iPhone 17e ભારતમાં લોન્ચ: A19 ચિપ, 48MP કેમેરા અને Megsafe સપોર્ટથી સજ્જ, જામો કિંમત
iPhone 17 સીરિઝનો સૌથી સસ્તો ફોન iPhone 17e લોન્ચ થઈ ગયો છે.
Published : March 2, 2026 at 9:32 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત સહિત અનેક દેશોમાં iPhone 17e સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. તે iPhone 17 સીરિઝનું સૌથી સસ્તું મોડેલ છે અને ગયા વર્ષે લોન્ચ થયેલા iPhone 16e નું અપગ્રેડ છે. કંપનીએ નવા મોડેલમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે, જેમાં નવી A19 ચિપ, મેગસેફ સપોર્ટ અને સિરામિક શીલ્ડ 2 પ્રોટેક્શનનો સમાવેશ થાય છે. આ ફોનમાં સૌથી મોટો ફેરફાર તેનું ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ છે. આ વખતે, કંપનીએ iPhone 17e નું બેઝ મોડેલ 256GB સ્ટોરેજ સાથે લોન્ચ કર્યું છે, જ્યારે ગયા વર્ષે iPhone 16e નું બેઝ મોડેલ ફક્ત 128GB સ્ટોરેજ સાથે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
ડિસ્પ્લે અને ડિઝાઇન
iPhone 17e માં 1170×2532 પિક્સેલના રિઝોલ્યુશન સાથે 6.1-ઇંચ સુપર રેટિના XDR OLED ડિસ્પ્લે છે. તે 60Hz રિફ્રેશ રેટ આપે છે. સ્ક્રીન ટ્રુ ટોન પણ સપોર્ટ કરે છે અને 800 nits સુધીની પીક બ્રાઇટનેસ ધરાવે છે. ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, તે પાછલા મોડલ જેવો જ દેખાય છે, અને તેમાં હજુ પણ નોચ છે. કંપનીએ આ વખતે સિરામિક શીલ્ડ 2 પ્રોટેક્શન ઉમેર્યું છે. એપલનો દાવો છે કે તે પાછલા ગ્લાસ કરતા ત્રણ ગણું સારું સ્ક્રેચ રેઝિસ્ટન્સ આપે છે. ફોન IP68 રેટેડ છે, એટલે કે તે ધૂળ અને પાણીથી સુરક્ષિત છે.
પર્ફોર્મન્સ અને સોફ્ટવેર
આ સ્માર્ટફોનમાં એપલની નવી A19 ચિપસેટ છે, જેમાં 6-કોર CPU, 4-કોર GPU અને 16-કોર ન્યુરલ એન્જિનનો સમાવેશ થાય છે. ફોન 8GB RAM સાથે આવે છે. તે iOS 26 પર ચાલે છે અને એપલ ઇન્ટેલિજન્સ સુવિધાઓને સપોર્ટ કરે છે. સ્ટોરેજ હવે 256GB થી શરૂ થાય છે, જે વપરાશકર્તાઓને વધુ જગ્યા અને અલગથી સ્ટોરેજ વિશેની ચિંતા ઓછી કરે છે. તે ડ્યુઅલ સિમને સપોર્ટ કરે છે, જે નેનો સિમ અને eSIM બંને વિકલ્પો ઓફર કરે છે. તેમાં એક્શન બટન પણ છે.
કેમેરા ફીચર્સ
iPhone 17e માં f/1.6 ના અપાર્ચર સાથે સિંગલ 48MP રીઅર કેમેરા છે. તે 24MP અને 48MP બંને રિઝોલ્યુશનમાં ફોટા કેપ્ચર કરી શકે છે. તે ઓપ્ટિકલ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝેશનને પણ સપોર્ટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તેમાં 2x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ છે, જે ઇન-સેન્સર ક્રોપિંગનો ઉપયોગ કરીને 12MP ઇમેજ આપે છે. ફ્રન્ટમાં f/1.9 ના અપાર્ચર સાથે 12MP ટ્રુડેપ્થ કેમેરા છે. જોકે, તેમાં એક્શન મોડ અને સિનેમેટિક વિડીયો જેવા કેટલીક ફીચરનો અભાવ છે, જે વધુ મોંઘા iPhone 17 મોડેલમાં ઉપલબ્ધ છે.
કનેક્ટિવિટી અને ચાર્જિંગ
iPhone 17e માં હવે MagSafe સપોર્ટ છે, જે અગાઉના મોડેલમાં ખૂટતો હતો. તેને 20W વાયર્ડ ચાર્જરથી ચાર્જ કરી શકાય છે અને 7.5W MagSafe વાયરલેસ ચાર્જિંગને પણ સપોર્ટ કરે છે. કનેક્ટિવિટી વિકલ્પોમાં 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou અને NavICનો સમાવેશ થાય છે.
iPhone 17e એ લોકો માટે વધુ સારા વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે જેઓ નવી iPhone 17 સીરિઝમાં જોડાવા માંગે છે પરંતુ હજુ પણ તેમના બજેટને ધ્યાનમાં રાખે છે. વધુ સ્ટોરેજ, નવી ચિપ અને MagSafe સપોર્ટ તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
ભારતમાં કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
iPhone 17e ભારતમાં ₹64,900 થી શરૂ થાય છે. આ કિંમત બેઝ વેરિઅન્ટને આવરી લે છે, પરંતુ 512GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹84,900 હશે. કંપનીએ આ ફોનને ત્રણ રંગોમાં લોન્ચ કર્યો છે: બ્લેક, સોફ્ટ પિંક અને સફેદ. આ ફોન પ્રી-ઓર્ડર માટે ઉપલબ્ધ છે. વેચાણ 11 માર્ચથી એપલની સત્તાવાર વેબસાઇટ અને અધિકૃત રિટેલ સ્ટોર્સ પર શરૂ થશે.
