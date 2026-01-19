ETV Bharat / technology

ભારત સરકાર એસી ચાલુ રાખીને કારના માઇલેજનું પરીક્ષણ કરવા નવા નિયમો લાવવાની યોજના બનાવશે?

ભારત સરકાર નવી કારમાં માઇલેજ ટેસ્ટિંગ અંગે કેટલાક નવા નિયમો લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.

મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો K10
મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો K10 (Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 2:32 PM IST

હૈદરાબાદ : ભારત સરકાર નવી કાર માટે કેટલાક કડક નિયમો લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, 1 ઓક્ટોબર, 2026થી, ભારતમાં વેચાતી પેસેન્જર કારને વધુ કડક ઇંધણ-કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ નિયમોનું પાલન કરવાની જરૂર પડશે. આ નિયમો અનુસાર, માઇલેજ એર-કન્ડીશનીંગ ચાલુ રાખીને માપવામાં આવશે.

આ પ્રસ્તાવ કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને તેનો ઉદ્દેશ્ય સત્તાવાર માઇલેજ દાવાઓ અને દૈનિક ડ્રાઇવિંગ અનુભવ વચ્ચેના અંતરને ઘટાડવાનો છે.

શું પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી રહ્યું છે?

સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ રૂલ્સમાં સુધારાના ડ્રાફ્ટ મુજબ, સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત અથવા આયાતી કાર સહિત તમામ M1 શ્રેણીના વાહનોનું AIS-213 ધોરણ હેઠળ પરીક્ષણ કરવામાં આવશે. આ ધોરણ હેઠળ એક મોટો ફેરફાર એ છે કે ઇંધણનો વપરાશ AC ચાલુ રાખીને માપવામાં આવશે. તમારી માહિતી માટે, હાલમાં, કાર માઇલેજ AC બંધ રાખીને માપવામાં આવે છે.

કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન મંત્રાલયે આ દરખાસ્ત પર જાહેર પ્રતિસાદ માંગ્યો છે અને નિયમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા વાંધા અને સૂચનો માટે 30 દિવસનો સમય આપ્યો છે.

સરકારના આ નિર્ણય પાછળનું કારણ સમજાવતા, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઇંધણ કાર્યક્ષમતાના આંકડા સામાન્ય ડ્રાઇવિંગ પરિસ્થિતિઓને વધુ સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરવા જોઈએ. મોટાભાગના કાર માલિકો નિયમિતપણે એર કન્ડીશનીંગનો ઉપયોગ કરે છે, ખાસ કરીને ભારતીય આબોહવામાં, તેથી પ્રમાણપત્ર પરીક્ષણો દરમિયાન માઇલેજ પર તેની અસરને હવે અવગણી શકાય નહીં.

હાલમાં ઇંધણ કાર્યક્ષમતા કેવી રીતે માપવામાં આવે છે

હાલમાં, ભારતમાં કાર ઉત્પાદકો એસી ચલાવ્યા વિના કરવામાં આવેલા પરીક્ષણોના આધારે ગ્રાહકોને ઇંધણ-કાર્યક્ષમતાના આંકડા પ્રદાન કરે છે. ઉત્પાદકો લાંબા સમયથી કહે છે કે આ પદ્ધતિ યુરોપિયન પરીક્ષણ ધોરણો અનુસાર છે.

જોકે, સરકારી અધિકારીઓ કહે છે કે આ પદ્ધતિ ઘણીવાર માઇલેજના આંકડા ઉત્પન્ન કરે છે જે વાસ્તવિક દુનિયાના ઉપયોગ કરતાં વધુ વાસ્તવિક લાગે છે, જેના કારણે પરીક્ષણ આવશ્યકતાઓમાં ફેરફારની માંગણીઓ થાય છે.

