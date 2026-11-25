8 હજાર રૂપિયા સુધી મોંઘી થશે Hyundaiની કાર્સ, 1 ડિસેમ્બરથી નવી કિંમતો લાગુ
હ્યુન્ડાઈ ઈન્ડિયાએ પોતાની કારની કિંમતોમાં વધારો કરવાની ઘોષણા કરી છે
Published : November 25, 2026 at 7:04 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર ઉત્પાદક હ્યુન્ડાઇ મોટર ઇન્ડિયાએ જાહેરાત કરી છે કે તે ભારતમાં તેની પેસેન્જર કારના ભાવમાં 1 ડિસેમ્બર, 2026 થી વધારો કરશે. દક્ષિણ કોરિયન ઓટોમેકરે આ ભાવ વધારાની પાછળ 'ઇનપુટ ખર્ચ'માં સતત વધારાને કારણભૂત ગણાવ્યો છે.
નોંધનીય છે કે તહેવારોની મોસમ પછી ભાવ વધારાની જાહેરાત કરનારી હ્યુન્ડાઇ મોટર એકમાત્ર ઓટોમોટિવ કંપની નથી. અગાઉ, મારુતિ સુઝુકી, ટાટા મોટર્સ અને લક્ઝરી બ્રાન્ડ ઓડીએ પણ તેમના વાહનોના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી.
કારના ભાવમાં આ વધારો એવા સમયે થયો છે જ્યારે કંપનીઓ વધારાના નાણાકીય બોજનો એક ભાગ ગ્રાહકો પર નાખી રહી છે, જેથી વધતા ઇનપુટ (ઉત્પાદન) ખર્ચના વધતા દબાણને આંશિક રીતે સરભર કરી શકાય.
કિંમતોમાં વધારા અંગે, હ્યુન્ડાઈ મોટર ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું છે કે ઇનપુટ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાને કારણે, કંપની 1 ડિસેમ્બરથી અમલી બને તે રીતે તેના અમુક કાર મોડલ્સ અને વેરિઅન્ટ્સની કિંમતોમાં 8,000 રૂપિયા સુધીનો વધારો કરશે.
એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં, કાર ઉત્પાદક કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે કિંમતોમાં આ ફેરફાર તેના વાહન શ્રેણીના ચોક્કસ મોડલ્સ અને ટ્રિમ્સ (વેરિઅન્ટ્સ) પર લાગુ થશે, જેમાં ભાવ વધારાનું પ્રમાણ મોડેલ અને વેરિઅન્ટ મુજબ અલગ-અલગ હશે. કંપનીએ દરેક અસરગ્રસ્ત મોડેલ અને વેરિઅન્ટ માટે કિંમતોમાં કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે તેની વિગતો પણ આપી છે.
કિંમતોમાં આ નવો વધારો, ચાલુ કેલેન્ડર વર્ષમાં અગાઉ કંપની દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા 1.4 ટકાના ભાવ વધારા ઉપરાંતનો છે. હ્યુન્ડાઈએ છેલ્લે સપ્ટેમ્બર 2023માં ભારતમાં કિંમતો વધારી હતી, જ્યારે તેણે તેના પેસેન્જર વાહનોના ભાવમાં 0.4 ટકાનો વધારો કર્યો હતો.
કાચા માલના વધતા ખર્ચની અસર હ્યુન્ડાઈની નફો કમાવવાની ક્ષમતા પર પડી છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં કંપનીનું EBITDA (વ્યાજ, કર, ઘસારો અને અમોર્ટાઈઝેશન પહેલાની કમાણી) માર્જિન ઘટીને 9.5 ટકા થઈ ગયું છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 13.9 ટકા હતું.
ગત નાણાંકીય વર્ષના બીજા ત્રિમાસિક ગાળાની સરખામણીમાં, ચાલુ વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળા માટે કાર ઉત્પાદક કંપનીનો એકીકૃત ચોખ્ખો નફો વાર્ષિક ધોરણે (YoY) લગભગ ૨૪ ટકા ઘટ્યો છે. હવે કંપની કિંમતોમાં વધારો કરીને પોતાની નફાકારકતા સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
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