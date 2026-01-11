Exclusive ઈન્ટરવ્યૂ: ભારતે સ્પેસને પ્રાથમિકતા સેક્ટર જાહેર કરવું જોઈએ, 'વિકસિત ભારત' માટે સેટેલાઇટ ડેટા મહત્વપૂર્ણ: સ્પેસ ટેકનોલોજીસ્ટ પાવુલુરી
મોદી સરકાર હેઠળ અવકાશ ક્ષેત્રમાં સુધારા થયા છે, પરંતુ ખાનગી ખેલાડીઓ માટે હજુ પણ ઘણી તકો છે: એરોસ્પેસ કંપની અનંત ટેક્નોલોજીસના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ પાવુલુરી
Published : January 11, 2026 at 7:01 AM IST
નિસાર ધર્મ
હૈદરાબાદ: ભારતે અવકાશને પ્રાથમિકતાવાળા સેક્ટર તરીકે માન્યતા આપવી જોઈએ કારણ કે સેટેલાઇટ ડેટાનો યોગ્ય ઉપયોગ વિક્સિત ભારતનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવામાં ઘણું જરૂરી છે, એમ જાણીતા વૈજ્ઞાનિક અને અવકાશ ટેક્નોલોજિસ્ટ સુબ્બા રાવ પાવુલુરી કહે છે.
અહીં ETV ભારત સાથેના એક એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુમાં, એરોસ્પેસ કંપની અનંત ટેક્નોલોજીસના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ પાવુલુરીએ જણાવ્યું હતું કે, મોદી સરકાર હેઠળ અવકાશ ક્ષેત્રમાં સુધારા થયા છે, પરંતુ ખાનગી ખેલાડીઓ માટે હજુ પણ ઘણી તકો છે.
તેમણે કહ્યું, "દરેક ક્ષેત્રને ઝડપી વિકાસ માટે સેટેલાઇટ ડેટા ઇનપુટ્સની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, અસરકારક શહેરી આયોજન માટે આપણને આવા ડેટાની જરૂર છે. તેવી જ રીતે, કૃષિ આગાહી અને આયોજનમાં સેટેલાઇટ ડેટા મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે."
તેમણે કહ્યું કે, અવકાશ વિજ્ઞાન અને સંદેશાવ્યવહાર તમામ ક્ષેત્રોમાં પ્રબળ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું, "આ, બદલામાં, દેશની વિકાસ યાત્રાને વેગ આપે છે, જે તેને પ્રગતિના વધુ ભૌમિતિક રીતે ખૂબ ઝડપી બનાવે છે."
એક પ્રતિષ્ઠિત અવકાશ વૈજ્ઞાનિકથી અવકાશ આંત્રપ્રિન્યોર બનવાની તેમની સફર પર પ્રતિબિંબ પાડતા, પાવુલુરીએ જૂની યાદોને વાગોળી કે 1991 માં ISRO દ્વારા ભારતીય રિમોટ સેન્સિંગ (IRS) ઉપગ્રહના પ્રક્ષેપણ અને વિકાસ પહેલમાં ઉપગ્રહ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા ડેટા કેવી રીતે અસરકારક રહ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું, "મને યાદ છે કે અમે IRS ઉપયોગ કાર્યક્રમ પર એક સેમિનારનું આયોજન કર્યું હતું જે દરમિયાન ભલામણો આવી હતી કે આપણે ઉપગ્રહ ડેટાનો ઉપયોગ વ્યાપારી હેતુઓ માટે કરવો જોઈએ. તેથી, તેમાંથી મેં સંકેત લીધો અને મેં આ ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગસાહસિક બનવાની દિશામાં વિચારવાનું શરૂ કર્યું."
1992 માં સ્થપાયેલ, અનંત ટેક્નોલોજીસ 2024 માં જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ (GSO) સંચાર ઉપગ્રહ સેવાઓ શરૂ કરનાર પ્રથમ ખાનગી ભારતીય અવકાશ ઉપગ્રહ ઓપરેટર બન્યું.
ભારતના સ્થાનિક અવકાશ સંશોધન અને ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો ખાનગી ખેલાડીઓના પ્રવેશનો અર્થ શું છે તે પૂછવામાં આવતા, પાવુલુરીએ કહ્યું કે, જ્યારે ISRO ગ્રહોના મિશન પર સંશોધન અને વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવાનું ચાલુ રાખશે, ત્યારે ખાનગી કંપનીઓ ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે, જે દેશના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ ડેટા અને માહિતી પ્રદાન કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
તેમણે કહ્યું, "તે પૃથ્વી નિરીક્ષણ પ્રણાલીઓ હોઈ શકે છે, અથવા તે સંદેશાવ્યવહાર અને અન્ય ક્ષેત્રો સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે. આ સંદર્ભમાં ખાનગી ક્ષેત્ર માટે ઘણી તકો છે."
સ્પેસ ટેક્નોલોજિસ્ટે 'ડિજિટલ હાઇવે' બનાવવા પર પણ વાત કરી જે દેશના દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને પણ મદદ કરી શકે છે.
અન્ય દેશોની તુલનામાં ભારતનું અવકાશ ક્ષેત્ર ક્યાં છે તે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું: "મને નથી લાગતું કે સરખામણી એ યોગ્ય રસ્તો છે. અમે રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે કામ કરીએ છીએ. જરૂરી નથી કે આપણે વિકસિત દેશ સાથે સરખામણી કરીએ. જો કે, આપણા ઝડપી વિકાસ માટે, ભારત સરકારે આ (અવકાશ) ને પ્રાથમિકતાવાળા સેક્ટર તરીકે ઓળખવું જોઈએ કારણ કે સેટેલાઇટ ડેટા અથવા સંદેશાવ્યવહારમાંથી આવતા ઇનપુટ્સ દેશના વિકાસને વેગ આપવામાં ઘણી મદદ કરે છે."
યુએસમાં સ્પેસએક્સ અને તે વૈશ્વિક ખાનગી અવકાશ ઉદ્યોગમાં કેવી રીતે મુખ્ય ખેલાડી તરીકે રહ્યો છે, અને શું ભારતમાં આવી કંપની હોઈ શકે છે તે વિશે પૂછવામાં આવતા, પાવુલુરીએ સ્પેસએક્સને સરકાર તરફથી મળતા મોટા પાયે સમર્થન તરફ ધ્યાન દોર્યું.
તેમણે કહ્યું, "તેમનું (SpaceX) ધ્યેય ઓછામાં ઓછા ખર્ચે ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવાનું અને ફરીથી વાપરી શકાય તેવા પ્રક્ષેપણ વાહનો વિકસાવવાનું છે. તેમને સરકાર સહિત સમગ્ર અમેરિકન ઇકોસિસ્ટમ તરફથી ઘણો ટેકો મળે છે. ભારતમાં, અમે સરકાર પાસેથી સમાન સમર્થનની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, કારણ કે આ દેશને ઘણા ઉપગ્રહોની જરૂર છે."
અવકાશ વિજ્ઞાનમાં કારકિર્દી તરીકે રસ ધરાવતા અથવા આ ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગસાહસિકતા અપનાવનારાઓને તેમનું સૂચન: પછી ભલે તે ઉપગ્રહ ઉત્પાદન હોય, મોટા વાહન ઉત્પાદન હોય કે સુપર કોલિઝન હોય, મુખ્ય ભાગ હંમેશા મૂળભૂત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી હોય છે.
"મિકેનિકલ હોય કે ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ હોય કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, તેમાંથી કોઈપણ ઘણી તકો આપી શકે છે. તેવી જ રીતે, ગણિત, ભૌતિકશાસ્ત્ર અથવા રસાયણશાસ્ત્ર જેવા મૂળભૂત વિજ્ઞાન પણ આ ક્ષેત્રમાં તકો ખોલે છે. અવકાશ દેશના દરેક અન્ય ક્ષેત્રને સમાવે છે. તેથી, મૂળભૂત રીતે, દરેક વ્યક્તિ માટે અભ્યાસ કરવાની એક સારી તક છે."
આ પણ વાંચો: