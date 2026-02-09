iPhone 17e લોન્ચ ડેટ, કિંમત અને ફીચર્સ, જાણો વર્ષના સૌથી સસ્તા iPhoneની ખાસ બાબતો
Apple ફેબ્રુઆરી 2026 માં iPhone 17e લોન્ચ કરી શકે છે. Magsafe, નવી ચિપસેટ અને સારી કનેક્ટિવિટી તેની મુખ્ય વિશેષતાઓ હોઈ શકે છે.
Published : February 9, 2026 at 10:29 PM IST
હૈદરાબાદ: Apple ધીમે ધીમે તેના આઇફોન લોન્ચ પેટર્નમાં ફેરફાર કરી રહ્યું છે. હવે Apple દર વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં તેના પ્રીમિયમ આઇફોન લોન્ચ કરે છે, ત્યારે હવે તે વર્ષની શરૂઆતમાં તેના સસ્તા ઇ-સિરીઝ આઇફોન લોન્ચ કરી રહ્યું છે. આ વ્યૂહરચના અનુસરીને, Apple 2026 ના સૌથી સસ્તા iPhone, iPhone 17e લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જે ગયા વર્ષે લોન્ચ થયેલા iPhone 16e નું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે.
ગયા વર્ષે, iPhone 16e એ એવા વપરાશકર્તાઓ માટે iPhone ખરીદવાની તક આપી હતી જેમને નિયમિત iPhone 16 અથવા Pro મોડેલ ખૂબ મોંઘા લાગ્યા હતા. Apple હવે તેના ઇકોસિસ્ટમમાં એન્ટ્રી-લેવલ ડિવાઇસ તરીકે iPhone 17e ને વધુ મજબૂત બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે.
ફેબ્રુઆરી 2026 માં લોન્ચ થવાની સંભાવના
Appleએ હજુ સુધી તેના નવા, સસ્તા iPhoneના લોન્ચની સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ લીક્સ અને અહેવાલો અનુસાર, iPhone 17eનું સત્તાવાર લોન્ચ 19 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ અપેક્ષિત છે. આ વખતે પણ, કોઈ મોટી ઈવેન્ટની અપેક્ષા નથી, જેવી ગયા વર્ષે iPhone 16e સાથે જોવા મળી હતી. Appleએ એક પ્રેસ રિલીઝ દ્વારા iPhone 16e લોન્ચ કર્યો. આ વર્ષે પણ, કંપની એક પ્રેસ રિલીઝ દ્વારા iPhone 17e લોન્ચ કરી શકે છે.
Apple will reportedly launch the iPhone 17e imminently with these new features 🚨— Apple Hub (@theapplehub) February 8, 2026
Source: @markgurman pic.twitter.com/dn7O7VBHfn
રસપ્રદ વાત એ છે કે, Apple સામાન્ય રીતે ગુરુવારે પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરતું નથી, પરંતુ e-સિરીઝને ફ્લેગશિપ શ્રેણીથી અલગ રાખવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે આ તારીખ પસંદ કરી શકાય છે. એ પણ નોંધનીય છે કે Google આ સમયે તેના Pixel 10a લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જે Google Pixel ફ્લેગશિપ શ્રેણીનું સસ્તું વર્ઝન હશે.
કિંમત સમાન કે થોડી વધારે?
iPhone 16e ની કિંમત ભારતમાં ₹59,900 હતી, જે "બજેટ" ફોન માટે પોસાય તેવી માનવામાં આવતી નથી. આ હોવા છતાં, તે ખૂબ લોકપ્રિય રહ્યો છે. તેથી, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે iPhone 17e ની કિંમત સમાન શ્રેણીમાં હશે.
જ્યારે RAM અને પાર્ટ્સની વધતી કિંમતમાં થોડો ભાવ વધારો થઈ શકે છે, ત્યારે Apple તેને વધુ સુલભ બનાવવા માટે માર્જિન ઘટાડી શકે છે. કંપની આ ફોનને મોટા બજારોમાં વોલ્યુમ સેલર તરીકે જુએ છે.
ડિઝાઇનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નથી, પરંતુ અપગ્રેડ જરૂરી છે
iPhone 17e માં સંપૂર્ણપણે નવી ડિઝાઇન હોવાની અપેક્ષા નથી. તે હાલના 6.1-ઇંચ ડિસ્પ્લે અને સિંગલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ સાથે આવી શકે છે. ફોનમાં હજુ પણ નોચ હોઈ શકે છે, જોકે કેટલાક અહેવાલો Dynamic Island તરફ ઈશારો કરી રહ્યા છે. હાલમાં પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે.
8 ફેબ્રુઆરીના રોજ બ્લૂમબર્ગમાં પ્રકાશિત થયેલા માર્ક ગુરમેનના "પાવર ઓન" ન્યૂઝલેટર અનુસાર, મેગસેફ સપોર્ટને સૌથી મહત્વપૂર્ણ અપગ્રેડ માનવામાં આવે છે. iPhone 16e માં મેગસેફનો અભાવ હતો, જે ઘણા વપરાશકર્તાઓ માટે એક નોંધપાત્ર ખામી હતી. iPhone 17e મેગસેફ સાથે 25W સુધી વાયરલેસ ચાર્જિંગ ઓફર કરી શકે છે, જેનાથી મેગ્નેટિક ચાર્જર અને એસેસરીઝ સીધા ફોન સાથે જોડાઈ શકે છે.
નવો ચિપસેટ અને સારી કનેક્ટિવિટી
iPhone 17e નોંધપાત્ર રીતે વધુ પાવરફુલ અને પ્રદર્શનની દ્રષ્ટિએ સારો હોઈ શકે છે. તેમાં 3nm ટેકનોલોજી પર બનેલ નવી A19 ચિપસેટ હોવાની અપેક્ષા છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ iPhone 17 માં પણ જોવા મળે છે.
વધુમાં, Apple આ ફોનમાં એક નવી C1X સેલ્યુલર ચિપ શામેલ કરી શકે છે. આ તે જ એરિયા છે જેમાં iPhone 16e નબળો સાબિત થયો હતો. જૂના મોડેલમાં અલ્ટ્રા-વાઇડબેન્ડ ચિપ અને ટિથરિંગ જેવી કેટલીક અદ્યતન કનેક્ટિવિટી સુવિધાઓનો અભાવ હતો. જો કે, તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે iPhone 17e આ બધી સુવિધાઓને સંપૂર્ણપણે સપોર્ટ કરશે કે નહીં.
ડિસ્પ્લે સરપ્રાઇઝ: કેટલાક અહેવાલો એવું પણ સૂચવે છે કે iPhone 17e માં 120Hz રિફ્રેશ રેટ ડિસ્પ્લે હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો તે e-series માટે એક મોટો ફેરફાર હશે. જોકે, Apple અત્યાર સુધી ProMotion ને Pro મોડેલો સુધી મર્યાદિત રાખ્યું છે, તેથી આ દાવો શંકાસ્પદ રહે છે.
Apple ની નવી લોન્ચ સ્ટ્રેટેજી: iPhone 17e ફક્ત એક નવો ફોન નથી, પરંતુ Apple ની બદલાતી સ્ટ્રેટેજીનો એક ભાગ છે. કંપની હવે વર્ષમાં બે વાર iPhone લોન્ચ કરવા તરફ આગળ વધી રહી છે. તે સપ્ટેમ્બરમાં હાઇ-એન્ડ Pro અને ફોલ્ડેબલ iPhones અને ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં સ્ટાન્ડર્ડ, Air અને e-series મોડેલો લોન્ચ કરવાની વ્યૂહરચના પર કામ કરી રહી છે.
જો આ યોજના યથાવત રહેશે, તો iPhone 18 Pro શ્રેણી અને પ્રથમ ફોલ્ડેબલ iPhone સપ્ટેમ્બર 2026 માં લોન્ચ થઈ શકે છે, જ્યારે iPhone 18 અને iPhone 18e ફેબ્રુઆરી 2027 માં લોન્ચ થશે.
શું iPhone 17e ખરેખર "પોસાય તેવા" હશે?
અહેવાલો અને અપેક્ષાઓ અનુસાર, iPhone 17e સસ્તો નહીં હોય, પરંતુ તે ચોક્કસપણે Apple ઇકોસિસ્ટમમાં પ્રવેશવાનો સૌથી સરળ રસ્તો બની શકે છે. વધતી જતી ફ્લેગશિપ કિંમતો વચ્ચે, iPhone 17e એવા વપરાશકર્તાઓ માટે એક સંતુલિત વિકલ્પ બની શકે છે જેઓ નવો, પાવરફુલ અને લાંબા ગાળાના અપડેટ-રેડી iPhone ઇચ્છે છે.
આ પણ વાંચો: