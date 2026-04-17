સ્ટેનફોર્ડ એઆઈ ઇન્ડેક્સ 2026 રિપોર્ટ મુજબ, એઆઈ પ્રોફેશનલ્સની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં બીજા ક્રમે

સ્ટેનફોર્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર હ્યુમન-સેન્ટર્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સે એક રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે જેમાં જણાવાયું છે કે ભારત AI વ્યાવસાયિકોમાં બીજા ક્રમે છે.

Published : April 17, 2026 at 6:27 PM IST

હૈદરાબાદ : સ્ટેનફોર્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર હ્યુમન-સેન્ટર્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સે AI ઇન્ડેક્સ 2026 બહાર પાડ્યો. 2025માં, ભારત ટોચના AI લેખકો અને શોધકો માટે વૈશ્વિક સ્તરે બીજા ક્રમે હતું. ભારતમાં 50,460 વ્યાવસાયિકો હતા, જે ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પછી હતા.

અહેવાલ મુજબ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ 220,520 AI નિષ્ણાતો સાથે પ્રથમ ક્રમે છે. જર્મની, 48,500 AI નિષ્ણાતો સાથે, ભારતથી થોડું પાછળ છે, જે આ ક્ષેત્રમાં લાયકાત ધરાવતા લોકો માટે વધતી જતી વૈશ્વિક સ્પર્ધા છે.

ભારતનું પ્રદર્શન

આ અહેવાલ દર્શાવે છે કે ભારત 3.0ના સ્કોર સાથે આગળ છે. આનો અર્થ એ છે કે સભ્યોની પ્રોફાઇલમાં AI કૌશલ્ય વૈશ્વિક સરેરાશ કરતા લગભગ ત્રણ ગણું વધુ જોવા મળે છે.ભારતમાં, પુરુષો મહિલાઓની સરખામણીએ 1.5 ગણાં વધુ દરે પોતાની પ્રોફાઇલમાં AI સ્કિલ્સનો ઉલ્લેખ કરે છે.

આ દર્શાવે છે કે, ભારતીય વપરાશકર્તાઓએ પોતાની LinkedIn પ્રોફાઇલમાં AI સ્કિલ્સને વૈશ્વિક સરેરાશ કરતાં લગભગ ત્રણ ગણાં વધુ દરે લિસ્ટ કરી છે. અહેવાલ મુજબ, સર્વે કરાયેલા તમામ દેશોમાં ભારતમાં AIને લઈને ચિંતા સૌથી વધુ વધી છે. વર્ષ 2024 અને 2025 વચ્ચે, ભારતમાં AIના ઉપયોગને લઈને ચિંતા +14 ટકાવારી પોઇન્ટથી વધી, જ્યારે તેને લઈને ઉત્સાહમાં માત્ર +2નો નાનો વધારો નોંધાયો.

વર્ષ 2025માં ભારતમાં AI રિસર્ચ ટેલેન્ટનો સૌથી વધુ નેટ આઉટફ્લો (-16.9 પોઇન્ટ) નોંધાયો. કેનેડામાં 2020 આસપાસ મજબૂત ઇન્ફ્લો જોવા મળ્યો હતો, ત્યાં 2025 સુધીમાં તે ઘટીને -7.1 પોઇન્ટ પર આવી ગયો.જર્મનીમાં પણ -2.4નો નેગેટિવ નેટ ફ્લો નોંધાયો.

2025માં, વિશ્વભરમાં 58 ટકા કર્મચારીઓએ કામ પર ક્યારેક અથવા નિયમિતપણે AIનો ઉપયોગ કર્યાની જાણ કરી હતી, પરંતુ ભારત, ચીન, નાઇજીરીયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને સાઉદી અરેબિયામાં આ હિસ્સો 80 ટકાથી વધુ હતો.

વૈશ્વિક વલણો

વૈશ્વિક સ્તરે, AI પેટન્ટની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે, જે 2010માં 3,866 હતી, જે 2024માં 131,121 થઈ ગઈ છે. 2023 અને 2024ની વચ્ચે, પેટન્ટ ગ્રાન્ટ દર 8.2 ટકા વધશે. ચીનનો હિસ્સો સૌથી મોટો છે, જે વૈશ્વિક કુલ હિસ્સોના 74.2 ટકા છે. તે પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છે, જે 12.1 ટકા (15,290 પેટન્ટ) ધરાવે છે. યુરોપ (3 ટકા) અને ભારત (0.4 ટકા) બીજા ક્રમે છે.

ગતિશીલતા જે નેટ ફ્લો દ્વારા માપવામાં આવે છે, જે AI લેખકો અને શોધકોની સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત છે જેઓ પોતપોતાના દેશોમાં અથવા બહાર જાય છે. 2024માં, ચીન AI પ્રકાશનોમાં 17.8 ટકા હિસ્સો, જ્યારે યુરોપ માટે 11.1 ટકા અને ભારતમાં 7.6 ટકા હિસ્સો રહેશે.

રોકાણો અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આ રોકાણ આ પ્રકરણની 2025ની સમયરેખામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. તેમાં ઓપનએઆઈ, સોફ્ટબેંક, ઓરેકલ અને અન્ય લોકો દ્વારા જાહેર કરાયેલ $100-500 બિલિયન સ્ટારગેટ પ્રોજેક્ટ, તેમજ ટેક્સાસમાં ડેટા સેન્ટરો માટે ગૂગલની $40 બિલિયન પ્રતિબદ્ધતા અને ભારતમાં AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં માઇક્રોસોફ્ટનું $17.5 બિલિયન રોકાણ શામેલ છે.

એમેઝોને જાહેરાત કરી છે કે તે 2030 સુધીમાં ભારતમાં AI અને લોજિસ્ટિક્સના વિસ્તરણ માટે $35 બિલિયનથી વધુનું રોકાણ કરશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય 10 લાખ નવી નોકરીઓનું આપવાનું અને વેચાણકર્તાઓ દ્વારા $80 બિલિયનની નિકાસનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે.

ખાનગી રોકાણનું ભૌગોલિક વિતરણ

2025માં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ($285 બિલિયન), ચીન ($12.41 બિલિયન), યુનાઇટેડ કિંગડમ ($5.90 બિલિયન), ફ્રાન્સ ($4.36 બિલિયન) અને કેનેડા ($4.28 બિલિયન) એ ભારત ($4.09 બિલિયન) કરતાં AI માં વધુ ખાનગી રોકાણ ઉભું કર્યું.

2025માં, ભારતમાં 108 નવી ભંડોળ પ્રાપ્ત AI કંપનીઓ પણ હતી, જ્યારે અમેરિકા 1,953 કંપનીઓ સાથે વિશાળ માર્જિનથી આગળ હતું. ભૌગોલિક એકાગ્રતાના આ વલણો લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં પણ છે. 2013થી, ભારતે AIમાં કુલ $15.39 બિલિયનનું ખાનગી રોકાણ કર્યું.

વર્ષ 2025માં ઉદ્યોગોએ 90 ટકા કરતાં વધુ જાણીતા ફ્રન્ટિયર મોડલ બનાવ્યા, અને તેમાંના ઘણા મોડલ હવે PhD લેવલના વિજ્ઞાન પ્રશ્નો, મલ્ટીમોડલ રીઝનિંગ અને સ્પર્ધાત્મક ગણિતમાં માનવીય બેચમાર્ક સુધી પહોંચ્યા અથવા તેને પાર કરી ગયા છે.

એક ખાસ કોડિંગ બેચમાર્ક SWE-બેન્ચ વેરિફાઇડ પર પ્રદર્શન માત્ર એક જ વર્ષમાં 60 ટકા પરથી વધીને લગભગ 100 ટકા સુધી પહોંચી ગયું. અહેવાલ મુજબ, સંસ્થાઓમાં તેનો અપનાવાનો દર 88 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે, અને હવે દરેક 5માંથી 4 યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓ જનરેટિવ AIનો ઉપયોગ કરે છે.

