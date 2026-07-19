ઉત્તર કોરિયામાં વેચાશે ભારતીય કંપની લાવાનો સ્માર્ટફોન, લાવા અગ્નિ 3નું ફુરુન્હાનલ 9-3 તરીકે થશે રિબ્રાન્ડિંગ
મીડિયાટેક પ્રોસેસર અને 6.78 ઇંચ ડિસ્પ્લે ધરાવતો ફુરુન્હાનલ 9-3 લાવા અગ્નિ 3 જેવો જ છે, પણ બેટરી ક્ષમતા અને સ્ટોરેજમાં સામાન્ય ફેરફાર કરાયા છે.
Published : July 19, 2026 at 2:55 PM IST
હૈદરાબાદઃ ભારતીય સ્માર્ટફોન કંપની લાવા ઇન્ટરનેશનલનો એક મોડલ હવે ઉત્તર કોરિયામાં વેચાશે. ઉત્તર કોરિયાની કંપની ફુરુન્હાનલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સે લાવા અગ્નિ 3 સ્માર્ટફોનને આયાત કરી ‘ફુરુન્હાનલ 9-3’ નામથી રિબ્રાન્ડ કર્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે, અલગ-થલગ રહેતા આ દેશમાં વેચાતા ફોન માટે ચીન સિવાયની કોઈ કંપની સાથે આ પહેલીવાર જોડાણ થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે.
‘38 નોર્થ’ના અહેવાલ મુજબ, 2025ના ઉનાળામાં ઉત્તર કોરિયામાં લોન્ચ થયેલો ફુરુન્હાનલ 9-3 ડિઝાઇનમાં સંપૂર્ણપણે લાવા અગ્નિ 3 જેવો જ છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ઘરેલુ બ્રાન્ડ્સ હવે હાર્ડવેર મેળવવાના નવા રસ્તા શોધી રહી છે અને આ ડીલ એ દિશામાં એક મોટો ફેરફાર સૂચવે છે.
ફુરુન્હાનલ 9-3ના સ્પેસિફિકેશન્સ લગભગ લાવા અગ્નિ 3 જેવા જ છે. તેમાં મીડિયાટેક MT6878 પ્રોસેસર, 6.78 ઇંચની ડિસ્પ્લે, 164 x 75 x 9mmના ડાયમેન્શન અને 512GB સ્ટોરેજ આપવામાં આવ્યું છે. જો કે, બે બાબતોમાં થોડો ફરક છે. લાવા અગ્નિ 3માં 5,000mAhની બેટરી છે, જ્યારે ફુરુન્હાનલ 9-3માં 4,900mAh બેટરી જણાવાઈ છે. ઉપરાંત, લાવા અગ્નિ 3 સત્તાવાર રીતે 256GB સ્ટોરેજ સુધી સપોર્ટ કરે છે. આવા નાના ફેરફારો સામાન્ય છે, કારણ કે મોટા ઓર્ડર આપનાર કંપનીઓ સ્પેસિફિકેશન્સમાં સહેજ ફેરફાર કરાવી શકે છે. પરંતુ ફિઝિકલ ડિઝાઇન અને ડાયમેન્શન એકસરખાં હોવાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે બંને ડિવાઇસ એક જ સ્ત્રોતમાંથી આવ્યા છે.
ઉત્તર કોરિયાનો સ્માર્ટફોન માર્કેટ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ઝડપથી વિસ્તર્યો છે અને અનેક નવી બ્રાન્ડ્સ આવી છે. એકસરખા અથવા લગભગ સરખા મોડલ વેચવાનું ચલણ ત્યાં સામાન્ય છે. માનવામાં આવે છે કે ફુરુન્હાનલે લાવાનો સંપર્ક કર્યો જેથી તેમને અલગ પ્રકારનું મોડલ મળી શકે અથવા ચીની સપ્લાયરોની સરખામણીમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક ભાવનો લાભ લઈ શકાય.
ફુરુન્હાનલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્તર કોરિયાની સૌથી જૂની મોબાઇલ ફોન બ્રાન્ડ્સમાંની એક છે, જે ઓક્ટોબર 2014માં શરૂ થઈ હતી. તેની પાસે દેશની અત્યાધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્શન લાઇન હોવા છતાં, કંપની પોતે ફોનનું ઉત્પાદન કરતી નથી. અન્ય 20થી વધુ સ્થાનિક બ્રાન્ડ્સની જેમ ફુરુન્હાનલ પણ વિદેશી મેન્યુફેક્ચરર્સ પાસેથી પોતાની બ્રાન્ડિંગવાળા હેન્ડસેટ બનાવડાવે છે. ઉત્તર કોરિયા પહોંચ્યા બાદ, આ ફોનમાં એન્ડ્રોઇડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું લોકલ વર્ઝન ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, જેમાં સરકારી દેખરેખ અને સેન્સરશિપના સાધનો જડિત હોય છે. આ સોફ્ટવેર યુઝર્સને માત્ર સરકારે મંજૂર કરેલી સામગ્રી જોવા માટે મર્યાદિત રાખે છે.
ઉદ્યોગ પર નજર રાખનારાઓનું કહેવું છે કે સ્પર્ધા વધતાં ઉત્તર કોરિયાની અન્ય કંપનીઓ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સોર્સિંગ નેટવર્ક વિસ્તારવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. આ રીતે લાવા ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા ઉત્તર કોરિયાના બજારમાં પ્રવેશ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન બની શકે છે.
આ પણ વાંચો...