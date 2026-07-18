iPhone 18 Pro Maxના કેમેરામાં મોટો ફેરફાર આવી શકે છે
રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે Apple કેમેરા હાર્ડવેરનું સક્રિય પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે અને ટેલિફોટો, અલ્ટ્રા-વાઈડ તેમજ LiDAR સેટઅપમાં મોટા ફેરફારની શક્યતા ઓછી છે.
Published : July 18, 2026 at 9:12 PM IST
હૈદરાબાદ : Appleની આગામી iPhone 18 સિરીઝને લઈને નવી વિગતો સામે આવી છે. તાજેતરના લીક અને રિપોર્ટ્સ અનુસાર, iPhone 18 Pro Maxમાં કંપની અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા કેમેરા અપગ્રેડ્સમાંથી એક આપી શકે છે. ચર્ચા છે કે આ મોડેલમાં વેરિએબલ અપર્ચર સપોર્ટ સાથેનો નવો Sony મુખ્ય કેમેરા સેન્સર જોવા મળી શકે છે.
રિપોર્ટ્સ મુજબ, iPhone 18 Pro Maxમાં પ્રાઈમરી રિયર કેમેરા તરીકે Sony IMX905 સેન્સરનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ સેન્સર હાલના 48-મેગાપિક્સલ Sony IMX903 સેન્સરને બદલી શકે છે, જે હાલમાં iPhone 17 Pro Maxમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.
લીક થયેલી માહિતીમાં જણાવાયું છે કે, નવા સેન્સરનું નેટિવ પિક્સેલ સાઇઝ 1.22 માઇક્રોમીટર જ રાખવામાં આવી શકે છે, પરંતુ સૌથી મોટો ફેરફાર વેરિએબલ અપર્ચર મિકેનિઝમમાં હોઈ શકે છે. આ ટેકનોલોજી કેમેરામાં પ્રવેશતી લાઇટની માત્રાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. તેના કારણે ડેપ્થ ઓફ ફિલ્ડ અને એક્સપોઝર પર વધુ નિયંત્રણ મળી શકે છે.
Android ફોનમાં આ પ્રકારની ટેકનોલોજી અગાઉ પણ જોવા મળી ચૂકી છે. Samsung એ 2018માં Galaxy S9 સિરીઝ સાથે વેરિએબલ અપર્ચર લોંચ કર્યું હતું, પરંતુ બાદમાં જગ્યા અને ખર્ચના કારણે તેને હટાવી દેવામાં આવ્યું હતું. હવે Apple પણ આ જ ટેકનોલોજીને પોતાના iPhoneમાં લાવવાની તૈયારીમાં હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.
રિપોર્ટ્સમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, લીક થયેલા લોગ્સમાં એક કેલિબ્રેશન બ્લોક મળ્યો છે, જેમાં વેરિએબલ અપર્ચર સિસ્ટમ માટે એક્ચ્યુએટર ડેટા છે. આ ડેટા સેન્સરની નોન-વોલેટાઇલ મેમરીમાં સ્ટોર થયેલો હોવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. આથી એવું માનવામાં આવે છે કે Apple એવી હાર્ડવેર સિસ્ટમનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે, જે લેન્સના એપર્ચરને ભૌતિક રીતે એડજસ્ટ કરી શકે.
બીજા કેમેરા હાર્ડવેરમાં મોટા ફેરફારની શક્યતા ઓછી હોવાનું પણ રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે. ટેલિફોટો કેમેરામાં Sony IMX973 સેન્સર, અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરામાં Sony IMX972 સેન્સર અને LiDAR સ્કેનરમાં Sony IMX591 રિસીવરનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. સેલ્ફી કેમેરા માટે Sony IMX914 સેન્સર યથાવત્ રહેવાની શક્યતા છે.
ઓપ્ટિકલ ઈમેજ સ્ટેબિલાઈઝેશન અંગે પણ રિપોર્ટમાં થ્રી-ઍક્સિસ સ્ફેરિકલ એક્ચ્યુએટરનો ઉલ્લેખ થયો છે. અગાઉની લીક થયેલી માહિતી પણ આ જ દિશામાં ઇશારો કરતી હતી કે Apple iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max માટે નવા પ્રાઈમરી કેમેરાની ટેસ્ટિંગ કરી રહ્યું છે.
જો આ દાવાઓ સાચા સાબિત થાય, તો iPhone 18 Pro Maxનો કેમેરા Apple માટે એક મહત્વપૂર્ણ અપગ્રેડ બની શકે છે. ખાસ કરીને એવા યુઝર્સ માટે, જેઓ મોબાઇલ ફોટોગ્રાફીમાં વધુ નિયંત્રણ અને ગુણવત્તાની અપેક્ષા રાખે છે.
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