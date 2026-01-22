Interview: નાસાથી નિવૃત્ત થયેલા સુનિતા વિલિયમ્સે જણાવી સ્પેસવોક ટ્રેનિંગ સેન્ટરની હકીકત અને કલ્પના ચાવલાની મિત્રતા
સુનિતા વિલિયમ્સે કેરળ લિટરેચર ફેસ્ટિવલમાં પોતાના 27 વર્ષના નાસા કરિયર, નિવૃત્તિ અને અંતરિક્ષમાં વિતાવેલા 608 દિવસનો અનુભવ જણાવ્યો.
Published : January 22, 2026 at 8:26 PM IST
કોઝિકોડ: જ્યારે નાસાના ભૂતપૂર્વ અવકાશયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સે કોઝિકોડમાં કેરળ સાહિત્ય મહોત્સવ 2026 માં સ્ટેજ પર બેસાડ્યા, ત્યારે તેમનો ચહેરો એ જ તેજથી ચમક્યો જે અવકાશમાંથી પૃથ્વીને જોનારાઓનું સ્વાગત કરે છે. જોકે, આ વખતે, સુનિતાએ ફક્ત અવકાશ વિશે વાત કરી નહીં; તેમણે 27 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત થયેલી એક અનોખી અને ઐતિહાસિક યાત્રા વિશે વાત કરી. સુનિતાએ તેની 27 વર્ષની કારકિર્દી, ત્રણ સ્પેસવોક, અવકાશમાં 608 દિવસ, નવ સ્પેસવોક, આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકના કમાન્ડર તરીકેનો સમય અને નાસામાંથી તેની નિવૃત્તિ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે એ પણ શેર કર્યું કે તે હવે ફક્ત આરામ કરવા, તેના પરિવાર સાથે સમય વિતાવવા અને તેના શ્વાન સાથે રમવા માંગે છે.
હા, વિશ્વના સૌથી સફળ અવકાશયાત્રીઓમાંના એકની નિવૃત્તિ પછીની કોઈ યોજના નથી. કોઈ મિશન નથી, કોઈ બીજું કાર્ય નથી, ફક્ત થોભવાની અને શ્વાસ લેવાની ઇચ્છા છે. આ થોડું વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ સુનિતા પોતે સ્વીકારે છે કે તેના પતિને લાગે છે કે તે બિલકુલ નિવૃત્ત દેખાતી નથી. તે હજુ પણ મુસાફરી કરી રહી છે, ભાષણો આપી રહી છે, ઉત્સવોનું ઉદ્ઘાટન કરી રહી છે અને બાળકો સાથે સત્રોનું સંચાલન કરી રહી છે. 23 જાન્યુઆરીએ કેરળ સાહિત્ય મહોત્સવમાં તેમનું એક સત્ર પણ છે.
સુનિતા અવકાશ વિશે સૌથી વધુ શું યાદ કરશે?
ETV ભારતે સુનિતા વિલિયમ્સ સાથે ખાસ વાત કરી, અને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે, તેઓ અવકાશ વિશે સૌથી વધુ શું યાદ કરશે, ત્યારે તેમનો જવાબ સીધો હતો: તે અવકાશમાંથી પૃથ્વીનું અદ્ભુત દૃશ્ય, સૌરમંડળ જોવાની અવાસ્તવિક અનુભૂતિ અને તેની ઉપર તરતી વખતે ગ્રહને સંપૂર્ણ રીતે જોવાની તક ગુમાવશે. તેમણે કહ્યું કે, અવકાશમાં પાછા ફરવાની તક ગુમાવવી થોડી હૃદયદ્રાવક છે, પરંતુ તેઓ લોકોને સૌથી વધુ યાદ કરશે. આમાં એન્જિનિયરો, ટેસ્ટરો અને એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ અતિશય ઉત્સુક છે અને બધું બરાબર કરવા માંગે છે.
તે કહે છે કે જ્યારે તે અવકાશ વિશે વાત કરે છે, ત્યારે તે વારંવાર મનુષ્યો પાસે પાછી ફરે છે. આ તેમની સમગ્ર કારકિર્દીની સાચી વાર્તા છે. તેમણે સમજાવ્યું કે, અવકાશ અજાણ્યા પર વિજય મેળવવા વિશે નથી, પરંતુ સાથે મળીને કામ કરવા વિશે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. પાંચ મુખ્ય અવકાશ એજન્સીઓ અને અસંખ્ય દેશો સાથે ભાગીદારીમાં બનેલું, તે દર્શાવે છે કે કોઈ પણ એકલા અવકાશમાં કંઈપણ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. સુનિતા વિલિયમ્સે આ વાસ્તવિકતાનો અનુભવ કર્યો છે. તેથી જ તે ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમના ભવિષ્ય વિશે અતિ આશાવાદી છે. તે સેન્સર, અવકાશયાન, ચંદ્ર મિશન અને નવી વિચારસરણી વિશે વાત કરે છે. તેમના મતે, એકમાત્ર વાસ્તવિક મર્યાદા કલ્પના છે. તે ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના સહયોગને સ્વપ્ન તરીકે નહીં, પરંતુ ચોક્કસ ભવિષ્ય તરીકે જુએ છે. અવકાશ એક વાત સ્પષ્ટ રીતે શીખવે છે: આ કાર્ય એકલા અશક્ય છે.
સુનિતા અવકાશયાત્રી કેવી રીતે બન્યા?
અમારા ઇન્ટરવ્યૂની સૌથી માનવીય ક્ષણ ત્યારે આવી જ્યારે સુનિતા વિલિયમ્સ યાદ કરે છે કે તે કેવી રીતે અવકાશયાત્રી બન્યા. તેમણે સમજાવ્યું કે, જ્યારે તેની પસંદગી કરવામાં આવી, ત્યારે તેમને જીતની લાગણી નહોતી, પરંતુ આશ્ચર્યની લાગણી હતી. તેમનો પહેલો વિચાર એ હતો કે કદાચ પસંદગી પેનલથી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે અને તેમને ભૂલથી પસંદ કરી લીધા છે. પરંતુ જ્યારે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા, ત્યારે તેમને સમજાયું કે આ તેમના માટે યોગ્ય સ્થાન છે.
પછી તેમણે તે કર્યું જે તે હંમેશા કરે છે: સખત મહેનત કરો, શીખો અને દરેક તકનો લાભ લો. આ માનસિકતાએ તેમને સ્પેસ સ્ટેશન બનાવવામાં મદદ કરવાથી લઈને તેનું સંચાલન અને નવા અવકાશયાન ડિઝાઇનનું પરીક્ષણ કરવા સુધી પહોંચાડ્યા. તેમનું સ્વપ્ન રાતોરાત સાકાર થયું નહીં. તે ધીમે ધીમે, નાના પગલામાં, સતત કાર્ય દ્વારા સાકાર થયું.
સૌથી મુશ્કેલ વસ્તુઓ હંમેશા જેવી દેખાય છે તેવી હોતી નથી
સુનિતાએ સમજાવ્યું કે, સ્પેસવોક માટે તાલીમ લેવી શારીરિક રીતે મુશ્કેલ હોય છે. ભારે સુટ પહેરીને પાણીની અંદર પ્રેક્ટિસ કરવી, એવા સુટ જે યોગ્ય રીતે ફિટ પણ નથી થતા, અને પૃથ્વી પર ગુરુત્વાકર્ષણ સામે લડીને અવકાશમાં ભૂલી જવું એ એક કઠોર, તકનીકી અને કઠોર પ્રક્રિયા છે. શરીરને સતત તાલીમ આપવી પડે છે, પરંતુ વાસ્તવિક પડકાર માનસિક છે.
લોકો ફક્ત હાઇલાઇટ્સ જુએ છે - લોન્ચ, સ્પેસવોક, પવનમાં વાળ ઉડતા અને વાયરલ ફોટા. જે ખૂટે છે તે છે અપેક્ષા, મિશન પછી આગામી ફ્લાઇટની રાહ જોવાના વર્ષો. તેમને બીજી તક મળશે કે નહીં તેની અનિશ્ચિતતા, અને પછી ગયા વર્ષની ગરમી, જ્યારે તે ખાતરી ન હતી કે તેઓ તેમના અવકાશયાનમાં પાછા ફરી શકશે કે નહીં. નિર્ણયો પર વારંવાર ચર્ચા કરવામાં આવી. સોફ્ટવેર, હાર્ડવેર અને જોખમ વિશ્લેષણ - આ બધું આવશ્યક છે. શરૂઆતમાં, અવકાશમાં વધુ સમય વિતાવવાનું સારું હતું. તેઓ ત્યાં રહેવાનું પસંદ કરતા હતા, પરંતુ પૃથ્વી પર, પરિવારો રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પ્લાન ખરાબ થઈ રહ્યા હતા, અને બાળકો મોટા થઈ રહ્યા હતા. સુનિતાએ કહ્યું કે, આ પ્રકારના ભાવનાત્મક ગુરુત્વાકર્ષણ તેમના અને તેમના જીવનસાથી, બૂચ વિલ્મોર બંને માટે ખૂબ જ વધી રહ્યા હતા.
પૃથ્વી ઉપરથી અલગ દેખાય છે
સુનિતા વિલિયમ્સે અગાઉ 'ઓવરવ્યૂ ઇફેક્ટ' વિશે વાત કરી છે. અવકાશમાંથી પૃથ્વી જોવાથી વ્યક્તિની ધારણા બદલાઈ શકે છે, પરંતુ જ્યારે તે કેરળથી આ કહે છે, ત્યારે તેનો એક અલગ જ પ્રભાવ પડે છે. ઉપરથી નીચે જોતાં, કોઈને આશ્ચર્ય થાય છે કે લોકો આટલા ઉતાવળમાં કેમ છે. આટલા બધા યુદ્ધો કેમ, આટલી બધી સીમાઓ કેમ? ઉપરથી, પૃથ્વી આટલી નાજુક દેખાય છે. આ ફક્ત એક ફિલસૂફી નથી; તેમાં એક નાની ચેતવણી પણ છુપાયેલી છે.
અવકાશમાં મેરેથોન
એપ્રિલ 2007 માં, સુનિતા વિલિયમ્સ અવકાશમાં મેરેથોન દોડનાર પ્રથમ વ્યક્તિ બન્યા. તે સરળ નહોતું, પરંતુ તેમણે હાર માની નહીં. અવકાશયાત્રીઓ દરરોજ કસરત કરે છે, મનોરંજન માટે નહીં, પરંતુ જીવંત રહેવા અને તેમના હાડકાં અને સ્નાયુઓને સાચવવા માટે. તેઓ તેને એથ્લેટિક સિદ્ધિ તરીકે જોતી નથી. તે તેમના માટે દર્શાવવાનો એક માર્ગ હતો કે અવકાશમાં પણ, શારીરિક સંભાળ જરૂરી છે. શિસ્ત જરૂરી છે.
શ્વાન, પ્રેમ અને તરતી યાદો
સુનિતા તેના શ્વાન, ગનર અને ગોર્બી વિશે કોઈપણ શ્વાન પ્રેમી જેટલા જ પ્રેમથી વાત કરે છે. તેમના માટે, તેઓ પરિવાર છે. જ્યારે તે અવકાશમાં ગયા હતા, ત્યારે તેમણે તેમના પતિને કહ્યું હતું કે, તે 10 દિવસમાં પાછા આવશે અને તેમને ચાલવા માટે લઈ જશે, પરંતુ એવું બન્યું નહીં.
અવકાશમાં હતા ત્યારે, તેમને બે ખાસ પેકેજ મળ્યા. એકમાં ભારતીય ખોરાક હતો, જે ઘરની યાદ અપાવે છે. બીજામાં સૂક્ષ્મ ગુરુત્વાકર્ષણમાં તરતા તેમના શ્વાનના રંગબેરંગી 3D-પ્રિન્ટેડ મોડેલ હતા. આ નાની વસ્તુઓ ઘણું બધું કહી જાય છે. સપાટીથી 400 કિલોમીટર ઉપર પણ, જે લોકોને એકસાથે રાખે છે તે પ્રેમ છે.
પુસ્તકો, બાળકો અને આગામી પેઢી
સુનિતા વિજ્ઞાન સાહિત્યના ચાહક નથી. બાળપણમાં, તેમણે પ્રાણીઓ અને રહસ્યો વધુ ગમતા હતા. આજે, તે ઇતિહાસ અને ઐતિહાસિક વાર્તાઓ વાંચે છે. હાલમાં, તે સ્લોવેનિયન સંસ્કૃતિ પર આધારિત નવલકથા વાંચી રહ્યા છે, જે તેમણે તાજેતરની સફરમાં શીખી હતી.
જ્યારે બાળકોની વાત આવે છે, ત્યારે તેમની આંખો ચમકી ઉઠે છે. કેરળ સાહિત્ય મહોત્સવમાં, તે વિદ્યાર્થીઓને એક આખું સત્ર સમર્પિત કરે છે. તેમના પ્રશ્નો, તેમની જિજ્ઞાસા, તે ફક્ત પ્રેરણા તરીકે નહીં પણ જવાબદારી તરીકે જુએ છે.
તેઓ માને છે કે આગામી પેઢી તૈયાર છે. તેઓ ઉડાન ભરી રહ્યા છે. તેઓ નેતૃત્વ સંભાળી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે સૌથી મોટી પ્રશંસા એ છે કે જ્યારે કોઈ તમારું સ્થાન લે છે અને તમારા કરતાં વધુ સારી રીતે કાર્ય કરે છે. તે જ સાચો વારસો છે.
