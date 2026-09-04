ભારતનું પ્રથમ ઇમેજિંગ સેટેલાઇટ જિઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટમાં સફળતાપૂર્વક લોન્ચ થયું
ISROનું અત્યાધુનિક પૃથ્વી નિરીક્ષણ સ્પેસક્રાફ્ટ અને દેશનું પ્રથમ ઇમેજિંગ ઉપગ્રહ, EOS-05 જેને જીઓિસિંક્રોનસ ભ્રમણકક્ષા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે તેને અવકાશ મથક પરથી ઉડાન ભરી હતી.
By PTI
Published : September 4, 2026 at 7:11 AM IST
શ્રીહરિકોટા: ISROનું અત્યાધુનિક પૃથ્વી નિરીક્ષણ સ્પેસક્રાફ્ટ અને દેશનું પ્રથમ ઇમેજિંગ ઉપગ્રહ, EOS-05 જેને જીઓિસિંક્રોનસ ભ્રમણકક્ષા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે તેને અવકાશ મથક પરથી ઉડાન ભરી હતી.
આ સેટેલાઇટ રિયલ-ટાઇમ તસવીરો મોકલશે અને ખેતી અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સહિતના ક્ષેત્રોમાં દેશની મદદ કરશે. GSLV-F17 રોકેટ સેટેલાઇટને લઇને આકાશમાં ઉડાન ભરી હતી, જે સબ-જીઓસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ (સબ-GTO) પર ડિલિવરી માટે બનાવાયેલ છે.
બુધવાર રાત્રે 11:30 વાગ્યે શરૂ થયેલા 27 કલાકના સરળ કાઉન્ટડાઉન બાદ, 2,367 કિલોગ્રામ પેલોડ માસ સાથે રોકેટે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતે બીજા લોન્ચ પેડ પરથી સવારે 2.55 વાગ્યે ઉડાન ભરી હતી. એક કલાક અને વલરલાદ પણ લોકોના ઉત્સાહને રોકી શક્યા નહતા, કારણ કે ઘણા લોકો લોન્ચનો ઉત્સાહ વધારવા માટે ત્યાં પહોંચ્યા હતા.
જ્યા કેટલાક પૃથ્વી નિરીક્ષણ સેટેલાઇટ લો અર્થ ઓર્બિટ (LEO)થી કામ કરે છે ત્યારે EOS-5 સેટેલાઇટ પૃથ્વીથી આશરે 36,000 કિમીની ઊંચાઇ પર ફરવા માટે તૈયાર છે, જે જીઓસિંક્રોનસ ભ્રમણકક્ષા છે. આ ઊંચાઇ પર સેટેલાઇટ પૃથ્વીની ફરવાની ગતિ સાથે તાલમેલ ખાશે.
GSLV-F-17એ ભારતના જીઓસિંક્રોનસ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલની 19મી ઉડાન છે. 3- સ્ટેજ ધરાવતા આ 51.7-મીટર રોકેટ, જેનો ત્રીજો તબક્કો ક્રાયોજેનિક છે, તેનું લિફ્ટ-ઓફ માસ 420.5 ટન છે, અને 2,000 કિલોથી વધુ વજનનો ઉપગ્રહ રોકેટ નોઝ કોન પર સ્થાપિત થયેલ છે.
કહેવામાં આવે છે કે GSLV-F17/EOS-05 મિશન, 2021ના નિષ્ફળ GSLV-F-10/EOS-03 મિશનની જગ્યા લેવા માટે તૈયાર છે.
તે સમયે ઉડાનના 307મી સેકન્ડમાં ઓનબોર્ડ કમ્પ્યુટરે આ મિશનને રોકી દીધુ હતું. ISRO અનુસાર, ઉડાન બાદ ડેટાની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ક્રાયોજેનિક અપર સ્ટેજમાં ખામીને કારણે મિશન ફેલ થયું હતું.
શુક્રવાર વહેલી સવારે આ લોન્ચ લગભગ 8 મહિનાના સમય બાદ થયું છે. આ વર્ષે 12 જાન્યુઆરીએ, ISROનું PSLV-C62 રોકેટ 16 સેટેલાઇટ લઇને ગયું હતું પરંતુ લોન્ચના મહત્ત્વના ત્રીજા તબક્કામાં એક ખામીને કારણે અચ્છિત ભ્રમણકક્ષામાં સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું હતું. આ વર્ષે ISROનું એકમાત્ર લોન્ચ હતું અને આ નિષ્ફળ રહ્યું હતું.
આ પહેલા મે 2025માં પણ આવો જ એક પ્રયાસ (PSLV-C61-EOS-09) મોટર પ્રેશર સમસ્યાને કારણે સફળ થયું નહતું અને મોટર કેસના ચેમ્બર પ્રેશરમાં ઘટાડો થયો હતો. થોડા દિવસો પહેલા ISROના ચેરમેન વી.નારાયણને તિરૂમાલા તિરૂપતિ સ્થિત ભગવાન વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને મિશનની સફળતા માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
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