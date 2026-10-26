SMART TV વાપરતા લોકો માટે મહત્ત્વના સમાચાર, Samsung યુઝર્સ તો ખાસ વાંચે!
સંશોધકે દાવો કર્યો કે આ ટીવીનું સોફ્ટવેર તમે શું જોઈ રહ્યા છો તેના પર નજર રાખે છે અને ઓડિયો (અવાજ) પણ રેકોર્ડ કરી શકે છે.
Published : October 26, 2026 at 1:16 PM IST
હૈદરાબાદઃ રિવર્સ એન્જિનિયર અને સાયબર સુરક્ષા બાઉન્ટી હન્ટર 'log4j'એ પોતાના 2025 Samsung TVની તપાસ કરતા ખબર પડી કે તમને કેટલીક એવી જાહેરાત દેખાઈ રહી છે, જેને તેઓએ ''વિચિત્ર રીતે લક્ષિત (ટારગેટ) જાહેરાતો' ગણાવી. ગઈ 21 ઓક્ટોબર, 2026એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર કરવામા આવેલી પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું કે તેને ટીવીના Tizen ઑપરેટિંગ સિસ્ટમને રિવર્સ-એન્જિનિયર કર્યું અને તેમાં 'પ્રાઈવેસી સાથે જોડાયેલી એક ભયાનક સચ્ચાઈ'ની ખબર પડી.
log4jએ જણાવ્યું કે, તેને એવા કોડ મળ્યા છે, જે વિસ્તૃત ટેલીમેટ્રી, ઑડિયોના વર્ગીકરણ, સ્ક્રીનશૉટ લેવા અને જાહેરાતોના ટ્રેકિંગ માટે અલગ-અલગ ડિવાઈસની ઓળખ કરવા સાથે જોડાયલા છે. log4jએ આ અનુમાન લગાવ્યું કે TVના ધીમા પ્રદર્શનનો સંબંધ યુઝર ડાટાનું પ્રોસેસિંગ, અને ક્રૉસ-ડિવાઈસ ટ્રેકિંગ માટે ઉપયોગ થનારી જાહેરાત IDથી થઈ શકે છે.
તેણે TV પર ચાલી રહેલા કોમ્પ્યુટર-વિઝન પ્રોસેસિંગ અને મૉડલ્સનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેના દ્વારા જણાવવામા આવેલા કોડમાં એક 'રીઝન-સ્પેસિફિક કન્વેન્શનલ ન્યૂરલ નેટવર્ક' સામેલ હતું, જે તેમના અનુસાર યુઝરના જોવાના વ્યવહારને ટ્રેક કરે છે, જેમ કે કયા વીડિયો જોવાયા, કઈ જાહેરાતોને સ્કીપ કરવામા આવી, અને વીડિયો જોવાનો પ્રોગ્રેસ શું રહ્યો.
જે ટીવીમાં ઈન-બિલ્ટ માઈક્રોફોન નહોતા, એ TVS માટે log4jએ જણાવ્યું કે તેમને કેટલીક એવી ગતિવિધિ જોવા મળી, જેનો ઉદ્દેશ્ય ઑડિયો રેકૉર્ડિંગ માટે માઈક્રોફોનવાળા કનેક્ટેડ ડિવાઈસ (જેવા સાઉન્ડબાર કે બ્લૂટૂથ ડિવાઈસ) વિશે જાણવાનું હતું.
જ્યારે બીજી તરફ, Hugging Face માટે એન્જિનિયર ngxsonએ જણાવ્યું કે 'Flipper Zero' સાથે કરવામા આવેલા એક ટેસ્ટમાં ખ્યાલ આવ્યો કે, આ ટીવીએ 5 સેકન્ડ માટે માઈક્રોફોન ચાલુ કર્યા અને પછી તેને બંધ કરી દીધા.
ગઈ 23 ઓક્ટોબર 2026ની એક પોસ્ટમાં, ngxsonએ કહ્યું કે, ઘણા કલાકો બાદ પણ તેમને માઈક્રોફોનથી કોઈ અન્ય પ્રતિક્રિયા ન મળી. તેમણે એ પણ ચેતવણી આપી કે તેમનું 'Tizen' ટીવી 'રૂટેડ' હતું અને તેમાં ઘણા સેટિંગ્સ ડિસેબલ હતા, માટે વગર કોઈ ફેરફારવાળા ટીવીનું વર્તન અલગ હોઈ શકે છે.
Log4jના અનુસાર, TV પર કામ કરતા સમયે તેમણે OpenAIના ટૂલ્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો, પણ બાદમાં તેમને મળેલા એક ઈમેલથી ખબર પડી કે OpenAIએ સાયબર દુરુપયોગના કારણે તેમનું એકાઉન્ટ બેન કરી દીધું છે.
તેમણે TVનો ખોટો ફાયદો ઉઠાવવા કે તેમાં કમીઓ શોધવા માટે આ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવાનો ઈનકાર કરી દીધો. તેમનું કહેવું છે કે, તેમણે આનો ઉપયોગ ફક્ત 'લોકલ રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ' માટે કર્યું હતું અને 'ઉપયોગની શરતો'નું કોઈ ઉલ્લંઘન નહોતું કર્યું.
એક ટિપ્પણીમાં, Log4jએ આ વાતનો સંકેત આપ્યો કે કદાચ કોઈ 'પ્રારંભિક ક્લાસિફાયર'ના કારણે તેને બેન લાગ્યો હોય. Log4j પોતાના નિષ્કર્ષોનું એક વિસ્તૃત વિવરણ તૈયાર કરી રહ્યું છે, જેમાં એ પણ જણાવવામા આવ્યું કે બીજા લોકો આ પ્રકારના રિસર્ચ કેવી રીતે કરી શકે છે.
જણાવી દઈએ કે, પ્રાઈવેસીના ઉલ્લંઘનના આરોપ ફક્ત Samsung અને Tizen પર જ નથી લાગ્યા, પણ LG સહિત ઘણી અન્ય કંપનીઓ પર પણ ગ્રાહકોની જાસૂસી કરવાના આરોપ લાગ્યા છે. પોતાની પોસ્ટ સીરીઝના અંતમાં, Log4jએ મજાકમાં કહ્યું કે તેને 'આખરે એક એવી કંપની મળી ગઈ, જે સાચે પોતાના ગ્રાહકોની વાત સાંભળે છે.'
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