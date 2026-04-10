આર્ટેમિસ 2 સ્પ્લેશડાઉન: ચંદ્રની યાત્રા કરીને પાછા આવી રહ્યા છે અવકાશયાત્રીઓ, અહીં જુઓ લાઇવ સ્ટ્રીમ!

નાસા સાંજે 6:30 વાગ્યે EDT (ભારતીય સમય મુજબ 11 એપ્રિલ 4:00 AM) પર લાઇવ સ્ટ્રીમ શરૂ કરશે, જેમાં સ્પ્લેશડાઉનની સમગ્ર ઘટના લાઈવ બતાવાશે.

ચંદ્રની યાત્રા કરીને પાછા આવી રહ્યા છે અવકાશયાત્રીઓ
ચંદ્રની યાત્રા કરીને પાછા આવી રહ્યા છે અવકાશયાત્રીઓ (NASA)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 6:02 PM IST

હૈદરાબાદ: આજે 10 એપ્રિલ 2026, શુક્રવારના રોજ આર્ટેમિસ 2 મિશનનો સૌથી રોમાંચક અને જોખમી પડાવ પૂરો થયો. ચંદ્રમાનું ચક્કર લગાવીને પરત ફરતા 4 અવકાશયાત્રીઓ – રીડ વાઈઝમેન, વિક્ટર ગ્લોવર, ક્રિસ્ટીના કોચ અને જેરેમી હેનસેન – અમેરિકન સમય મુજબ રાત્રે 8:07 વાગ્યે (EDT) પ્રશાંત મહાસાગરમાં સાન ડિએગો નજીક પાણી પર ઉતરશે. ભારતીય સમય મુજબ આ 11 એપ્રિલની સવારે 5:37 વાગ્યે આ ઘટના બનશે છે. ઓરિયન અવકાશયાનની આ વાપસી 50 વર્ષ બાદ પહેલા ક્રૂડ લૂનર ફ્લાયબાય મિશન સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ કરશે.

આ સ્પ્લેશડાઉન (પાણી પર ઉતરાણ) સરળ નહોતું. અવકાશયાન ચંદ્ર પરથી પરત ફરતી વખતે 23,864 માઈલ પ્રતિ કલાક (લગભગ 38,405 કિમી પ્રતિ કલાક)ની ઝડપે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશ્યું તે દરમિયાન હવાના ઘર્ષણથી તાપમાન 5,000 ડિગ્રી ફેરનહીટ સુધી પહોંચી ગયું હતું અને ચારે બાજુ પ્લાઝ્માની આગની દીવાલ બની ગઈ હતી અને રેડિયો સંપર્ક પણ 6 મિનિટ માટે સંપૂર્ણપણે કપાઈ ગયો હતો. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અવકાશયાત્રીઓના શરીર પર ભારે બન્યું હતું.

આર્ટેમિસ 1માં થયેલી મુશ્કેલી

આર્ટેમિસ 1માં આ રી-એન્ટ્રીનો ભાગ સૌથી મુશ્કેલ સાબિત થયો હતો. તે દરમિયાન હીટ શિલ્ડની 'એવકોટ' પરતમાં 100થી વધુ જગ્યાએ ક્ષતિ થઈ છે, કારણ કે સ્કિપ એન્ટ્રી પદ્ધતિમાં ગેસનું દબાણ વધી ગયું હતું. નાસાએ આર્ટેમિસ 2માં તેમના પ્લાનને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો છે. હવે નાસાએ 'સ્ટીપર એન્ટ્રી' નો રસ્તો અપનાવ્યો છે. આના કારણે કેપ્સ્યુલ તે ખતરનાક ગરમી-ઠંડકના ચક્રમાં ઓછો સમય રહ્યો અને ક્રૂ મેમ્બરનું સંપૂર્ણપણે સલામત રીતે લેન્ડિંગ કરશે.

ઐતિહાસિક ક્ષણનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ

તમે આ ઐતિહાસિક ક્ષણને ઘરે બેઠા લાઈવ જોઈ શકો છો. નાસાનું ઓફિશિયલ કવરેજ અમેરિકન સમય મુજબ સાંજે 6:30 વાગ્યે (EDT) શરૂ થયું, જે ભારતીય સમય મુજબ 11 એપ્રિલ બપોરે 4:00 વાગ્યે (IST) છે. આ કવરેજ દરમિયાન ઓરિયનના અંતિમ કરેક્શન બર્ન, સર્વિસ મોડ્યુલનું અલગ થવું, પેરાશૂટનું ખુલવું અને પાણી પર ઉતરવાની સંપૂર્ણ ઘટના બતાવવામાં આવશે. અવકાશયાત્રીઓને 'યુએસએસ જ્હોન પી. મુર્થા' જહાજ દ્વારા બહાર કાઢીને તબીબી તપાસ માટે લઈ જવામાં આવશે.

ક્યાં જોવું?

  1. નાસા યુટ્યુબ ચેનલ (જે અમે આ લેખમાં ઉપર એમ્બેડ કરી છે - તમે તેને અહીંથી સીધું જોઈ શકો છો)
  2. નાસા+ એપ
  3. લાઈવ કવરેજ એમેઝોન પ્રાઇમ, એપલ ટીવી, નેટફ્લિક્સ, એચબીઓ મેક્સ, ડિસ્કવરી+, પીકોક અને રોકુ પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

જ્યાં સુધી આર્ટેમિસ 2નો ક્રૂ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત બહાર ન આવી જાય, ત્યાં સુધી આ લાઈવ કવરેજ ચાલુ રહેશે. અવકાશયાત્રી ક્રિસ્ટીના કોચે અગાઉ કહ્યું હતું, "મને આશા છે કે આ મિશન એટલું સરળ હશે કે લોકો આર્ટેમિસ 2ને ભૂલી જશે અને તેમને આ એક રૂટિન કામ લાગશે." નાસાનું આ મિશન કોઈ સાધારણ મિશન નથી, પરંતુ કેટલાક દાયકાઓ બાદ મનુષ્યોની ચાંદ પર વાપસી અને મંગળની રાહનું પહેલું મોટું પગલું છે.

સ્પ્લેશડાઉન સફળ રહ્યું અને બધા ચાર અવકાશયાત્રીઓ સલામત છે. હવે આગામી આર્ટેમિસ 3 મિશન ચંદ્રની સપાટી પર માનવને ઉતારવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. નાસાની આ સિદ્ધિ સમગ્ર વિશ્વ માટે ગર્વની વાત છે.

