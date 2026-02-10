Deepfake અને નકલી AI કન્ટેન્ટ પર લાગશે રોક, ભારત સરકાર લાવી નવી ડિજિટલ ગાઈડલાન્સ
Published : February 10, 2026 at 9:32 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) નો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, પરંતુ તેની સાથે, નકલી વિડિઓ, ડીપફેક, ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને ખોટી માહિતીનો ખતરો પણ વધ્યો છે. આ મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે IT નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે. ભારત સરકારે માહિતી ટેકનોલોજી (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) નિયમો, 2021માં સુધારો કર્યો છે અને નવા નિયમો સૂચિત કર્યા છે, જે 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે.
આ નવા નિયમો હેઠળ, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, મેસેજિંગ એપ્લિકેશન્સ, વિડિઓ શેરિંગ સાઇટ્સ અને AI ટૂલ્સે હવે સ્પષ્ટપણે જણાવવું પડશે કે, શું કોઈપણ સામગ્રી AI સાથે બનાવવામાં આવી છે કે AI નો ઉપયોગ કરીને જનરેટ કરવામાં આવી છે. ભારત સરકાર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે, વપરાશકર્તાઓને જાણવાનો અધિકાર છે કે તેઓ જે જુએ છે અથવા સાંભળે છે તે વાસ્તવિક છે કે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) ટેકનોલોજીની મદદથી બનાવવામાં આવી છે.
AI અને સિંથેટિક કન્ટેન્ટની નવી વ્યાખ્યા
ભારત સરકારે AI-જનરેટેડ સામગ્રી અને સિંથેટિક કન્ટેન્ટની વ્યાખ્યાઓને સુધારી છે. હવે, જો ફોટા, વિડીયો, ઓડિયો, ગ્રાફિક્સ અથવા કોઈપણ ડિજિટલ સામગ્રીમાં કમ્પ્યુટર અથવા AI ટેકનોલોજી દ્વારા એવી રીતે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હોય કે સરેરાશ વપરાશકર્તા તેમની વચ્ચે તફાવત કરી શકતો નથી, તો તેને સિંથેટિક કન્ટેન્ટ ગણવામાં આવશે. આ સીધા ડીપફેક કન્ટેન્ટને લક્ષ્ય બનાવે છે, જેમાં કોઈ વ્યક્તિનો નકલી વિડિઓ અથવા અવાજ બનાવવાનો અને તેનું ખોટી રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
આવી સામગ્રીને હવે ગેરકાયદેસર માહિતી તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. જો કે, સરકારે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે નિયમિત ફોટો એડિટિંગ, કલર કલેક્શન, સબટાઈટલ ઉમેરવા, અનુવાદ, શૈક્ષણિક અથવા સુલભતા કાર્યને સિંથેટિક કન્ટેન્ટ ગણવામાં આવશે નહીં, સિવાય કે તે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે.
- AI સામગ્રીનું લેબલિંગ ફરજિયાત રહેશે:
નવા નિયમો અનુસાર, AI દ્વારા બનાવેલ અથવા બદલાયેલ સામગ્રીનું સ્પષ્ટ લેબલિંગ ફરજિયાત રહેશે. વિડિઓઝ પર એક ઓન-સ્ક્રીન ટેગ પ્રદર્શિત થશે, અને ઑડિઓ સામગ્રી એક ટેગથી શરૂ થશે જે દર્શાવે છે કે તે AI નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી. ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લેટફોર્મ અથવા સાધનને ઓળખવા માટે સામગ્રીમાં મેટાડેટા પણ ઉમેરવામાં આવશે.
- કન્ટેન્ટ હટાવવાની સમયસીમા ખૂબ ઓછી:
પ્લેટફોર્મ્સ પાસે હવે ગેરકાયદેસર અથવા હાનિકારક સામગ્રી દૂર કરવા માટે અગાઉના 36 કલાકને બદલે ફક્ત 3 કલાક હશે. કટોકટીની ફરિયાદો માટે પ્રતિભાવ સમય પણ ઘટાડીને 2 કલાક કરવામાં આવ્યો છે.
- મુખ્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર કડકાઈ:
ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ અને X જેવા મુખ્ય પ્લેટફોર્મ્સ પર હવે વપરાશકર્તાઓને પોસ્ટ અપલોડ કરતી વખતે જાહેર કરવાની જરૂર પડશે કે તેમની સામગ્રી AI દ્વારા બનાવવામાં આવી છે કે નહીં. પ્લેટફોર્મ્સને તકનીકી માધ્યમો દ્વારા આ દાવાને ચકાસવાની અને AI સામગ્રી વચ્ચે સ્પષ્ટ રીતે તફાવત કરવાની પણ જરૂર પડશે. આ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા કાનૂની કાર્યવાહીમાં પરિણમી શકે છે.
- દર ત્રણ મહિને વપરાશકર્તાઓને ચેતવણી આપવી જરૂરી:
ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સે હવે દર ત્રણ મહિને વપરાશકર્તાઓને યાદ અપાવવાની જરૂર પડશે કે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાથી એકાઉન્ટ સસ્પેન્શન અથવા બંધ થઈ શકે છે. આ નોટિસ અંગ્રેજી અથવા ભારતની 22 સત્તાવાર ભાષાઓમાંથી કોઈપણમાં આપી શકાય છે. ગંભીર કિસ્સાઓમાં, પ્લેટફોર્મને પોલીસ અથવા તપાસ એજન્સીઓને જાણ કરવાની પણ જરૂર પડશે.
- AI ટૂલ્સ પ્રદાન કરતી કંપનીઓની જવાબદારી:
AI અથવા ડીપફેક ક્રિએશન ટૂલ્સ પ્રદાન કરતા પ્લેટફોર્મ્સે વપરાશકર્તાઓને સ્પષ્ટપણે ચેતવણી આપવાની જરૂર પડશે કે દુરુપયોગથી જેલ અને કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. જો કોઈ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો પ્લેટફોર્મ સામગ્રી દૂર કરવા, એકાઉન્ટ્સ સસ્પેન્ડ કરવા, પુરાવા સાચવવા અને જો જરૂરી હોય તો માહિતી શેર કરવા માટે જવાબદાર રહેશે.
એકંદરે, આ નવા નિયમોને ભારતમાં AI કન્ટેન્ટ સંબંધિત અત્યાર સુધીની સૌથી કડક અને વ્યાપક પહેલ માનવામાં આવે છે, જે ડિજિટલ વિશ્વને સુરક્ષિત બનાવવા તરફ એક મુખ્ય પગલું છે.