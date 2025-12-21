ETV Bharat / technology

ISROના LVM3-M6 મિશનની લોન્ચ ડેટ નક્કી, જાણો ક્યારે રવાના થશે

ISROએ માહિતી આપી છે કે તેનું LVM3-M6 મિશન 24 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 08:54 વાગ્યે લોન્ચ કરવામાં આવશે.

ઇસરોનું મિશન LVM3 M6
ઇસરોનું મિશન LVM3 M6 (X/@isro)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 21, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO)એ જાહેરાત કરી છે કે તેનું LVM3-M6 મિશન 24 ડિસેમ્બર,2025ના રોજ સવારે 08:54 વાગ્યે લોન્ચ કરવામાં આવશે.આ હેવી-લિફ્ટ લૉન્ચ વ્હીકલ શ્રીહરિકોટામાં સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર (SDSC SHAR)ના સેકન્ડ લોન્ચ પેડ (SLP) પરથી ઉડાન ભરશે.

LVM3, જેને ગગનયાન લોન્ચ વ્હીકલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ISROનું સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ છે અને ઉચ્ચ પેલોડ ક્ષમતાવાળા મિશનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. ISROએ જાહેરાત કરી છે કે જાહેર જનતા SDSC SHAR ખાતે લોન્ચ વ્યૂ ગેલેરીમાંથી લોન્ચને લાઈવ જોઈ શકશે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, LVM 3 ભારતનું સૌથી ભારે રોકેટ છે અને ગગનયાન પ્રોગ્રામ માટે લૉન્ચ વ્હીકલ છે. આ ISORનું સૌથી શક્તિશાળી લૉન્ચર છે અને તેને ઊંચા ખર્ચે અને ભારે વજનવાળા પેલોડ્સને ઓર્બિટમાં લઇ જવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.

ન્યૂ સ્પેસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (NSIL) દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા કમર્શિયલ કરાર હેઠળ, આ મિશન પર LVM3 રોકેટ અમેરિકા સ્થિત AST સ્પેસમોબાઇલ કંપનીના બ્લુ બર્ડ-6 કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટને ઓર્બિટમાં મૂકશે, જે ગ્લોબલ લોન્ચ સર્વિસ માર્કેટમાં ભારતની વધતી હાજરીમાં સીમાચિહ્નરૂપ છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે અગાઉ સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે આ મિશન કમર્શિયલ લૉન્ચ પ્રોવાઇડર તરીકે ISROની વધતી જતી ભૂમિકા દર્શાવે છે, જેમાં ભારતીય રોકેટનો ઉપયોગ આંતરરાષ્ટ્રીય સેટેલાઇટ્સને લોન્ચ કરવા માટે વધુને વધુ થઈ રહ્યો છે.

કમર્શિયલ લોન્ચ સિવાય, LVM3 ભારતના માનવ અવકાશ ઉડાનના સપના માટે પણ જરૂરી છે.મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં, રોકેટનું હ્યૂમન-રેટેડ વર્જન પહેલા ક્રુ વગરનું ગગનયાન મિશનને લઇ જવાનું છે જેમાં ક્રૂ મોડ્યૂલમાં વ્યોમમિત્ર નામનો એક હ્યૂમનોઇડ રોબોટ હશે.

આ ફ્લાઇટ માનવ અવકાશ મિશનના સમગ્ર ક્રમને માન્ય કરવા માટે રચાયેલ છે, લિફ્ટઓફ અને ઓર્બિટલ ઓપરેશનથી લઈને રી-એન્ટ્રી અને રિકવરી સામેલ છે.સિંહે સમજાવ્યું કે આ મિશન એન્ડ-ટુ-એન્ડ ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરશે, જેમાં માનવ-વહન પ્રક્ષેપણ વાહનના એરોડાયનેમિક પ્રદર્શન, ઓર્બિટલ મોડ્યુલ કામગીરી અને ક્રૂ મોડ્યુલની સલામત પુનઃપ્રાપ્તિનો સમાવેશ થાય છે.

2027માં અવકાશયાત્રીઓને લો અર્થ ઓર્બિટમાં મોકલવાના ભારતના લક્ષ્ય પહેલા, આવતા વર્ષના અંતમાં વધુ એક માનવરહિત ગગનયાન મિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ISRO MISSION LVM3 M6
ISRO
ISRO MISSION LUANCH
ISRO LVM3 M6 MISSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.