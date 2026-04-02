ચંદ્ર પર માનવીની યાત્રા શરૂ, નાસાએ આર્ટેમિસ II મિશન લોન્ચ કર્યું, ચાર અવકાશયાત્રીઓ મોકલ્યા

આર્ટેમિસ II મિશન ચંદ્રની આસપાસ 10 દિવસની યાત્રા પર છે, જે ભવિષ્યના ચંદ્ર સંશોધન માટે સિસ્ટમોનું પરીક્ષણ કરે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 2:59 PM IST

હૈદરાબાદ : નાસાએ આર્ટેમિસ II મિશન સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું છે, જેમાં ચાર અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષામાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આ અવકાશયાત્રીઓમાં ત્રણ પુરુષો અને એક મહિલાનો સમાવેશ થાય છે. આ મિશન 1972માં એપોલો 17 પછી, પૃથ્વીના કુદરતી ઉપગ્રહ, ચંદ્ર પર પ્રથમ માનવસહિત મિશન છે. આ મિશન વિજ્ઞાન અને સંશોધન હેતુઓ માટે ચંદ્ર પર લાંબા ગાળાની માનવ હાજરી સ્થાપિત કરવાના નાસાના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે.

નવેમ્બર 2022માં આર્ટેમિસ Iની સફળતાના આધારે, આ નવું મિશન ક્રૂને પૃથ્વીની નીચી ભ્રમણકક્ષાથી આગળ લઈ જશે, ચંદ્ર પર ઉડાન ભરવાનો પ્રયાસ કરશે અને મુક્ત-વળતર માર્ગને અનુસરશે. આ મિશન સ્પેસ લોન્ચ સિસ્ટમ (SLS) રોકેટ અને ઓરિઅન અવકાશયાન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ મિશન ભવિષ્યના માનવ ચંદ્ર સંશોધન મિશન માટે જરૂરી સિસ્ટમો અને હાર્ડવેરની પુષ્ટિ માન્ય કરવામાં મદદ કરશે.

આર્ટેમિસ II મિશન અવકાશયાત્રીઓને પૃથ્વીથી 230,000 માઇલથી વધુ દૂર લઈ જશે, અને પછી તેઓ 'ફ્રી-રીટર્ન' રૂટ દ્વારા પૃથ્વી પર પાછા ફરશે (NASA)

આર્ટેમિસ II મિશનનો હેતુ શું છે?

આર્ટેમિસ II ઊંડા અવકાશ મિશન માટે જરૂરી ક્ષમતાઓની વિશાળ શ્રેણીનું પ્રદર્શન કરશે અને ચંદ્ર પર ઉતરાણ માટે પાયો નાખશે. વધુમાં, મિશન અવકાશયાત્રીઓના શરીર પર અવકાશની અસરોનું નિરીક્ષણ કરશે. આ કરવા માટે, વૈજ્ઞાનિકો અવકાશયાત્રીઓના મુસાફરી પહેલા અને પછી તેમના લોહીમાંથી ઓર્ગેનોઇડ્સ નામના પેશીઓના નમૂનાઓ બનાવશે.

આર્ટેમિસ IIના ક્રૂમાં કોણ કોણ સામેલ છે?

આર્ટેમિસ IIના ક્રૂમાં નાસાના અવકાશયાત્રીઓ રીડ વાઈઝમેન (કમાન્ડર), વિક્ટર ગ્લોવર (પાયલટ) અને ક્રિસ્ટીના કોચ (મિશન સ્પેશિયાલિસ્ટ), તેમજ કેનેડિયન અવકાશયાત્રી જેરેમી હેન્સન (મિશન સ્પેશિયાલિસ્ટ)નો સમાવેશ થાય છે.

આર્ટેમિસ II ઊંડા અવકાશ મિશન માટે જરૂરી ક્ષમતાઓની વિશાળ શ્રેણીનું પ્રદર્શન કરશે અને ચંદ્ર પર ઉતરાણ માટે પાયો નાખશે (NASA)

નાસા અવકાશયાત્રીઓને અવકાશમાં સ્માર્ટફોન લઈ જવાની મંજૂરી આપે છે, તેથી આર્ટેમિસ II અવકાશયાત્રીઓ વધુ મુક્તપણે ફોટા અને વિડિઓઝ લઈ શકશે. પૃથ્વીના નાગરિકો નાસાના વિશિષ્ટ ઓનલાઈન ટ્રેકિંગ ટૂલ, આર્ટેમિસ રીઅલ-ટાઇમ ઓર્બિટ વેબસાઇટ (AROW) દ્વારા આ મિશનને વાસ્તવિક સમયમાં ટ્રેક કરી શકે છે. આ ટૂલ નાસા વેબસાઇટ (nasa.gov/trackartemis) અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર ઉપલબ્ધ છે.

આર્ટેમિસ II સ્વદેશ કેવી રીતે પરત ફરશે

આર્ટેમિસ II મિશન, જે કુલ દસ દિવસ ચાલશે તેવી અપેક્ષા છે, તે ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણ ખેંચાણનો ઉપયોગ કરીને "સ્લિંગશોટ" દાવપેચ કરશે, જે અવકાશયાત્રીઓને પૃથ્વી પર પાછા ફરવા માટે ચાર દિવસની યાત્રા પર આગળ ધપાવશે. આગમન પર, સર્વિસ મોડ્યુલ ક્રૂ મોડ્યુલથી અલગ થઈ જશે, જેમાં અવકાશયાનની મુખ્ય પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ છે.

અવકાશયાત્રીઓ પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ફરીથી પ્રવેશ કરશે અને પેરાશૂટનો ઉપયોગ કરીને નીચે ઉતરશે. અવકાશયાત્રી પોડ કેલિફોર્નિયાના દરિયાકાંઠે સમુદ્રમાં ઉતરશે. આર્ટેમિસ II આગામી આર્ટેમિસ III મિશન માટે એક પગથિયું તરીકે કામ કરશે. આ મિશન મનુષ્યોને પ્રથમ વખત ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ નજીકના પ્રદેશનું અન્વેષણ કરવા મોકલશે, જે માનવીઓને ચંદ્રની સપાટી પર પાછા ફરવાની નિશાની છે.

