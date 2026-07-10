ભારતીય મૂળના NASA એસ્ટ્રોનૉટ સ્પેસ મિશનમાં જશે, 8 મહિના અવકાશમાં કરશે ઘણી ખાસ રિસર્ચ!
નાસાના અવકાશયાત્રી અનિલ મેનન 14 જુલાઈના રોજ બાયકોનુરથી સોયુઝ MS-29 પર આઠ મહિનાના ISS મિશન માટે રવાના થશે
Published : July 10, 2026 at 7:24 PM IST
વોશિંગ્ટન: ભારતીય મૂળના નાસા અવકાશયાત્રી અનિલ મેનન 14 જુલાઈના રોજ કઝાકિસ્તાનના બાયકોનુર કોસ્મોડ્રોમથી આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકના આઠ મહિનાના મિશન પર જવા માટે તૈયાર છે. યુક્રેનિયન અને ભારતીય ઇમિગ્રન્ટ્સના ઘરે મિનિયાપોલિસમાં જન્મેલા મેનન એક ઇમરજન્સી મેડિસિન ફિઝિશિયન અને યુએસ સ્પેસ ફોર્સના કર્નલ છે.
યુએસ એરફોર્સ સાથેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમણે ઑપરેશન એન્ડ્યુરિંગ ફ્રીડમ દરમિયાન અફઘાનિસ્તાનમાં ફ્રન્ટલાઈન પર સેવા આપી હતી અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર પર્વતારોહકોની સંભાળ રાખતા હિમાલયન રેસ્ક્યુ એસોસિએશન માટે પણ કામ કર્યું હતું. 49 વર્ષીય મેનન પોલિયો રસીકરણ પહેલનો અભ્યાસ કરવા અને સમર્થન આપવા માટે રોટરી એમ્બેસેડરિયલ સ્કોલર તરીકે ભારતમાં એક વર્ષ વિતાવ્યું છે.
તેઓ રોસ્કોસ્મોસ સોયુઝ MS-29 અવકાશયાનમાં અવકાશયાત્રીઓ પ્યોત્ર ડુબ્રોવ અને અન્ના કિકિના સાથે અવકાશમાં મુસાફરી કરવાના છે.
મેનને 2014 માં નાસામાં ફ્લાઇટ સર્જન તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર રહેતા અને કામ કરતા અવકાશયાત્રીઓ સાથે કામ કર્યું હતું. મેનન 2018 માં સ્પેસએક્સમાં જોડાયા હતા, જ્યાં તેમણે કંપનીનો તબીબી કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો હતો, તેની પ્રથમ માનવ અવકાશ ઉડાનોની તૈયારીમાં મદદ કરી હતી અને ચંદ્ર, મંગળ અને તેનાથી આગળના મિશન માટે સુપર-હેવી રોકેટ અને અવકાશયાન સ્ટારશિપના વિકાસ પર નજીકથી કામ કર્યું હતું.
મેનનને ડિસેમ્બર 2021માં નાસા અવકાશયાત્રી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા અને આવતા મહિને બે વર્ષની તાલીમમાં જોડાયા હતા. મેનનની પત્ની અન્ના વિલ્હેમ પણ એક અવકાશયાત્રી છે અને સપ્ટેમ્બર 2024 માં સ્પેસએક્સ દ્વારા સંચાલિત પોલારિસ ડોનના ભાગ રૂપે અવકાશમાં મુસાફરી કરી હતી. આ અવકાશયાન લગભગ પાંચ દિવસ સુધી ચાલી હતી.
ISS પર મુસાફરી કરતી વખતે, મેનન લાંબા ગાળાના અવકાશ ઉડાનના શારીરિક પ્રભાવનો અભ્યાસ કરવા અને અવકાશયાત્રીઓમાં માઇક્રોગ્રેવિટી રક્ત પ્રવાહ, નસની રચના અને રક્ત રચનાને કેવી રીતે અસર કરે છે તેનું પરીક્ષણ કરવા માટે શ્રેણીબદ્ધ પ્રયોગો કરશે.
તેઓ સ્ટેશનની પીવાલાયક પાણીની વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરીને નસમાં પ્રવાહી ઉત્પન્ન કરવા માટેની તકનીકોનું પરીક્ષણ કરવામાં પણ મદદ કરશે. તબીબી પુરવઠો મર્યાદિત હોય તેવા ઊંડા અવકાશ મિશન દરમિયાન આવી ક્ષમતાઓ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
મેનન ઉચ્ચ-પ્રદર્શન કમ્પ્યુટર્સ, કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને સુધારેલા તબીબી ઉપકરણો માટે જરૂરી ઘટકોના મોટા પાયે ઉત્પાદનને સક્ષમ બનાવવા માટે સેમિકન્ડક્ટર સ્ફટિકોના અવકાશમાં ઉત્પાદનને સુધારવા માટે સંશોધન ચાલુ રાખશે.
મેનન ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તપાસ પણ કરશે જે ભવિષ્યના અવકાશ મિશન પર પૃથ્વી તરફથી તબીબી સહાયની જરૂરિયાતને દૂર કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: