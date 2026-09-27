માલવેર હુમલા બાદ રેલવેએ જારી કરી સાયબર-સુરક્ષા ચેતવણી, સ્ટાફને આપી કડક સૂચનાઓ
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં મળેલી દૂષિત 'E-statement.vbs' ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી ડબલ-ક્લિક કરતાં કમ્પ્યુટર સાથે ચેડા થવાનો સંભવ હોવાનું રૂટ-કોઝ વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું.
Published : September 27, 2026 at 7:29 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલવેએ આ વર્ષે 11 ઓગસ્ટે સેન્ટ્રલ રેલવેમાં નોંધાયેલી સ્ક્રિપ્ટ-આધારિત સાયબર ઘટના બાદ તમામ ઝોનલ રેલવે અને અન્ય મુખ્ય રેલવે સંસ્થાઓ માટે સાયબર-સુરક્ષા સલાહકાર જારી કરી છે. અધિકારીઓ ચેતવણી આપે છે કે મેસેજિંગ એપ્લિકેશનો, ખાસ કરીને વોટ્સએપ વેબ, દૂષિત ફાઇલો પહોંચાડવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે અને રેલવે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા કમ્પ્યુટર્સ સાથે ચેડા થવાનો સંભવ છે.
અધિકારીઓ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા રૂટ-કોઝ વિશ્લેષણ મુજબ, આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે એક યુઝરને વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં દૂષિત "E-statement.vbs" ફાઇલ મળી. આ ફાઇલ વોટ્સએપ વેબ એપ્લિકેશન દ્વારા યુઝરના કમ્પ્યુટર પર ડાઉનલોડ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ તેને ડબલ-ક્લિક કરીને ખોલવામાં આવી.
"આ ઘટનાએ રેલવે બોર્ડને તેના એકમોને મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મનો દુરુપયોગ કરતા માલવેર અભિયાનો સામે એન્ડપોઇન્ટ પ્રોટેક્શન અને યુઝર જાગૃતિ મજબૂત કરવા નિર્દેશ આપવા પ્રેર્યા છે. તે CERT-In ની ચેતવણી સાથે પણ સુસંગત છે, જેમાં મોટા પાયે ચાલતા અભિયાનમાં વોટ્સએપ દ્વારા દૂષિત VBScript ફાઇલોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે, જેમાં સમાધાન કરાયેલા એકાઉન્ટ્સ દ્વારા સંદેશાઓને વિશ્વસનીય બનાવવા માટે પણ સામેલ છે," એમ રેલવે અધિકારીએ જણાવ્યું.
રેલવે નેટવર્ક માટે એન્ડપોઇન્ટ સુરક્ષા
રેલવે એકમોને કહેવામાં આવ્યું છે કે રેલવે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા તમામ એન્ડપોઇન્ટ્સ ITSM અને એન્ડપોઇન્ટ ડિટેક્શન એન્ડ રિસ્પોન્સ (EDR) સહિતની સાયબર-સુરક્ષા સોલ્યુશન્સથી આવરી લેવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે. કર્મચારીઓને સલાહ આપવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી તેમની અસલિયત અને જરૂરિયાત સ્વતંત્ર રીતે ચકાસવામાં ન આવે ત્યાં સુધી .vbs, .vbe, .exe, .bat, .cmd, .js અને .ps1 જેવા એક્સટેન્શન ધરાવતી ફાઇલો ખોલવાનું ટાળો.
કર્મચારીઓને કહેવામાં આવ્યું છે કે જાણીતા સંપર્કો તરફથી આવતા દેખાતા હોય તો પણ અણધાર્યા એટેચમેન્ટ્સ ખોલતી વખતે સાવધાની રાખો. શંકાસ્પદ ફાઇલો ખોલતા અથવા લિંક્સ પર ક્લિક કરતા પહેલા તેઓએ મોકલનારની ઓળખ ચકાસવી જોઈએ, અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, બ્રાઉઝર અને મેસેજિંગ એપ્લિકેશનો અપડેટ રાખવી જોઈએ.
તેમને વોટ્સએપ અને અન્ય મેસેજિંગ એપ્લિકેશનો પર ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2FA) અથવા ટુ-સ્ટેપ વેરિફિકેશન સક્ષમ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે. તેમને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ મેસેજિંગ એકાઉન્ટ્સ સાથે લિંક કરેલા ડિવાઇસની સમયાંતરે સમીક્ષા કરે અને અજાણ્યા ડિવાઇસમાંથી લોગ આઉટ કરે. તેમને મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા વિતરિત સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવાનું ટાળવા કહેવામાં આવ્યું છે. રેલવેએ તેના કર્મચારીઓને કહ્યું છે કે તેઓએ પાસવર્ડ, OTP, બેંકિંગ ઓળખપત્રો અથવા સંવેદનશીલ માહિતી મેસેજિંગ એપ્લિકેશનો દ્વારા ક્યારેય શેર ન કરવી જોઈએ.
ભારત સરકારના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલયના ઈન્ડિયન કમ્પ્યુટર ઈમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ (ICERT) મુજબ, વોટ્સએપ ડેસ્કટોપ અને વોટ્સએપ વેબના યુઝર્સને નિશાન બનાવતો મોટા પાયે માલવેર વિતરણ અભિયાન ચાલી રહ્યો છે, જેમાં હુમલાખોરો દૂષિત વિઝ્યુઅલ બેઝિક સ્ક્રિપ્ટ (VBScript) ફાઇલો ફેલાવવા માટે સમાધાન કરાયેલા વોટ્સએપ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે, એમ સાયબર-સુરક્ષા ચેતવણીમાં જણાવાયું છે.
સાયબર-સુરક્ષા સંશોધકોએ અવલોકન કર્યું છે કે કેટલાક VBScript નમૂનાઓમાં કાયદેસર માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ અથવા અપડેટ-સંબંધિત ઘટકોનું અનુકરણ કરવા માટે રચાયેલી વ્યાપક ટિપ્પણીઓ સામેલ છે. આ દૂષિત ફાઇલોને વધુ વિશ્વસનીય દેખાડી શકે છે અને યુઝર્સમાં શંકા ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
"આપણે નિવારણ તરફ આગળ વધવાની જરૂર છે. આપણે યુઝર્સને તાલીમ આપી શકીએ છીએ, પરંતુ માત્ર એક હદ સુધી. ઉદાહરણ તરીકે, એક બાળક વોટ્સએપ પર મળેલી દૂષિત લિંક પર આકસ્મિક રીતે ક્લિક કરી શકે છે, અને તે એકલું જ હુમલો શરૂ કરી શકે છે. ભારત જેવા મોટા દેશમાં દરેક વ્યક્તિને આવા દરેક ખતરાને ઓળખવા અને ટાળવા માટે તાલીમ આપવી અત્યંત મુશ્કેલ છે," એમ સાયબર નિષ્ણાત અંકુશ તિવારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું.
વાસ્તવિક ઉપાય આ હુમલાઓને ટેકનોલોજીકલ રીતે અટકાવવાનો છે. ટેકનોલોજીનો સામનો ટેકનોલોજીથી કરવો પડે છે. "જો હુમલાખોરો અત્યાધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, તો આપણી પાસે સર્વર અને નેટવર્ક સ્તરે સંરક્ષણ પ્રણાલી હોવી જોઈએ જે લિંક્સ સ્કેન કરી શકે, દૂષિત સામગ્રી ઓળખી શકે અને તે યુઝર સુધી પહોંચે તે પહેલાં તેને અવરોધિત કરી શકે," તેમણે જણાવ્યું.
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