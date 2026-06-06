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દેશના આ શહેરમાં ખુલ્યો પહેલો E85 ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ પંપ, ક્રૂડ ઓઇલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો પ્રયાસ

E85 ઇંધણ લગભગ શૂન્ય કાર્બન ઉત્સર્જન ઉત્પન્ન કરે છે, જે તેને શહેરોમાં વધતા વાયુ પ્રદૂષણની સમસ્યાનો સંભવિત ઉકેલ બનાવે છે. સુરભી ગુપ્તાનો અહેવાલ...

પહેલો E85 ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ પંપ
પહેલો E85 ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ પંપ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 4:50 PM IST

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નવી દિલ્હી: વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે, કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ એક વરિષ્ઠ અધિકારી સાથે દિલ્હીમાં દેશના પહેલા E85 ફ્યુઅલ પંપનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ વચન આપ્યું હતું કે, આ સ્ટેશન પર E20 અને E85 બંને ઇંધણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

આ ઇંધણ મિશ્રણમાં 85 ટકા ઇથેનોલ અને માત્ર 15 ટકા પેટ્રોલનો સમાવેશ થાય છે. નવી દિલ્હીમાં E85 ઇંધણની કિંમત ₹82.12 પ્રતિ લિટર નક્કી કરવામાં આવી છે, જેનાથી તે E20 પેટ્રોલ કરતાં ₹20 સસ્તું બને છે. નોંધનીય છે કે, દિલ્હીમાં E20 પેટ્રોલની વર્તમાન કિંમત ₹102.12 પ્રતિ લિટર છે. હરદીપ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે E20 અને E85 ઇંધણ વચ્ચે ₹20 નો ભાવ તફાવત રહેશે.

રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં ઇંધણ લોન્ચ કરતી વખતે, કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ આ પહેલને એક ક્રાંતિકારી પગલું ગણાવ્યું. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય સ્વચ્છ મોબિલિટીને પ્રોત્સાહન આપવું, ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવી અને આયાતી ક્રૂડ તેલ પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટાડવાનો છે.

સરકાર હાલમાં ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો (FFV) અપનાવવાને વેગ આપવા માટે વિવિધ નીતિગત પગલાં પર વિચાર કરી રહી છે. આમાં રોડ ટેક્સ મુક્તિ, ભાવ-સંબંધિત પ્રોત્સાહનો, ગ્રાહકો માટે જાગૃતિ અભિયાન અને ઇંધણ સ્ટોરેજ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માળખાનું વિસ્તરણ શામેલ છે.

દિલ્હી પરિવહન વિભાગના ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી કમિશનર અને પરિવહન નિષ્ણાત અનિલ છિકારાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "આ એક સારી પહેલ છે. ઉત્પાદકોએ સિસ્ટમમાં પાણી અને ભેજ સંબંધિત પડકારોનો સામનો કરવા સક્ષમ મજબૂત ફ્યૂલ લાઇન અને ફ્યૂલ સિસ્ટમ બનાવવાની જરૂર પડશે."

છિકારાએ ઉમેર્યું હતું કે, ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોગ્રામિંગમાં વધુ વિવિધતાની જરૂર છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વધુમાં, પેટ્રોલિયમ કંપનીઓનો વિશ્વાસ જનતા સુધી પહોંચાડવાની જરૂર છે. જો કોમર્શિયલ પ્રોત્સાહનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, નાના ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી પદ્ધતિઓની તુલનામાં કોર્પોરેટ ખેતી દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે વધુ કમાણી કરી શકે છે.

વધુમાં, રાજ્ય સરકારે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગામડાઓમાં મોલેસીસ-આધારિત ફેક્ટરીઓ સ્થાપવાની સંભાવનાઓ શોધવી જોઈએ. આ સિસ્ટમ વિદેશી ચલણ પર નિર્ભરતા વધાર્યા વિના GDP ને વેગ આપશે."

એક મહત્વપૂર્ણ નીતિગત નિર્ણયમાં, નીતિ આયોગે ઇથેનોલ આધારિત ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો (E85 પર ચાલતા વાહનો સહિત) ને શૂન્ય-ઉત્સર્જન વાહનો તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા છે. અધિકારીઓ જણાવે છે કે, E85 ફ્યૂલ લગભગ શૂન્ય કણોનું ઉત્સર્જન થાય છે, જે તેને શહેરોમાં વાયુ પ્રદૂષણની વધતી જતી સમસ્યાનો સંભવિત ઉકેલ બનાવે છે.

રાષ્ટ્રવ્યાપી રોલઆઉટ યોજનાના ભાગ રૂપે, બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) ના ધોરણો અનુસાર ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો (FFVs) માટે E85 ને મોનો-ફ્યુઅલ સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. સરકાર પ્રથમ તબક્કામાં દિલ્હી-NCR અને મુંબઈ-પુણે-નાગપુર કોરિડોરમાં 50-100 FFV-તૈયાર ફ્યુઅલ સ્ટેશન સ્થાપવાની યોજના ધરાવે છે.

આ નેટવર્ક 2026 ના અંત સુધીમાં આશરે 500 આઉટલેટ્સ અને 2027 ના અંત સુધીમાં મુખ્ય શહેરોમાં લગભગ 5,000 આઉટલેટ્સ સુધી વિસ્તરવાની અપેક્ષા છે. કેન્દ્ર સરકાર ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો અને ફ્યુઅલ સ્ટેશનો માટે અલગ બ્રાન્ડિંગ, E85 પરીક્ષણ ઇંધણની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા અને ગ્રાહકોની સ્વીકૃતિ વધારવા માટે જાગૃતિ કેમ્પેન શરૂ કરવા જેવા પગલાં પર પણ વિચાર કરી રહી છે.

હરદીપ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે, તેનાથી સ્વચ્છ મોબિલિટી, મજબૂત ઉર્જા સુરક્ષા અને વધુ આત્મનિર્ભરતા માટે એક વ્યાપક ઇકોસિસ્ટમ બનાવવામાં મદદ મળશે.

નોંધનીય છે કે પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે, આ ઇંધણ સાથે સુસંગત વાહનો માટે E85 પરંપરાગત પેટ્રોલ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે સસ્તું હશે. આ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનોને ગ્રાહકો માટે વધુ આકર્ષક બનાવી શકે છે જ્યારે દેશના ક્રૂડ ઓઇલની આયાતને પણ ઘટાડી શકે છે.

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