Instragramએ ભારતમાં ટીનેજર્સ માટે શરૂ કરી 13+ સેટિંગ, હવે ઉંમર મુજબ દેખાશે કન્ટેન્ટ
નવા લિમિટેડ કન્ટેન્ટ સેટિંગ દ્વારા યુઝર્સ પણ ફિલ્ટર લગાવી શકશે જેઓ કમેન્ટ્સનું ફીચર સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દે છે.
Published : April 10, 2026 at 9:29 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં કિશોરો માટે ઇન્સ્ટાગ્રામે નવી સેફ્ટી વ્યવસ્થા શરૂ કરી છે. 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વપરાશકર્તાઓ હવે ડિફોલ્ટ રૂપે 13+ કન્ટેન્ટ સેટિંગમાં મૂકવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે તેઓ એવું કન્ટેન્ટ જોઈ શકશે, જે ઉંમરના હિસાબથી યોગ્ય હોય. આ ઠીક એ રીતે કામ કરશે જેમ 13 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકો માટે ફિલ્મોને રેટ કરવામાં આવે છે. મેટાએ માતાપિતાના ફીડબેક અને ફિલ્મ રેટિંગ ધોરણોના આધારે આ ફેરફાર લાગુ કર્યો છે.
આ અપડેટ અંતર્ગત ટીન એકાઉન્ટ્સ પર ઘણા નવા પ્રતિબંધો લગાવાયા છે. પહેલાથી જ સેક્સ્યુઅલી સજેસ્ટિવ કન્ટેન્ટ, ગ્રાફિક ઇમેજ અને દારૂ અને તમાકુ સંબંધિત સામગ્રી પ્રતિબંધિત હતી, પરંતુ હવે તેને કડક ભાષા, જોખમી સ્ટંટ અને ગાંજા જેવા પદાર્થો સંબંધિત સામગ્રીનો પણ સમાવેશ કરવા આવ્યો છે.
ટીનેજર્સને વારંવાર અયોગ્ય કન્ટેન્ટ શેર કરતા એકાઉન્ટ્સને ફોલો કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. જો તેઓ પહેલાથી જ તેમને ફોલો કરે છે, તો પણ તેઓ તે કન્ટેન્ટ જોઈ શકશે નહીં અથવા તેની સાથે ઈન્ટરેક્ટ કરી શકશે નહીં. 'દારૂ' અથવા 'ગોર' જેવા શબ્દો પણ સર્ચમાં બ્લોક કરાયા છે, ભલે તેમની જોડણી ખોટી હોય.
બાળકો શું જોશે અને શું નહીં જોઈ શકે?
13+ માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરતા કન્ટેન્ટ ભલામણો, ફીડ, રીલ્સ અને સ્ટોરીઝમાં દેખાશે નહીં. ડાયરેક્ટ મેસેજમાં મોકલવામાં આવેલી કોઈપણ લિંક પણ ખૂલશે નહીં. અયોગ્ય જવાબો અટકાવવા માટે AI ચેટ્સને પણ ઉંમર મુજબ મર્યાદિત કરવામાં આવ્યું છે. મેટા કહે છે કે કોઈ પણ સિસ્ટમ સંપૂર્ણ નથી, પરંતુ તેમાં સુધારો થતો રહેશે.
ઘણા માતાપિતા કે વાલીઓ માટે, 13+ સેટિંગ પણ પૂરતું નથી. તેથી, Instagram એ એક નવો 'લિમિટેડ કન્ટેન્ટ' વિકલ્પ રજૂ કર્યો છે. તે વધુ કડક ફિલ્ટર્સ લાગુ કરે છે અને ટીનેજર્સને કોઈપણ પોસ્ટ હેઠળ કોમેન્ટ જોવા, પોસ્ટ કરવા અથવા પ્રાપ્ત કરવાથી અટકાવે છે. આ ફેમિલીને તેમને જરૂરિયાત મુજબ નિયંત્રણ આપે છે.
આ ફેરફાર ભારતમાં ધીમે ધીમે શરૂ થઈ રહ્યો છે અને આગામી મહિનાઓમાં તેનો સંપૂર્ણ અમલ કરવામાં આવશે. માતાપિતા હવે વધુ આશ્વસ્ત અનુભવી શકે છે કે તેમના બાળકો પ્લેટફોર્મ પર સલામતીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પર પડકારો રહે છે, ત્યારે આવા પગલાં યુવાઓની સુરક્ષાની દિશામાં સકારાત્મક પ્રયાસો છે.
