iPhone 15માં ઓવરહિટીંગ અને નેટવર્કની સમસ્યા, Apple Indiaએ આપવા પડશે ₹45,500
ભારતના હરિયાણાના રોહતકમાં ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ પંચે એપલ ઇન્ડિયાને હરિયાણાના એક ગ્રાહકને ₹45,500 ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : August 17, 2026 at 5:27 PM IST
હૈદરાબાદ: એપલના પ્રીમિયમ iPhonને લઇને વધુ એક ગ્રાહક વિવાદ સામે આવ્યો છે. ભારતના હરિયાણાના રોહતકમાં ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ પંચે એપલ ઇન્ડિયાને હરિયાણાના એક ગ્રાહકને ₹45,500 ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
આ સમગ્ર કેસ ગ્રાહકના iPhone 15માં આવેલી ગડબડ સાથે જોડાયેલો છે. ગ્રાહકે આઇફોન 15માં ઓવરહિટીંગ એટલે કે વારંવારની જરૂરિયાત કરતા વધુ ગરમ થવું અને નેટવર્ક કનેક્ટિવિટીમાં થઇ રહેલી સમસ્યાની ફરિયાદ કરી હતી.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
7 ઓગસ્ટ 2026માં કમીશન દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશ અનુસાર, રાજબિર ફોગાટ નામના એક વકીલ ગ્રાહકે જાન્યુઆરી 2024માં 64,999 રૂપિયા ખર્ચીને iPhone 15 ખરીદ્યો હતો પરંતુ તેને શરૂઆતથી જ ફોનમાં ઓવરહિટીંગ, બ્લૂટુથ કનેક્ટિવિટી અને નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ્સ જેવી કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવતી હતી. વારંવાર આવી સમસ્યાઓ બાદ તે એપલના ઓથોરાઇજ્ડ કસ્ટમર કેર સેન્ટર પર ગયા હતા, જ્યાં એક કસ્ટમર કેર અધિકારીએ ફોનની સેટિંગ્સમાં કેટલાક બદલાવ કર્યા હતા અને તેમણે આશ્વાસન આપ્યું હતું કે ફોન હવે સારી રીતે ચાલશે.
જોકે, ફોગાટના ફોનની તકલીફો તે બાદ પણ ઓછી થઇ નહતી. તે ફરી એક વખત એપલના સર્વિસ સેન્ટર પર ગયો હતો અને ત્યાં તેને એપલના કસ્ટમર કેર નંબર પર વાત કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. તે બાદ 29 એપ્રિલ 2024ના રોજ ફોગાટે એપલના કસ્ટમર કેર સાથે વાત કરી હતી અને તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવેલા ઇંસ્ટ્રક્શનને ફોલો કરીને પોતાના આઇફોનને અપડેટ કર્યો હતો પરંતુ તેની સમસ્યા તે બાદ પણ સોલ્વ થઇ નહતી.
ફોગાટ ફરી એપલના સર્વિસ સેન્ટર ગયો હતો અને આ વખતે તેને iCloud સબ્સક્રિપ્શન લેવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. તેણે 31 મે 2024ના રોજ 75 રૂપિયા પ્રતિ મહિનાના રેટથી iCloud પણ ખરીદ્યુ હતું. તે બાદ તેને મોબાઇલ નેટવર્ક કનેક્શન બદલવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી અને તેને પોતાનું મોબાઇલ કનેક્શન પણ જિયોમાંથી એરટેલમાં બદલી નાખ્યુ હતું પરંતુ તેમ છતાં પણ તેની સમસ્યા સમાપ્ત થઇ નહતી.
રિપોર્ટ અનુસાર, તે બાદ એપલના ઓફિશિયલ સર્વિસ સેન્ટરે ફોગાટની મદદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આટલા ચક્કર લગાવ્યા બાદ રાજબીર ફોગાટે કંજ્યૂમર કમીશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને તેનો આઇફોન 15 બદલવા અથવા 64,999 રૂપિયાનું રિફંડ આપવાની માંગ કરી હતી.
Appleએ શું કહ્યું?
એપલ ઇન્ડિયાએ ફોનમાં કોઇ પણ પ્રકારના મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફેક્ટનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું કે ડિવાઇસમાં જે તકલીફો આવી હતી તેનું કારણ અનઓફિશિયલ મોડિફિકેશન્સ પણ હતું. એપલે જણાવ્યું કે તેમના ઓફિશિયલ સર્વિસ સેન્ટરે ફોનના નીચેના ભાગમાં ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ જોયા હતા.
આ સિવાય એપલ અનુસાર, કથિત રીતે ફોનમાં અનઓફિશિયલ રિયર કેમેરા, બેક ગ્લાસ, સ્ક્રેચેસ અને રેર માઇક્રોફોનમાં પણ સમસ્યા હતી. એપલે કહ્યું કે તેમના એક વર્ષની વોરંટીમાં અનઓફિશિયલ મોડિફિકેશન્સ કવર થતા નથી. એપલે એમ પણ ફોનમાં થયેલી છેડછાડની વાત બાદ કસ્ટમરને ફરી સર્વિસ સેન્ટર પર ફોન મોકલવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો.
કમિશને ગ્રાહકના પક્ષમાં ચુકાદો સંભળાવ્યો
આ ફરિયાદની સુનાવણી કરતા કમિશનના પ્રેસિડેન્ટ નાગેન્દ્રસિંહ કાડિયન અને અન્ય સભ્ય તૃપ્તિ પન્નુ અને વિજેન્દ્ર સિંહે ફોગાટના ટેક્સ ઇનવોઇસ, ફેલ્ડ કોલ્સના સ્ક્રીનશોટ્સ અને જૂન 2024માં ફોનની સમસ્યા સાથે જોડાયેલી જોબ શીટ રેકોર્ડિંગ પ્રોબ્લેમ્સ કંપની સામે રજૂ કરી હતી. આ તમામ પુરાવા અને પક્ષને સાંભળ્યા બાદ રોહતક કમીશને ગ્રાહકના પક્ષમાં ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો.
રોહતક કંજ્યૂમર ડિસ્પ્યૂટ્સ રિડ્રેસલ કમીશને પોતાની સુનાવણી બાદ એપલ ઇન્ડિયાને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તે પ્રભાવિત ગ્રાહકને 45,500 રૂપિયાની ચુકવણી કરે. ભારતમાં ગ્રાહક કાયદા હેઠળ, જો કોઇ પ્રોડક્ટ ખરીદ્યા બાદ વારંવાર ખરાબ થાય છે અને કંપની તે સમસ્યાને સોલ્વ કરી ના શકે તો ગ્રાહકને કમીશન દ્વારા વળતર અથવા રિફંડ મેળવવાનો અધિકાર છે. આ કેસ પણ આ સિદ્ધાંત પર આધારિત જોવા મળે છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આઇફોન15 સિરીઝ માટે લોન્ચ બાદ ઓવરહિટીંગની સમસ્યા સામે આવી હતી, તે બાદ એપલે એક સોફ્ટવેર અપડેટ કરીને આ સમસ્યાને સોલ્વ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કંપનીએ તે સમયે કહ્યું હતું કે આ તકલીફ iOS સોફ્ટવેરમાં રહેલા એક બગ અને કેટલીક થર્ડ-પાર્ટી એપ્સને કારણે આવી રહી છે.
ભારતમાં અલગ અલગ રાજ્યમાંથી iPhone સાથે જોડાયેલી ફરિયાદો ગ્રાહક ફોરમ સુધી પહોંચતી રહી છે. તાજેતરમાં જાલંધરની એક ગ્રાહક કોર્ટે પણ એપલને એક ગ્રાહકને આઇફોનમાં આગ લાગવાના કેસમાં એક લાખ રૂપિયા કરતા વધુની રકમ રિફંડ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
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