ETV Bharat / technology

Apple Event 2026 પહેલા Huawei Mate XT2 અને Xiaomi 18 Fold લૉન્ચ, iPhone Ultra સાથે થશે ટક્કર

Huawei નું Mate XT2 બે વાર ફોલ્ડ થઈને ટેબ્લેટમાં રૂપાંતરિત થાય છે, જ્યારે Xiaomiનું 18 Fold બંધ થવા પર પાસપોર્ટ જેટલો નાનો રહે છે.

Huawei Mate XT2
Huawei Mate XT2 (Huawei YOUTUBE)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદઃ ચાઈનીઝ ટેક કંપનીઓ Huawei અને Xiaomiએ સોમવારે એટલે કે 7 સપ્ટેમ્બરે પોતાના નવા ફ્લેગશિપ ફોલ્ડેબલ સ્માર્ટફોન લૉન્ચ કરી દીધા છે. આ લૉન્ચ એપ્પલની આ સપ્તાહે થનારી પ્રોડક્ટ લૉન્ચ ઈવેન્ટ પહેલા થઈ છે. Huaweiએ Mate XT2 સીરીઝ અને શાઓમીએ Xiaomi 18 Fold લૉન્ચ કર્યો છે. Huaweiએનો ટ્રિપલ ફોલ્ડેબલ ફોન એવો છે, જેને ખોલ્યા બાદ તે એક ટેબલેટ જેવું બની જાય છે અને Xiaomiનો નવો ફોલ્ડેબલ ફોન એવો છે કે તેને વાળ્યા બાદ કોઈ પાસપોર્ટ જેટલી સાઈજનો બની જાય છે.

Huawei Mate XT2 Series

Huaweiએ Mate XT2 સીરીઝ રજૂ કરી છે. આ ફોન બેવાર વળે છે અને ખુલ્યા બાદ કોઈ ટેબલેટ જેટલી મોટી સ્ક્રીનવાળો ફોન બની જાય છે. તેમાં કંપનીએ પોતાની જ નવી ચિપ Kirin 9050 Pro ફીટ કરી છે. તેના હિન્જને ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. પાણીથી બચવાની ક્ષમતાને વધારવામા આવી છે અને એક ખાસ પ્રાઈવેસી સ્ક્રીન પણ છે, જે આસપાસ બેસેલા લોકોને ડિસ્પ્લે દેખાતી નથી.

આ ફોનની કિંમત ચીનમાં 19,999 યુઆન એટલે કે લગભગ 2,980 ડૉલરથી શરુ થાય છે. તેના ટૉપ મોડલની કિંમત 24,999 યુઆન એટલે કે 3,725 ડૉલર છે. તેનું વેચાણ શનિવારથી શરુ થશે. Huaweiના એગ્ઝિક્યૂટિવ ડાયરેક્ટર Richard Yuએ કહ્યું કે મેમરીની કિંમતો વધવાથી પ્રાઈસિંગ મુશ્કેલી થઈ ગઈ છે. નવી ટેક્નોલૉજી અપનાવવા માટે ખર્ચનું ભારે દબાણ છે. કંપનીનો દાવો છે કે નવી ચિપ ડિઝાઈન વધારે પાવર આપે છે અને વીજળીનો ખર્ચ ઓછો થાય છે. આ LogicFolding આર્કિટેક્ચર Tau Scaling Lawનો ભાગ છે, જેને અમેરિકાના પ્રતિબંધોને પહોંચીવળવા માટે બનાવવામા આવ્યું છે.

Xiaomi 18 Fold

7 સપ્ટેમ્બર એટલે કે ગઈકાલે ચીનની જ વધુ એક સ્માર્ટફોન કંપની શાઓમીએ પોતાના ઘરેલૂ માર્કેટમાં પોતાના સૌથી પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન લૉન્ચ કર્યો, જેનું નામ Xiaomi 18 Fold છે. કંપની આ ફોનને મીડિયમ-ફોલ્ડ સૉલ્યૂશન કહી રહી છે. આ ફોન બંધ થવા પર પાસપોર્ટની સાઈજ જેટલો નાનો થઈ જાય છે અને ખુલ્યા બાદ તમે તેમાં ત્રણ એપ્સ એક સાથે ચલાવી શકો છો. શાઓમીના સીઈઓ Lei Junએ કહ્યું કે આ ફોન એપ્પલના પ્રોડક્ટ્સ કરતા ઘણી બાબતોમાં સારુ છે. તે iPhone Pro Max કરતા વજનમાં હળવો છે.

તેમાં પરફોર્મન્સ માટે શાઓમીએ પોતાનું જ પ્રોસેસર એટલે કે XRing O3 AI ચિપ નાખી છે. સીઈઓએ દાવો કર્યો છે કે શાઓમી આ પ્રોસેસર એપ્પલના A19 Proથી વધારે ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ આપે છે. મેમરી ચીની કંપની CXMTની DRAM ચિપ્સથી બની છે. આ ફોનની કિંમત 10,999 યુઆન એટલે કે 1540 ડૉલરથી શરુ થઈને 14,999 યુઆન એટલે કે 2100 ડૉલર સુધી છે. Lei Junએ કહ્યું કે મેમરી મોંઘી જરૂર છે પણ વેલ્યૂ ફૉર મની સારી છે.

એપ્પલ આ સપ્તાહે બુધવારે પોતાની ઈવેન્ટ કરવાનું છે. લીક રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કંપની પોતાનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઈફોન રજૂ કરી શકે છે. તેને iPhone Ultra નામ આપવામા આવી શકે છે. રિપોર્ટ્સ કહે છે કે આ બુક-સ્ટાઈલ ફોલ્ડેબલ હશે, જેના બંધ થવા પર લગભગ 5.5 ઈંચની બહારની સ્ક્રીન અને ખુલવા પર 7.8 ઈંચની અંદરની સ્ક્રીન હોઈ શકે છે. તેની જાડાઈ ફોન ખુલવા પર મહજ 4.5 મિમી કહેવામા આવી રહી છે. તેમાં A20 Pro ચિપ, સાઈડમાં Touch ID અને ફ્રીજ-ફ્રી ડિસ્પ્લેનો દાવો છે. કિંમત 2000 ડૉલરની આસપાસ શરુ થઈ શકે છે.

ચીનના સ્માર્ટફોન બજારમાં Huaweiની ભાગીદારી બીજા ત્રિમાસિક ક્વાર્ટરમાં 22.6% જ્યારે એપ્પલની 18.1% શાઓમીની 12.4% હતી. ફોલ્ડિગ ફોન્સમાં તો Huaweiનો દબદબો વધારે છે. બીજા ત્રિમાસિકમાં ચીનમાં 68% શિપમેન્ટ તેની જ હતી.

Huawei હાલમાં અમેરિકામાં ઉત્પાદનો વેચી શકતું નથી કારણ કે તેને ત્યાં સુરક્ષા માટે ખતરો માનવામાં આવે છે. સેમસંગે પણ ટ્રાઇ-ફોલ્ડ ફોન લોન્ચ કર્યો હતો, પરંતુ ત્રણ મહિના પછી તેનું વેચાણ બંધ કરી દીધું હતું. આ બે ચીની સ્માર્ટફોન દિગ્ગજોના નવા ફોલ્ડેબલ ફોન સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે એપલ તેના પ્રથમ ફોલ્ડેબલ આઇફોનમાં કઈ વિશિષ્ટ સુવિધાઓ રજૂ કરશે તે જોવાનું બાકી છે.

આ પણ વાંચોઃ OpenAI એ લોન્ચ કર્યું સૌથી સ્માર્ટ AI મોડલ GPT-6 Astra, જાણો ખાસિયતો
Kiaની નવી SUV કાર Sorento ભારતમાં લોન્ચ, કિંમત 27.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ

TAGGED:

HUAWEI MATE XT2 LAUNCHED
HUAWEI MATE XT2
XIAOMI 18 FOLD
NEW MOBILE LAUNCH
XIAOMI 18 FOLD LAUNCHED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.