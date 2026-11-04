iPhone 18 ક્યારે થશે લૉન્ચ? 120Hz OLED ડિસ્પ્લે સહિત અનેક ડિટેલ્સ લીક
iPhone 18 Pro સિરીઝ આવ્યા બાદ હવે એપલનું બેઝ મૉડલ iPhone 18 વર્ષ 2027ના પહેલા છ મહિનામાં લૉન્ચ થઈ શકે છે.
Published : November 4, 2026 at 12:24 PM IST
હૈદરાબાદ: સપ્ટેમ્બર 2026માં એપલે iPhone 18 Pro સિરીઝ લૉન્ચ કરી હતી, જેમાં iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max સામેલ છે. આ બંને ફોન સાથે એપલે પોતાનો પહેલો ફોલ્ડેબલ ફોન પણ લૉન્ચ કર્યો, જેનું નામ iPhone Duo છે.
જોકે, iPhone 18 સિરીઝના બેઝ મૉડલ એટલે કે iPhone 18 અને iPhone 18 Plusની લોકો આજે પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેટલાક રિપોર્ટ્સ મુજબ, એપલ iPhone 18 સિરીઝને 2027ની પહેલી છમાહીમાં લૉન્ચ કરી શકે છે. એપલે હજુ સુધી કંઈ કન્ફર્મ કર્યું નથી, પરંતુ એક ટિપસ્ટરે તેના મુખ્ય ફીચર્સ અંગે સંકેત આપ્યા છે.
Digital Chat Station નામના ટિપસ્ટરે Weibo પર જણાવ્યું કે iPhone 18, iPhone 18e અને iPhone Air 2, 2027ના પહેલા છ મહિનામાં આવી શકે છે. એપલ નવેમ્બર એટલે કે આ જ મહિનાથી તેના પ્રોડક્શનની તૈયારી શરૂ કરવાનું છે. કંપની સ્ટેગર્ડ લૉન્ચ સ્ટ્રેટેજી અપનાવી રહી છે, જેના હેઠળ હવેથી એપલ પહેલા પ્રો મૉડલ્સ અને બાદમાં બેઝ એટલે કે સામાન્ય મૉડલ્સને લૉન્ચ કરશે.
લીક થયેલા સ્પેસિફિકેશન
ટિપસ્ટર મુજબ iPhone 18માં 6.3 ઇંચની OLED ડિસ્પ્લે, 1.5K રિઝોલ્યુશન અને 120Hz રિફ્રેશ રેટ મળવાની અપેક્ષા છે. Dynamic Island ડિઝાઇન પહેલા જેવી જ રહી શકે છે. પાવર માટે નવી જનરેશનનો A20 ચિપસેટ લાગશે. આ 2nm પ્રોસેસ પર બનશે.
આ ઉપરાંત લીક રિપોર્ટ્સ મુજબ, iPhone 18 સિરીઝના ફોનમાં 48MPનો ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા આપવામાં આવી શકે છે. તેમાં પહેલા કરતા મોટી બેટરી આપવામાં આવી શકે છે. તેમાં Face ID પણ હશે. જોકે, તેમાં કિંમત વધવાની વાત પણ કહેવામાં આવી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી તે ખબર નથી કે કંપની કેટલા રૂપિયામાં આ ફોનને લૉન્ચ કરશે.
તુલના માટે જોઈએ તો ગયા વર્ષે iPhone 17 ભારતમાં 256GB વાળા બેઝ વેરિયન્ટ માટે 82,900 રૂપિયાથી શરૂ થયો હતો. મેમરી કોમ્પોનન્ટ્સની વધતી કિંમતોને કારણે હવે તે 99,900 રૂપિયામાં મળી રહ્યો છે.
રેમ અપગ્રેડ અને AI સપોર્ટ
પહેલાના રિપોર્ટ્સ જણાવે છે કે સામાન્ય iPhone 18 અને iPhone 18e બંનેને મેમરી અપગ્રેડ મળી શકે છે. TF International Securitiesના એનાલિસ્ટ Ming-Chi Kuoનું કહેવું છે કે બંને મૉડલમાં 9GB રેમ હોઈ શકે છે.
iPhone 17 અને iPhone 17eમાં 8GB હતી. તેની સાથે વધારાની રેમ એપલ ઇન્ટેલિજન્સ (Apple Intelligence) ફીચર્સને વધુ સારી રીતે ચલાવવામાં મદદ કરશે. iOS 27માં કંપનીના AI પ્લેટફોર્મ સાથે વધુ ડીપ ઇન્ટિગ્રેશન થવાની છે.
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