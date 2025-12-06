ભારતમાં ફોન ટ્રેકિંગ પર મોટો વિવાદ, એપલ, ગુગલ અને સેમસંગે સરકારનો વિરોધ કર્યો!
ભારતમાં હંમેશા GPS સક્ષમ કરવાના પ્રસ્તાવે એક મોટો ગોપનીયતા વિવાદ ઉભો કર્યો છે, જેના કારણે સરકાર અને ટેક કંપનીઓ એકબીજાની વિરુદ્ધમાં આવી ગઈ છે.
Published : December 6, 2025 at 7:00 PM IST
હૈદરાબાદ : ભારતમાં જાહેર ગોપનીયતાને લઈને એક નવો વિવાદ ફાટી નીકળ્યો છે. આ મામલો ભારત સરકારના દેશના તમામ સ્માર્ટફોન પર હંમેશા સેટેલાઇટ-આધારિત લોકેશન ટ્રેકિંગ (A-GPS) સક્ષમ કરવાના પ્રસ્તાવથી ઉદ્ભવ્યો છે. સરકારનો દાવો છે કે આ જાહેર સુરક્ષા માટે ફાયદાકારક છે, પરંતુ વૈશ્વિક ટેક જાયન્ટ્સ એપલ, ગૂગલ અને સેમસંગ આ પ્રસ્તાવનો સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે.
ભારત સરકારે તાજેતરમાં સ્માર્ટફોન ઉત્પાદકોને સરકારી સાયબર સેફ્ટી એપ, સંચાર સાથી, ફોન પર પ્રી-લોડ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે, વિપક્ષી નેતાઓના વિરોધ અને જાહેર ગોપનીયતા અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરતી પ્રવૃત્તિઓને પગલે, સરકારને પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચવાની ફરજ પડી હતી. હવે, રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ , એક નવો પ્રસ્તાવ સામે આવ્યો છે જેણે વધુ ચર્ચા જગાવી છે.
સરકાર અને ટેલિકોમ ઉદ્યોગ શું ઇચ્છે છે?
ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓ કહે છે કે, તેઓ તપાસ દરમિયાન ફોન વપરાશકર્તાઓ માટે ચોક્કસ સ્થાનના ડેટા મેળવી શકતા નથી. હાલમાં, કંપનીઓ ફક્ત ટાવર સ્થાનો પ્રદાન કરે છે, જે ઘણા મીટર સુધી અચોક્કસ હોઈ શકે છે. તેથી, ટેલિકોમ કંપનીઓનું સંગઠન, COAI, ઇચ્છે છે કે સરકાર ફોન ઉત્પાદકોને હંમેશા GPS ચાલુ રાખવાનો આદેશ આપે. આનો અર્થ એ થશે કે વપરાશકર્તાઓ તેમનું લોકેશન બંધ કરી શકશે નહીં, જેના કારણે તેમના ફોન હંમેશા ટ્રેકિંગ માટે સંવેદનશીલ રહેશે.
સ્માર્ટફોન કંપનીઓ કેમ ડરી રહી છે?
એપલ, ગુગલ અને સેમસંગે સરકારને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, આવી જરૂરિયાત દુનિયામાં ક્યાંય અસ્તિત્વમાં નથી. એક ગુપ્ત પત્રમાં, ICEA (એપલ અને ગુગલના ઉદ્યોગ જૂથ) એ લખ્યું છે કે ફોનને હંમેશા ટ્રેક કરવાની મંજૂરી આપવાથી તેઓ આવશ્યકપણે સમર્પિત સર્વેલન્સ ઉપકરણો બનશે. તેમની મુખ્ય ચિંતાઓ:
- ગોપનીયતા અને કાનૂની જોખમો જોખમમાં મુકાશે
- લશ્કરી, ન્યાયાધીશો, પત્રકારો, કોર્પોરેટ્સ જેવા ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા વપરાશકર્તાઓની સુરક્ષા જોખમમાં મુકાશે
- સ્થાન મેળવતી વખતે દેખાતા પોપઅપ ચેતવણીઓને દૂર કરવાનું સૂચન, જે વપરાશકર્તાની પારદર્શિતાને ભંગ કરશે.
નિષ્ણાતો શું કહે છે
બ્રિટિશ ડિજિટલ ફોરેન્સિક નિષ્ણાત જુનાદે અલીએ જણાવ્યું હતું કે, આ દરખાસ્ત ફોનને સીધી દેખરેખ માટેના સાધનોમાં ફેરવી દેશે. ઇલેક્ટ્રોનિક ફ્રન્ટિયર ફાઉન્ડેશનના કૂપર ક્વિન્ટિને તેને વિશ્વનું સૌથી ખતરનાક પ્રકારનું સ્થાન નિયંત્રણ ગણાવ્યું.
|મુદ્દો
|સરકાર અને ટેલિકોમ પક્ષ
|સ્માર્ટફોન કંપનીઓનો પક્ષ
|લોકેશન સચોટતા
|તપાસમાં મદદ કરશે
|ગોપનીયતાનું સીધું ઉલ્લંઘન
|હંમેશા ચાલુ રહેતું GPS
|સલામતી માટે જરૂરી
|આ દેખરેખ સાબિત કરશે
|લોકેશન પોપઅપ દૂર કરો
|ટાર્ગેટની ખબર ન થવી
|વપરાશકર્તાની પારદર્શિતા સમાપ્ત થશે
અત્યાર સુધી, સરકાર તરફથી આ અંગે કોઈ અંતિમ નિર્ણય આવ્યો નથી, પરંતુ એ સ્પષ્ટ છે કે આગામી દિવસોમાં, આ ભારતમાં સૌથી મોટી ટેક ગોપનીયતા ચર્ચા બનવા જઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો...