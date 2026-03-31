iPhone 18 Proમાં હશે નાનો ડાયનેમિક આઈલેન્ડ! લીકથી થયો ખુલાસો

આઇફોન 18 પ્રોનો ડાયનેમિક આઇલેન્ડ ઘણો પાતળો હશે, જે વધુ સ્ક્રીન સ્પેસ અને વધુ સારો વ્યૂઈંગ એક્સપિરિયન્સ આપશે (Apple)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 9:58 PM IST

હૈદરાબાદ: એપલની નવી આઇફોન સીરીઝની આતુરતા દરેક યુઝર્સને રહેતી હોય છે. દર વર્ષે એપલ તેના નવા આઇફોનમાં નવી ઈનોવેશન્સ રજૂ કરે છે, જે યૂઝર્સને આકર્ષિત કરે છે. આ વર્ષે, 2026 માં, એપલ આઇફોન 18 શ્રેણી લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે અને આઇફોન સિરીઝમાંથી એક, આઇફોન 18 Proની કેટલીક વિગતો લીક થઈ ગઈ છે.

અહેવાલો અનુસાર, આઇફોન 18 Proનો ડાયનેમિક આઇલેન્ડ પહેલા કરતા નોંધપાત્ર રીતે નાનો હશે. ચાઇનીઝ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ વેઇબો પર શેર કરાયેલ સ્ક્રીન પ્રોટેક્ટરની તસવીરો સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે આ આગામી એપલ આઇફોનમાં એક નાનો ડાયનેમિક આઇલેન્ડ હશે. તેમાં ઉપરની તરફ પિલ-શેપ કટઆઉટ પહેલા કરતા ઘણો પાતળો દેખાય છે.

નવા iPhonesમાં મળશે ડાયનેમિક આઇલેન્ડ

લીક થયેલા અહેવાલો અનુસાર, તેની પહોળાઈ આશરે 13.49 મિલીમીટર છે. વર્તમાન iPhone 17 Proમાં ડાયનેમિક આઇલેન્ડની પહોળાઈ 20.76 મિલીમીટર છે. આનો અર્થ એ થયો કે ડાયનેમિક આઇલેન્ડની સાઈઝ લગભગ 35% ઘટાડી દેવામાં આવી છે. જો આ અહેવાલ સાચો સાબિત થાય છે, તો iPhone યૂઝર્સને વધુ સ્ક્રીન સ્પેસ અને આ આગામી iPhone સાથે વધુ સારો વ્યૂઈંગ એક્સપિરિયન્સ મળશે

જોકે, Apple દ્વારા હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. લીક થયેલા અહેવાલમાં એ પણ પુષ્ટિ આપવામાં આવી નથી કે ડાયનેમિક આઇલેન્ડ ફેરફાર ફક્ત Pro મોડેલ્સ સુધી મર્યાદિત રહેશે કે અન્ય મોડેલ્સ માટે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, Apple iPhone 18 શ્રેણીના તમામ iPhonesમાં પાતળો ડાયનેમિક આઇલેન્ડ શામેલ કરશે.

આ વખતે, Apple સંપૂર્ણ ડિઝાઇન ઓવરહોલને બદલે નાના સુધારાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. બેઝલ્સ સમાન રહેવાની અપેક્ષા છે. ડિઝાઇન ઉપરાંત, હાર્ડવેરમાં પણ નોંધપાત્ર અપગ્રેડની અપેક્ષા છે. કંપની A20 Pro ચિપસેટ રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જે પ્રદર્શન અને બેટરી કાર્યક્ષમતા બંનેમાં સુધારો કરશે. વપરાશકર્તાઓ હવે આઇફોન પર 12GB રેમનો વિકલ્પ પણ મેળવી શકે છે, જે મલ્ટીટાસ્કીંગ અને ભારે એપ્લિકેશનો ચલાવવાને સરળ બનાવે છે. 1TB સુધીના સ્ટોરેજ વિકલ્પો પણ અપેક્ષિત છે.

શું હશે સ્પેસિફિકેશન?

ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો, iPhone 18 Pro માં 6.3-ઇંચ OLED પેનલ હોવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે Pro Max માં 6.9-ઇંચની સ્ક્રીન હોવાની અપેક્ષા છે. બંને ફોનમાં 120Hz રિફ્રેશ રેટ હશે, જે સ્ક્રોલિંગ અને એનિમેશનને અત્યંત સરળ બનાવશે. બ્રાઇટનેસને 3000 nits સુધી પણ વધારી શકાય છે, જેનાથી સ્ક્રીન તેજસ્વી સૂર્યપ્રકાશમાં પણ સરળતાથી દેખાઈ શકે છે.

કેમેરા સેક્શનમાં, Apple 48MP મુખ્ય સેન્સર જાળવી રાખે તેવી અપેક્ષા છે, પરંતુ તેની ઝૂમ અને ઇમેજ પ્રોસેસિંગ ક્ષમતાઓમાં સુધારો કરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે, સેલ્ફી અને વિડિયો કોલિંગ માટે 12MP ફ્રન્ટ કેમેરા ફ્રન્ટ પર રહી શકે છે, પરંતુ ફોટો પ્રોસેસિંગમાં સુધારો થઈ શકે છે.

Apple સપ્ટેમ્બર 2026 માં iPhone 18 Pro શ્રેણી લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ ફોન શ્રેણી ભારતમાં પણ થોડા દિવસોમાં ઉપલબ્ધ થશે. આ આગામી iPhone મોડેલ્સની કિંમત અગાઉના મોડેલ જેટલી જ હોવાની અપેક્ષા છે.

