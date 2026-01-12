ISROએ લૉન્ચ કર્યું જાસૂસી સેટેલાઇટ Anvesha,અંતિમ તબક્કામાં ખામી સર્જાતા રસ્તો ભટકી ગયું
ISROએ તેના PSLV-C62 રોકેટનો ઉપયોગ કરીને Anvesha(EOS-N1) પૃથ્વી નિરીક્ષણ ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો, પરંતુ તેના PS3 સ્ટેજમાં ખામી સર્જાઈ.
Published : January 12, 2026 at 12:10 PM IST
નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO)એ PSLV-C62 રોકેટથી Anvesha (EOS-N1) અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યું છે પરંતુ મિશનના PS3 તબક્કાના અંતે કેટલીક ખામી જોવા મળી હતી. આ અંગે, ISRO એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું, "PSLV-C62 મિશનમાં PS3 તબક્કાના અંતે ખામી સર્જાઈ છે. વિગતવાર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે."
PSLV-C62 મિશન લોન્ચની સાથે આ વર્ષે 2026માં ISROનું પ્રથમ લોન્ચ છે. EOS-N1, જેને Anvesha નામ આપવામાં આવ્યું છે, તેને શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી ફર્સ્ટ લોન્ચ પેડ (FLP)માંથી સવારે 10:17 વાગ્યે IST પર પોલર સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ (PSLV)ની 64મી ઉડાન હતી.
લોન્ચની જાહેરાત વિશે જાણકારી આપતા ISROએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, "લિફ્ટઓફ! PSLV-C62એ SDSC-SHAR,શ્રીહરિકોટાથી EOS-N1 મિશન લોન્ચ કર્યું હતું." આ લોન્ચનો હેતુ કૃષિ, શહેરી મેપિંગ અને પર્યાવરણીય દેખરેખના ક્ષેત્રોમાં ભારતની રિમોટ સેન્સિંગ ક્ષમતાઓને વધારવાનો છે.
ISRO અનુસાર, આ મિશનમાં 15 કો-પેસેન્જર સેટેલાઇટ છે અને તેને સૂર્ય-સમકાલીન ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવાની યોજના છે. લોન્ચ પહેલાં, ભારતીય અવકાશ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "PSLV-C62 મિશન સ્પેનિશ સ્ટાર્ટઅપના KID અથવા Kestrel Initial Technology Demonstratorનું પણ પ્રદર્શન કરશે, જે સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી રહેલા પુનઃપ્રવેશ વાહનનો એક નાનો પ્રોટોટાઇપ છે."
ISRO અનુસાર, KID કેપ્સ્યુલ રી-એન્ટ્રી ટ્રેજેક્ટરી માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. KID ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવનાર છેલ્લો કો-પેસેન્જર હશે, ત્યારબાદ તે દક્ષિણ પેસિફિક મહાસાગરમાં સ્પ્લેશડાઉન માટે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ફરીથી પ્રવેશ કરશે.
PSLV-C62/EOS-N1 મિશન એ ISROની વાણિજ્યિક શાખા ન્યૂસ્પેસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (NSIL) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલું નવમું સમર્પિત વાણિજ્યિક મિશન છે. આ PSLV-DL વેરિઅન્ટનો ઉપયોગ કરનાર પાંચમું લોન્ચ છે, જેમાં બે સોલિડ સ્ટ્રેપ-ઓન મોટર્સ લાગેલી છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, PSLVએ 63 ઉડાન પૂર્ણ કરી છે, જેમાં ચંદ્રયાન-1, માર્સ ઓર્બિટર મિશન, આદિત્ય-L1 અને એસ્ટ્રોસેટ મિશન જેવા ખાસ મિશનનો સમાવેશ થાય છે. 2017માં, PSLVએ એક જ મિશનમાં 104 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
ISROએ મે મહિનામાં PSLV-C61 મિશન સાથે તેનું 101મું લોન્ચિંગ કર્યું, જેમાં 1,696 કિલોગ્રામ EOS-09 અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટને 505 કિલોમીટરની સૂર્ય-સમન્વય ધ્રુવીય ભ્રમણકક્ષામાં મૂક્યો હતો. જ્યારે ફ્લાઇટના પ્રારંભિક તબક્કા માં અપેક્ષા મુજબ ચાલ્યા, ત્યારે રોકેટના ત્રીજા તબક્કામાં તકનીકી ખામીને કારણે મિશન તેના ઇચ્છિત ભ્રમણકક્ષા સુધી પહોંચી શક્યું નહતું.
આ પણ વાંચો: