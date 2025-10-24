ETV Bharat / technology

નવી Hyundai Venueની ઓફિશિયલ જાહેરાત, જાણો લોન્ચ તારીખ અને કારના ફીચર્સ

Hyundai Motorએ તેની બીજી જનરેશનની Hyundai Venue સત્તાવાર રીતે રજૂ કરી છે.

નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી
નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી (Hyundai Motor)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: દક્ષિણ કોરિયન કાર ઉત્પાદક હ્યુન્ડાઇ મોટરે સત્તાવાર રીતે બીજી જનરેશનની Hyundai Venueનું અનાવરણ કર્યું છે. કંપનીએ આ કોમ્પેક્ટ SUVની સંપૂર્ણ બાહ્ય અને આંતરિક ડિઝાઇન જાહેર કરી છે. નવી હ્યુન્ડાઇ Vanue 4 નવેમ્બરના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવશે.

સંભવિત ખરીદદારો કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ₹25,000 ની એડવાન્સ ચુકવણી સાથે SUV બુક કરી શકે છે. નવી હ્યુન્ડાઇ વેન્યુમાં પહેલા જેવા જ ત્રણ એન્જિન વિકલ્પો છે, પરંતુ તેમાં સંપૂર્ણપણે નવી ડિઝાઇન અને ઘણી નવી સુવિધાઓ સાથે વધુ પ્રીમિયમ ઇન્ટિરિયર છે.

નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી
નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી (Hyundai Motor)

2025 Hyundai Venueનું એક્સટીરિયર
નવી હ્યુન્ડાઇ વેન્યુમાં શાર્પ કેરેક્ટર લાઇન્સ, ફુલ-પહોળાઈવાળી LED લાઇટ બાર અને બોડી ક્લેડીંગ સાથે આકર્ષક SUV દેખાવમાં છે. આગળના ભાગમાં એક એજ-ટુ-એજ LED લાઇટ બાર છે જે મુખ્ય ક્વાડ-બીમ LED હેડલેમ્પ ક્લસ્ટરમાં તરફ જાય છે, જે ઊંધી હોર્ન જેવું લાગે છે.

કારમાં પહોળી, લંબચોરસ નવી ગ્રિલ અને સિલ્વર કલરના આકર્ષક ફ્રંટ બમ્પર પણ આપેલા છે. જેમાં ઘણી મસ્ક્યુલર ડિઝાઈન છે. કાર બમ્પર પર ફંક્શનલ એર વેન્ટ અને ઘણી સારી ડિઝાઈનવાળું બોનેટ આપેલું છે. સાઇડ પ્રોફાઈલની વાત કરીએ તો તેમાં વ્હીલ આર્ચ પર શાર્પ કેરેક્ટર લાઇન્સ ટક્સન અને Hyundai Exterની લાઈનોના મિશ્રણ જેવું દેખાય છે.

નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી
નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી (Hyundai Motor)

આ જૂની હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ કરતાં વધુ સ્પષ્ટ છે. ડોર સીલ્સની પાસે અને વ્હીલ આર્ચ પર સાઇડ ક્લેડિંગનો ઉપયોગ કરાયો છે. અને આ વખતે રિયર ક્વાર્ટર ગ્લાસ પણ છે. બ્લેક કલરના C-પિલરમાં નામ સાથે સિલ્વર ગાર્નિશ છે, અને 16-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સમાં નવી ડિઝાઇન છે.

રિયર સેક્શનની વાત કરીએ તો તેમાં આખી પહોળાઈવાળી LED લાઈટ બાર આપેલી છે. જે આજકાલ લગભગ ડિઝાઇનનો મુખ્ય ભાગ બની ગયો છે. તે કોન્ટ્રાસ્ટિંગ બ્લેક ટ્રિમમાં લપેટાયેલી જોવા મળે છે. વચ્ચે 'વેન્યુ'ની બેજિંગ છે. પાછળનું બમ્પર આગળના બમ્પર જેવું જ છે, જેમાં મસ્ક્યુલર ડિટેલિંગ અને ડ્યુઅલ-ટોન ક્લેડીંગ છે, જેમાંથી કેટલાક ટેલગેટ સુધી વિસ્તરે છે. બંને બાજુ L-આકારના રિફ્લેક્ટર પણ આપવામાં આવ્યા છે.

નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી
નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી (Hyundai Motor)

2025 હ્યુન્ડાઇ વેન્યુનું ઇન્ટિરિયર
આ કારના ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો તેની સૌથી આકર્ષક વિશેષતા તેની નવી ડિસ્પ્લે છે, જેમાં બે 12.3-ઇંચ સ્ક્રીન છે, જે હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા કરતા મોટી છે. કંપનીએ સેન્ટર કન્સોલ તેમજ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ પર HVAC અને મીડિયા માટે ઘણા બટનો અને ડાયલ્સ પણ ઉમેર્યા છે. નવા સ્ટીયરિંગ વ્હીલમાં પરંપરાગત હ્યુન્ડાઇ લોગો નથી, પરંતુ તેના બદલે ચાર ચમકદાપ પોઈન્ટ છે જે મોર્સ કોડમાં 'H' અક્ષરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે Ioniq 5 ની જેમ છે.

કારના ડેશબોર્ડમાં ડ્યુઅલ-ટોન થીમ (ડાર્ક નેવી અને ગ્રે કલર) છે, જેમાં સેન્ટર પેનલ 'H' જેવું લાગે છે અને બાહ્ય કિનારીઓ પર વર્ટિકલ AC વેન્ટ્સ છે. તેમાં પ્રીમિયમ લુક અને 'વેન્યુ' બેજિંગ માટે ટેક્ષ્ચર્ડ ફિનિશ છે.

કારના સેન્ટર કન્સોલને વેન્ટિલેટેડ સીટો, પાર્કિંગ કેમેરા, ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક અને ડ્રાઇવ અને ટ્રેક્શન મોડ બટનોને સમાવવા માટે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જે હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ માટે નવું ફીચર છે. ડેશબોર્ડ અને સેન્ટર કન્સોલ જેવી ચોક્કસ સપાટીઓને હાઇલાઇટ કરવા માટે એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી
નવી 2025 Hyundai Venueની સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી (Hyundai Motor)

2025 Hyundai Venueના ફીચર્સ
નવી Hyundai Venue પરની અન્ય સુવિધાઓમાં પાછળની સીટો માટે બે-સ્ટેપ રિક્લાઇન ફંક્શન, રિયર વિન્ડો સનશેડ, નવા બે-ટોન લેધરેટ અપહોલ્સ્ટરી અને ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સરનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીનો દાવો છે કે લાંબા વ્હીલબેઝને કારણે બીજી હરોળમાં લેગરૂમમાં સુધારો થયો છે, અને પહોળા દરવાજા ખુલ્લા હોવાથી પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાનું સરળ બને છે.

2025 હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ પાવરટ્રેન
મેકિનિકલી, નવી હ્યુન્ડાઇ વેન્યુમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો નથી. ત્રણ એન્જિન વિકલ્પો સમાન રહે છે. પહેલું 1.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 118 bhp ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે બીજું 1.2-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 82 bhp ઉત્પન્ન કરે છે. ત્રીજો વિકલ્પ 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન છે જે 99 bhp ઉત્પન્ન કરે છે.

બેઝ નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન ફક્ત મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે ઉપલબ્ધ હોવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન પણ 7-સ્પીડ DCT સાથે ઓફર કરવામાં આવશે. હ્યુન્ડાઇ ડીઝલ એન્જિન સાથે ટોર્ક કન્વર્ટર ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ પણ ઓફર કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે અગાઉ ફક્ત મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે ઉપલબ્ધ હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. નવી 2025 Mahindra Bolero Neo ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવી, જાણો તેની નવી સુવિધાઓ અને કિંમત વિશે
  2. મારુતિ સુઝુકી વિશ્વની ટોચની 10 સૌથી મૂલ્યવાન કાર ઉત્પાદકોમાં સામેલ થઈ

TAGGED:

2025 HYUNDAI VENUE REVEALED
2025 HYUNDAI VENUE FEATURES
2025 HYUNDAI VENUE PRICE
2025 HYUNDAI VENUE ENGINE
2025 HYUNDAI VENUE REVEALED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.