Instagramએ લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી ગ્રીડ રીઓર્ડર ફીચર કર્યું લોન્ચ
Instagramની મોટી અપડેટ, પોસ્ટ્સ ડિલીટ કર્યા વિના પ્રોફાઇલ ગ્રીડને ફરીથી ગોઠવવાની સુવિધા આખરે શરૂ
Published : June 10, 2026 at 9:21 AM IST
હૈદરાબાદ : મેટાના લોકપ્રિય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામે આખરે તેની સૌથી વધુ ડિમાન્ડિંગ ફીચરને લોન્ચ કરી દીધું છે. આ ફીચર યુઝર્સને તેમની પ્રોફાઇલ પરના ફોટાને ફરીથી ગોઠવવાની સુવિધા આપે છે, જેમાં કોઇપણ ફોટો કાઢવો કે ફરીથી અપલોડ કરવો પડતો નથી. આ અપડેટ લાંબા સમયથી ચાલતી ક્રોનોલોજીકલ ડિસ્પ્લેની સમસ્યાનો અંત લાવે છે, જે ક્રિએટર્સ અને સામાન્ય યુઝર્સ બંને માટે નિરાશાનું કારણ બની રહી હતી.
ઇન્સ્ટાગ્રામના ક્રિએટર અકાઉન્ટ પર આ અપડેટને લોંચ કરવામાં આવ્યું. તેમાં કહેવામાં આવ્યું કે આ ફીચર "તમારા શ્રેષ્ઠ કામને હાઇલાઇટ કરવા અથવા તમારી પ્રોફાઇલને તમારા જેવી અનુભવાવા માટે એકદમ યોગ્ય છે."
આ ફીચર યુઝર્સને કેવી રીતે મદદ કરે છે
રીઓર્ડર ગ્રીડ ફીચર યુઝર્સને તેમની ઓનલાઇન હાજરીને વધુ સારી રીતે ગોઠવવાની સુવિધા આપે છે. ભલે તે કોઇ ચોક્કસ વિઝ્યુઅલ સૌંદર્યને સુધારવાનું હોય, મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટને ધ્યાનમાં લાવવાનું હોય, અથવા ફક્ત કન્ટેન્ટને વધુ સારી રીતે બતાવવાનું હોય.
અગાઉ, ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલ પર પોસ્ટ ઉલટા ક્રોનોલોજીકલ ક્રમમાં દેખાતી હતી, એટલે કે સૌથી નવી પોસ્ટ હંમેશા પહેલા આવતી હતી. નવી "રીઓર્ડર યોર ગ્રીડ" ફીચરથી હવે એવું નહીં રહે, યુઝર્સને કોઇપણ પોસ્ટને તેમની પ્રોફાઇલ ગ્રીડ પર ગમે ત્યાં મૂકવાની સુવિધા આપે છે, ભલે તે ક્યારે પણ પોસ્ટ કરાઈ હોય.
આ ફીચરનું રોલઆઉટ લગભગ એક વર્ષ પહેલા ઇન્સ્ટાગ્રામના એડમિન હેડ મોસેરીએ આ ફીચરનો સંકેત આપ્યા બાદ અને 2022 માં એપ્લિકેશન રિસર્ચર એલેસાન્ડ્રો પાલુઝીએ ઇન્સ્ટાગ્રામના કોડમાં એક હિડન "એડિટ ગ્રીડ" ફીચર શોધ્યા બાદ આવી છે.
પ્રોફાઇલ ગ્રીડ કસ્ટમાઇઝેશનની ડિમાન્ડ ઇન્સ્ટાગ્રામના યુઝર્સમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે, ખાસ કરીને ક્રિએટર્સ અને ઇન્ફ્લુએન્સર્સ કે જેઓ તેમની પ્રોફાઇલને વિઝ્યુઅલ પોર્ટફોલિયો તરીકે ઉપયોગ કરે છે. આ ફીચરને આખરે વ્યાપકપણે ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પ્લેટફોર્મનો નિર્ણય એ વધતી જતી અપેક્ષાને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે સોશિયલ મીડિયા ટૂલ્સે સમર્પિત કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મ્સમાં મળતા નિયંત્રણ અને વ્યક્તિગતકરણનું સમાન સ્તર આપવું જોઈએ
#Instagram is working (again) on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 3, 2025
ℹ️ They had already worked on this feature at the beginning of 2022, then removed any reference to it around October 2022. https://t.co/meTW7EU5GW pic.twitter.com/r6nR4W6vW0
ઇન્સ્ટાગ્રામ ગ્રીડ કેવી રીતે રીઅરેન્જ કરવું
નવી ફીચરનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સરળ છે. અહીં સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયા છે:
- સ્ટેપ 1: ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલો અને તમારી પ્રોફાઇલ પેજ પર જાઓ.
- સ્ટેપ 2: તમે જે પોસ્ટને ખસેડવા માગો છો તેના પર લોન્ગ પ્રેસ કરો.
- સ્ટેપ 3: દેખાતા મેનુમાંથી "રીઓર્ડર ગ્રીડ" પર ટેપ કરો.
- સ્ટેપ 4: ઇન્સ્ટાગ્રામ તમારી બધી પોસ્ટ્સ દર્શાવતી સમર્પિત એડિટિંગ સ્ક્રીન ખોલશે.
- સ્ટેપ 5: પોસ્ટ્સને તમારા ઇચ્છિત ક્રમમાં ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરો.
- સ્ટેપ 6: એકવાર સંતોષ થયા પછી, તમારા પ્રોફાઇલ લેઆઉટને અપડેટ કરવા માટે ફેરફારો સેવ કરો.
સેવ કર્યા પછી ફેરફારો તરત જ લાગુ થાય છે અને આ પ્રક્રિયામાં કોઇપણ કન્ટેન્ટને ડિલીટ કરવાની કે ફરીથી અપલોડ કરવાની જરૂર નથી.
આ અપડેટ હવે લાઇવ છે, અને યુઝર્સ પાસે તેમની પ્રોફાઇલને એક નજરમાં કેવી રીતે જોવામાં આવે છે તે ઘડવા માટે એક નવું સાધન છે. આ ફિચર્સ નાનું છે પરંતુ જેઓ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અવેલેબલ છે તેમાના માટે આ ફિચર્સ ખુબજ ઉપયોગી છે.
આ પણ વાંચો...
Apple WWDC 2026માં iOS 27 અને Siri AIનું નવું વર્ઝન લોન્ચ, જાણો તમામ ખાસિયત
Instagram, Facebook અને Whatsappના પેઇડ પ્લાન લોન્ચ, જાણો કિંમત અને મળનારા ફીચર્સ