SIA ઇન્ડિયા દ્વારા આયોજિત ઇન્ડિયા સ્પેસ કોંગ્રેસ 15 જૂનથી દિલ્હીમાં યોજાશે

ઇન્ડિયા સ્પેસ કોંગ્રેસ 2026નું આયોજન સેટકોમ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન (SIA)-ઇન્ડિયા દ્વારા કરવામાં આવશે, જે 15 જૂનથી 17 જૂન દરમિયાન યોજાશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 4:02 PM IST

નવી દિલ્હી : દેશના અવકાશ ક્ષેત્ર પર ચર્ચા કરવા માટે 15 જૂનથી 17 જૂન દરમિયાન યોજાનાર ઇન્ડિયા સ્પેસ કોંગ્રેસ (ISC) 2026 માટે અનેક દેશોના નીતિ નિર્માતાઓ, રાજદ્વારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ ભાગ લેશે.

સેટકોમ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન (SIA)-ઇન્ડિયા દ્વારા આયોજિત, ત્રણ દિવસીય કાર્યક્રમમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝના ડિરેક્ટર પદ્મશ્રી ડૉ. શૈલેષ નાયક અને ISRO, IN-SPACE અને કર્ણાટક સરકારના વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર રહેશે. એક નિવેદનમાં, SIA-ઇન્ડિયાના પ્રમુખ ડૉ. સુબ્બા રાવ પાવુલુરીએ આ પહેલની પ્રશંસા કરી.

તેમણે કહ્યું, "ભારતનું અવકાશ ક્ષેત્ર વૃદ્ધિ અને વૈશ્વિક મહત્વના નવા તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યું છે. ISC 2026 ભવિષ્ય માટે વધુ વિશ્વસનીય, નવીનતા-મૈત્રીપૂર્ણ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા માટે ઉદ્યોગ, નીતિ નિર્માતાઓ અને રોકાણકારોને એકસાથે લાવશે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "જેમ જેમ ભારત મિશનથી બજારમાં આગળ વધી રહ્યું છે, તેમ તેમ અમે તે ભવિષ્યને આકાર આપવા માટે વૈશ્વિક ભાગીદારોનું સ્વાગત કરીએ છીએ." આ વર્ષની ઇવેન્ટ થીમ 'અવકાશની પુનઃકલ્પના, સહયોગને પુનર્જીવિત કરવો અને આગામી યુગને સાકાર કરવો'.

SIA-Indiaના ડિરેક્ટર જનરલ અનિલ પ્રકાશએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે, "ISC 2026 માત્ર એક કોન્ફરન્સ નથી, પરંતુ એક મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક પહેલ છે. આ એક એવો મંચ છે, જ્યાં વૈશ્વિક સહકાર અને રાજદ્વારી સાથે ઉદ્યોગજગતની વ્યવહારુ સમજણ જોડાઈને વિશ્વની સ્પેસ અર્થવ્યવસ્થાને આગળ વધારવાનું કામ કરે છે."

