નવો iPhone ખરીદવા મુંબઈમાં લાંબી કતાર, સાડા 10 કલાકે સુરતીલાલાના હાથમાં આવ્યો ફોન
iPhone 18 pro અને iPhone 18 pro max ખરીદવા માટે પહેલા જ દિવસે લોકોએ સ્ટોર બહાર લાંગી કતારો લગાવી હતી
Published : September 18, 2026 at 4:35 PM IST
મુંબઈઃ મોબાઈલ કંપની Appleએ પોતાનો નવો iPhone ભારતમાં લોન્ચ કરી દીધો છે. iPhone 18 pro અને iPhone 18 pro max ભારતમાં લોન્ચ થયાના પહેલા જ દિવસે ખરીદી માટે ખૂબ ભીડ જોવા મળી રહી છે. iPhone લવર્સે નવો મોબાઈલ ખરીદવા માટે રાતભર લાઈન લગાવી હતી અને આખરે જ્યારે iPhone તેમના હાથમાં આવ્યો ત્યારે હાશકારો અનુભવ્યો હતો.
મુંબઈમાં નવો iPhone ખરીદવા માટે ગ્રાહકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. જ્યારે પણ Appleનો નવો ફોન બજારમાં આવે છે, ત્યારે સ્ટોર્સની બહાર ગ્રાહકોની લાંબી કતારો લાગે છે. આ ડિજિટલ યુગમાં Apple ખરીદવાનો ક્રેઝ તેના નવા ફીચર્સ, શ્રેષ્ઠ કેમેરા અને પ્રતિષ્ઠાના પ્રતીક તરીકેની તેની છબીને કારણે છે. મુંબઈના BKC વિસ્તારમાં આવેલા એપલ સ્ટોર ખાતે આઈફોન 18 pro અને iPhone 18 Pro સિરીઝનું વેચાણ શરૂ થયું હતું. લોકો આઈફોન 18 Pro ખરીદવા માટે 10 થી 12 કલાક સુધી કતારમાં ઊભા રહેલા જોવા મળ્યા હતા; ગ્રાહકોએ ગુરુવારની રાતથી જ સ્ટોરની બહાર લાઈનમાં ઊભા રહેવાનું શરૂ કરી દીધું હતું.
Mumbai, Maharashtra: The first sale of Apple’s iPhone 18 series began in India and other major markets on September 18, 2026. A large number of customers visited the Apple Store in Mumbai’s BKC area pic.twitter.com/Ml6FHqrnnI— IANS (@ians_india) September 18, 2026
સાડા 10 કલાકે સુરતીલાલાના હાથમાં આવ્યો ફોન
સુરતથી દીપક વર્મા નામનો યુવક 5થી 6 કલાકનું ટ્રાવેલિંગ કરીને iPhone 18 pro અને iPhone 18 pro max ખરીદવા માટે મુંબઈ પહોંચ્યો હતો. BKC સ્થિત એપલ સ્ટોરની બહાર તે સાડા 6 કલાક સુધી લાઈનમાં ઉભો રહ્યો હતો. એના માટે આ ખાસ ખાસ દિવસ ચૂકી ન જવાય તે માટે સ્ટોર બહાર જ તેણે રાત વિતાવી હતી. નવો iPhone હાથમાં આવતા જ દીપકની ખુશીનો પાર રહ્યો નહોતો. દીપકના જણાવ્યા અનુસાર, iPhone સાથે મારો વર્ષો જૂનો લગાવ છે, હું કોઈપણ નવો iPhone આવ્યા ત્યારે પહેલા દિવસે જ એની ખરીદી કરું છે.
Mumbai, Maharashtra: A customer who bought the newly launched iPhone 18 series says, " i have come all the way from surat. i bought both the iphone 18 pro and 18 pro max. my travel took around five to six hours. after reaching here, i waited for another six hours and spent around… pic.twitter.com/7FLYkXhGjd— IANS (@ians_india) September 18, 2026
એક્ટર વિકી કૌશલે નવા iPhone સાથે લીધી સેલ્ફી
નવી iPhone 18 સિરીઝને લઈને ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે અને તેની ચર્ચા બોલિવૂડ સુધી પણ પહોંચી છે. અભિનેતા વિકી કૌશલે મુંબઈના Apple BKC ખાતે નવો iPhone 18 Pro Max ખરીદ્યો. સામે આવેલા વીડિયોમાં વિકી કૌશલ તેના નવા ફોન સાથે સેલ્ફી લેતો જોવા મળે છે.
Mumbai, Maharashtra: Actor Vicky Kaushal arrives at the Apple Store in Bandra-Kurla Complex (BKC) as sales of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max begin in India pic.twitter.com/ggn4kxj348— IANS (@ians_india) September 18, 2026
iPhone 18 Pro અને Pro Maxની કિંમત
iPhone 18 Proની શરુઆતની કિંમત 1,64,900 રુપિયા જણાવવામાં આવી છે. આ કિંમતમાં 256GB સ્ટોરેજ વાળું મોડલ મળશે. તેમજ તેનું 2TB સ્ટોરેજ વાળું ટોપ વેરિએન્ટ અંદાજે 3,14,900 રુપિયાનું હોય શકે છે. બીજી બાજુ, iPhone 18 Pro Maxની શરુઆતની કિંમત અંદાજે 1,79,900 રુપિયા છે. જેમાં પણ 256GB સ્ટોરેજ મળશે. આનો 2TB વાળા વેરિએન્ટની કિંમત અંદાજે 3,29,900 રુપિયા જણાવવામાં આવી છે.
|Model
|Storage
|Price(₹)
|iPhone 18 Pro
|256GB
|1,64,900
|512GB
|1,89,900
|1TB
|2,39,900
|2TB
|3,14,900
|iPhone 18 Pro Max
|256GB
|1,79,900
|512GB
|2,04,900
|1TB
|2,54,900
|2TB
|3,29,900
જો તમારી પાસે જૂનો સ્માર્ટફોન છે, તો તમે તમારા નવા iPhone ને એક્સચેન્જ કરીને તેની કિંમત પણ ઘટાડી શકો છો. Apple ના સત્તાવાર સ્ટોર પર, એક્સચેન્જ ક્રેડિટ 21,000 થી 81,500 સુધીની હોઈ શકે છે, જે તમારા જૂના ફોનના મોડેલ અને સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે.
આ વર્ષે iPhone અંગે થોડી નિરાશા
સપ્ટેમ્બરની શરૂઆત થતાં જ સૌનું ધ્યાન નવા iPhone પર કેન્દ્રિત થઈ ગયું હતું. તાજેતરના વર્ષોમાં Appleએ તેના ફોન માત્ર ઉચ્ચ વર્ગના લોકો માટે જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય જનતા માટે પણ સુલભ બનાવવા પર વધુ ધ્યાન આપ્યું છે. જોકે આ વખતે તેમ ન થયું. '18' સિરીઝ સાથે કંપનીએ સંપૂર્ણપણે હાઈ-એન્ડ 'પ્રો' (Pro) મોડલ્સ પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે નવી સિરીઝ લોન્ચ થાય છે ત્યારે જૂના મોડલ્સના ભાવ ઘટે છે, પરંતુ આ વર્ષે તેમ જોવા મળ્યું નથી.
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