IQOO 15Rનો કેમેરા થયો કન્ફર્મ, 7600 mAh બેટરી સાથે મળશે 50MP Sony LYT સેન્સર

iQOO 15R ભારતમાં 24 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ થશે, જેમાં 50MP કેમેરા, સ્નેપડ્રેગન 8 Gen 5 અને 7,600mAh બેટરી હશે.
હૈદરાબાદ: Vivoની સબ-બ્રાન્ડ iQOO ટૂંક સમયમાં ભારતમાં તેનો નવો સ્માર્ટફોન, iQOO 15R લોન્ચ કરશે. આ ફોન ઘણા અઠવાડિયાથી સમાચારમાં છે, અને iQOO ઇન્ડિયાના CEO એ આ આગામી ફોનના કેમેરાની વિગતો શેર કરી છે. અગાઉ, કંપનીએ લોન્ચ તારીખની પુષ્ટિ પણ કરી હતી. ચાલો તમને આ ફોનની વિગતો વિશે જણાવીએ.
iQOO તેના લોન્ચ પહેલા આ ફોન માટે સતત ટીઝર રિલીઝ કરી રહ્યું છે. તાજેતરમાં, iQOO ઇન્ડિયાના CEO નિપુણ મેરિયાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર iQOO 15R નું કેમેરા ટીઝર શેર કર્યું છે. ટીઝરમાં ફોનની પાછળ ચોરસ આકારનું કેમેરા મોડ્યુલ બતાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં કેમેરા સેન્સરનું નામ ખૂબ જ નાના અક્ષરોમાં લખેલું છે. ધ્યાનથી વાંચવા પર, ખબર પડે છે કે iQOO 15R સોની LYT સેન્સર સાથે લોન્ચ થશે, જે 50MP હશે. જો કે, સેન્સરનું પૂરું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
iQOO 15R ની પુષ્ટિ થયેલ વિગતો
પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું કે iQOO 15R ચીનમાં લોન્ચ થયેલા iQOO Z11 ટર્બોનું રિબ્રાન્ડેડ વર્ઝન હશે, પરંતુ iQOO Z11 ટર્બોમાં 200MP મુખ્ય કેમેરા અને 8MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા છે. હવે, નિપુણ મેરિયા દ્વારા શેર કરાયેલ કેમેરા ટીઝર પુષ્ટિ કરે છે કે કંપનીએ ભારતમાં લોન્ચ થયેલા iQOO 15R ને ચીનમાં લોન્ચ થયેલા iQOO Z11 ટર્બોથી અલગ પાડ્યું છે. કંપનીએ ભારતીય વપરાશકર્તાઓની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ iQOO 15R ડિઝાઇન કર્યું છે.
iQOO 15R માં કંપનીનું પોતાનું ઓરિજિન આઇલેન્ડ ફીચર પણ હશે. આ એપલના ડાયનેમિક આઇલેન્ડ ફીચર જેવું જ છે, જે નોટિફિકેશન, લાઇવ એક્ટિવિટીઝ અને ક્વિક કંટ્રોલ્સ દર્શાવે છે. વધુમાં, કંપનીએ પુષ્ટિ આપી છે કે ફોનને ચાર વર્ષ માટે એન્ડ્રોઇડ અપડેટ્સ અને છ વર્ષ માટે સુરક્ષા અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થશે. iQOO 15R ની બેટરી પણ ખૂબ ચર્ચામાં છે. કંપની આ ફોનમાં 7,600mAh ની મોટી બેટરી પ્રદાન કરશે. કંપનીનો દાવો છે કે આટલી મોટી બેટરી સાથે, તે ભારતનો સૌથી પાતળો ફોન હશે. તેની જાડાઈ ફક્ત 7.9mm હશે.
ફોનના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, તેમાં Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 પ્રોસેસર હશે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ચિપસેટે AnTuTu પર 3.5 મિલિયનથી વધુનો સ્કોર હાંસલ કર્યો છે. CPU પ્રદર્શનમાં 36% સુધારો અને NPU પ્રદર્શનમાં 46% સુધારો થશે. iQOO 15R ભારતમાં 24 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ પહેલા, 22 ફેબ્રુઆરીએ કોઈમ્બતુરમાં એક ખાસ સ્નીક પીક ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં પસંદગીના વપરાશકર્તાઓ લોન્ચ પહેલાં ફોનનો પ્રયાસ કરી શકશે. આ પછી BGMI ગેમિંગ સત્ર યોજાશે.
