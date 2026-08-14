ઇંસ્ટાગ્રામે 10 વર્ષ બાદ બદલ્યો પોતાનો વર્ડમાર્ક, યૂઝર્સે કેમ કરી બબાલ?
સોશિયલ મીડિયાની દુનિયામાં પોપ્યુલર એપ્સની યાદીમાંથી એક ઇંસ્ટાગ્રામે પોતાના લુકમાં મોટો બદલાવ કર્યો છે.
Published : August 14, 2026 at 12:24 PM IST
હૈદરાબાદ: સોશિયલ મીડિયાની દુનિયામાં સૌથી પોપ્યુલર એપ્સની યાદીમાંથી એક ઇંસ્ટાગ્રામે પોતાના લુકમાં મોટો બદલાવ કર્યો છે અને આ બદલાવ એક દાયકા કરતા પણ વધુ સમય બાદ કર્યો છે. ઇંસ્ટાગ્રામે ગુરૂવારે પોતાનો નવો વર્ડમાર્ક એટલે કે ટેક્સ્ટ-ઓનલી લોગો રજૂ કર્યો હતો. આ તે લોગો છે જે એપની ઉપર Instagram તરીકે દેખાય છે. કંપનીનું કહેવું છે કે જૂના વર્ડમાર્ક એક દાયકા કરતા વધુ સમયથી બદલ્યો નહતો માટે તેને રિફ્રેશ કરવાનો સમય આવી ગયો હતો.
ઇંસ્ટાગ્રામના હેડ એડમ મોસેરીએ ખુદ આ બદલાવની જાણકારી આપી છે, તેમણે ઇંસ્ટાગ્રામ અને થ્રેડ્સ બન્ને પ્લેટફોર્મ પર પોતાની પોસ્ટ શેર કરી છે, તેમણે નવા વર્ડમાર્કને 'શાર્પર અને મોર્ડન' ગણાવ્યો હતો પરંતુ સાથે જ એમ પણ કહ્યું કે તેમાં જૂના લોકોની સાદગી અને ક્રાફ્ટને યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે. મોસેરીએ પોતાના પોસ્ટમાં લખ્યુ કે એપના ટોપ પર વર્તમાન વર્ડમાર્કમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં કોઇ બદલાવ થયો નથી માટે હવે તેને અપડેટ કરવાનો યોગ્ય સમય હતો.
યૂઝર્સે ઉડાવી મજાક?
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઇંસ્ટાગ્રામના જૂના વર્ડમાર્ક એટલે કે મૂળ કર્સિવ-સ્ક્રિપ્ટના ડિઝાઇનર મૈકી સેટરડેએ વર્ષ 2013માં તૈયાર કર્યું હતું અને નવો વર્ડમાર્ક તે સ્ટાઇલનું બોલ્ડ અને કોમ્પેક્ટ વર્જન છે. ઇંસ્ટાગ્રામના નવા વર્ડમાર્કના નવા ફ્રોન્ટ પણ જૂના વર્ડમાર્કની જેમ કર્સિવ અથવા હેન્ડરાઇટિંગ સ્ટાઇલમાં જ છે જેમાં 'S','r' અને'g' જેવા અક્ષરોને જૂના જમાનાની જેમ ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે પરંતુ આ કારણે સોશિયલ મીડિયા પર નવા ઇંસ્ટાગ્રામ વર્ડમાર્કની મજાક પણ ઉડાવવામાં આવી છે.
કેટલાક યૂઝર્સનું કહેવું છે કે નવા ફ્રોન્ટમાં 'r'અક્ષર 'z'જેવો દેખાય છે જેને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક લોકો તેને 'Instagram' વાંચવાની જગ્યાએ 'Instagzam' વાંચી રહ્યા છે અને પોસ્ટમાં લખીને શેર કરી રહ્યા છે. આ સિવાય કેટલાક યૂઝર્સે તો તેને 'Insagwan' અને 'Instaguam' જેવા નામ પણ આપ્યા છે. જોકે, ટિકાઓ વચ્ચે કેટલાક યૂઝર્સે નવા અને ક્લીન લુકની પ્રશંસા પણ કરી છે અને તેમણે ઇંસ્ટાગ્રામનો નવો વર્ડમાર્ક પસંદ આવી રહ્યો છે.
આ સમગ્ર બદલાવમાં એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે ઇંસ્ટાગ્રામનો અસલી આઇકોન અથવા રંગ બેરંગી લોગો અથવા આઇકોનમાં કોઇ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી. ઇંસ્ટાગ્રામનો આઇકોન તમને પહેલા જેવો જ દેખાશે માત્ર ટેક્સ્ટમાં લખેલો વર્ડમાર્કની ડિઝાઇન બદલાયેલી લાગશે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઇંસ્ટાગ્રામે અંતિમ વખત 2016માં એટલે કે 10 વર્ષ પહેલા પોતાની ડિઝાઇનમાં મોટો બદલાવ કર્યો હતો. તે સમયે ભૂરા રંગના જૂના કેમેરા આઇકોનને હટાવીને વર્તમાન રંગીન ગ્રેડિએન્ટ આઇકોન લગાવવામાં આવ્યો હતો. મેટા તરફથી જોકે, હજુ સુધી કોઇ ઓફિશિયલ નિવેદન આવ્યું નથી કે આગળ ઇંસ્ટાગ્રામના લોગો અને આઇકોનમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળશે કે નહીં મળે.
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