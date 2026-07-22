Instagram લૉન્ચ કર્યું રિપ્લેસ ઑડિયો ફીચર, હવે જૂની પોસ્ટ પર બદલી શકાશે મ્યૂઝિક
આ ફીચરની મદદથી યૂઝર્સ પોતાની જૂની પોસ્ટને ડિલીટ કર્યા વિના મ્યૂઝિક ચેન્જ કરી શકશે
Published : July 22, 2026 at 5:50 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇન્સ્ટાગ્રામે ક્રિએટર્સ માટે એક નવું ફીચર રોલઆઉટ કર્યું છે તેમને તેમની અગાઉ પબ્લિશ કરેલી ફીડ પોસ્ટ્સ અને કેરોયુઝલ પોસ્ટ્સ પર મ્યૂઝિક બદલવાની સુવિધા આપે છે. આમ હવે યૂઝર્સ ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ પબ્લિશ કર્યા પછી કોઈપણ સમયે તેનો ઑડિયો બદલી શકે છે, તેથી તેનું નામ "રિપ્લેસ ઑડિયો" રાખવામાં આવ્યું છે. આ ટૂલ યૂઝર્સને પોસ્ટને ડિલીટ અથવા ફરીથી અપલોડ કર્યા વિના તેના સાઉન્ડટ્રેકને સ્વેપ કરવાની સુવિધા આપે છે. અગાઉ, પોસ્ટનો ઑડિયો બદલવા માટે તેને ડિલીટ અને ફરીથી અપલોડ કરવાની જરૂર પડતી હતી, જેના પરિણામે પોસ્ટે મેળવેલું તમામ એન્ગેજમેન્ટ ગુમાવવું પડતું હતું.
કેવી રીતે કામ કરે છે નવું ફીચર
એક સત્તાવાર પોસ્ટમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામે જાહેરાત કરી હતી કે, યૂઝર્સ હવે પોસ્ટની લાઇક્સ, કૉમેન્ટ્સ, શેર અને એકંદર પહોંચને અકબંધ રાખીને, તેમણે પહેલાથી શેર કરેલી પોસ્ટ્સ અથવા કેરોયુઝલ માટે ઑડિયો ઇન-એપ બદલી શકે છે. મેટાની ફોટો અને વિડિયો-શેરિંગ એપ્લિકેશને જણાવ્યું હતું કે, યૂઝર્સેને હવે ફક્ત ટ્રેક બદલવા માટે કન્ટેન્ટ ફરીથી અપલોડ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. કંપનીએ પુષ્ટિ આપી છે કે નવી "રિપ્લેસ ઑડિયો" સુવિધા આ અઠવાડિયે રોલઆઉટ થવાનું શરૂ થશે.
આ ફીચરનો ઉપયોગ કરવા માટે, યૂઝર્સે તેઓ જે પોસ્ટને એડિટ કરવા માંગે છે તેના પર નેવિગેટ કરવાની જરૂર છે, પોસ્ટના મેનૂને ઍક્સેસ કરવાની અને ઑડિઓ બદલવાનો વિકલ્પ પસંદ કરવાની જરૂર છે. આ અપડેટ ખાસ કરીને ક્રિએટર્સ અને બ્રાન્ડ્સ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે તેમને વર્તમાન Instagram ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણે ઓરિજિનલ ટ્રેક બદલી શકે છે અથવા બદવાતી મ્યૂઝિક પસંદ પ્રમાણે પોતાના જૂના કન્ટેન્ટને રિફ્રેશ કરી શકે છે,
ક્રિએટર-ફોકસ્ડ ફીચર્સનો ભાગ
ઇન્સ્ટાગ્રામ સતત કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ માટે નવા ટૂલ્સ રજૂ કરી રહ્યું છે, અને "રિપ્લેસ ઑડિઓ" ફીચરનું લોન્ચિંગ આ ચાલુ પહેલનો એક ભાગ છે. આ ક્રિએટર્સ માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જૂનની શરૂઆતમાં, Instagram એ કેરોયુઝલ પોસ્ટમાં વ્યક્તિગત સ્લાઇડ્સમાં અનન્ય કૅપ્શન ઉમેરવાની ક્ષમતા રજૂ કરી હતી. તે યૂઝર્સને એક જ કેરોયુઝલ પોસ્ટમાં વધારે ફોટોઝ અથવા વિડિઓઝ શેર કરવાની મંજૂરી આપે છે જેથી દરેક ફોટો અથવા વિડિઓ માટે સ્લાઇડ-સ્પેસિફિક કૅપ્શન્સ આપી કરી શકાય,
આ ઉપરાંત, Instagram એ તેની એપ્લિકેશનમાં વિવિધ કસ્ટમાઇઝેશન વિકલ્પો રજૂ કર્યા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, કંપનીએ "ઇન્સ્ટન્ટ્સ" ફીચર લોન્ચ કર્યું - સ્નેપચેટ જેવું જ એક ટૂલ - જે યૂઝર્સને ફોલોઅર્સ અને નજીકના મિત્રો સાથે ડિસપિયરિંગ ફોટો શેર કરવાની સુવિધા આપે છે. સ્પષ્ટપણે, ઇન્સ્ટાગ્રામ તેના યુઝર બેઝ માટે સતત નવી અને વિશિષ્ટ સુવિધાઓ લોન્ચ કરી રહ્યું છે.
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