ સિસ્ટમ (ECLSS) માટે ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ અને ફ્લુઇડનું વહન કરે છે.

આ સિસ્ટમમાં બે અમ્બિલિકલ યુનિટ, CSU-1 અને CSU-2 હોય છે, જે અનુક્રમે સર્વિસ મોડ્યૂલ અને ક્રૂ મોડ્યૂલ તરફ લાગેલી હોય છે. જ્યાં સર્વિસ મોડ્યૂલના અલગ થવા પર CSU-1 અલગ થઈ જાય છે, ત્યાં CSU-2 પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ફરી પ્રવેશ કરતાં ઠીક પહેલાં ક્રૂ મોડ્યૂલથી અલગ થઈ જાય છે.

ઇજનેરોએ એક નકલી ક્રૂ મોડ્યૂલથી CSU-2ના અલગ થવાનું પરીક્ષણ કર્યું અને પુષ્ટિ કરી કે તે કોઈ સમસ્યા વિના અલગ થયું, સાથે પૅનલ અને તેના ઇન્ટરફેસની માળખાકીય મજબૂતાઈ પણ જળવાઈ રહી. આ પરીક્ષણે ઇન્ટિગ્રેટેડ સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતાને પણ પ્રમાણિત કરી અને પુષ્ટિ કરી કે તે જરૂરી ડિઝાઇન માર્જિનને અનુરૂપ છે.

એપેક્સ કવર સેપરેશન લોડ માટે ક્રૂ મોડ્યૂલ સ્ટ્રક્ચરલ ક્વાલિફિકેશન ટેસ્ટ
એપેક્સ કવર સમગ્ર મિશન દરમિયાન ક્રૂ મોડ્યૂલના પેરાશૂટ અને તેની સાથે જોડાયેલી સિસ્ટમોની સુરક્ષા કરે છે. તેને પૂર્વનિર્ધારિત ઊંચાઈએ પાયરોટેક્નિક થ્રસ્ટર્સનો ઉપયોગ કરીને અલગ કરી દેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા ત્યારે થાય છે, જ્યારે મોડ્યૂલની નીચે આવવાની ગતિને ધીમી કરવા માટે પેરાશૂટ એક પછી એક ખુલે છે.

એ જોવા માટે કે શું ક્રૂ મોડ્યૂલનું માળખું આ અલગ થવાની પ્રક્રિયાને ઝીલી શકે છે, ઇસરોએ એક નકલી ક્રૂ મોડ્યૂલ અને તેની સિસ્ટમ સાથે એક ટેસ્ટ રિગ તૈયાર કર્યો. પરીક્ષણ દરમિયાન, સ્પેસ એજન્સીએ ક્રૂ મોડ્યૂલના ખાસ ભાગો પર અંદાજિત રિએક્શન લોડ (ફોર્સ) કરતાં લગભગ 1.75 ગણુ વધુ બળ લગાવ્યું.

પરીક્ષણ દરમિયાન સ્ટ્રેન અને ડિફોર્મેશનના માપનથી આ બાબતની પુષ્ટિ થઈ કે ડિઝાઇન માર્જિન પૂરતા હતા, જેથી વાસ્તવિક ફ્લાઇટ દરમિયાન એપેક્સ કવર સેપરેશન ઇવેન્ટ માટે ક્રૂ મોડ્યૂલની માળખાકીય અખંડતા માન્ય થઈ ગઈ.

ત્રણેય પરીક્ષણોના સફળતાપૂર્વક પૂરા થવાથી ઇસરો ગગનયાન કાર્યક્રમ હેઠળ સલામત ક્રૂ મિશન માટે જરૂરી સિસ્ટમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની નજીક પહોંચી ગયું છે.

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GAGANYAAN
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