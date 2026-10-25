Android ફોનનું સ્ટોરેજ કેવી રીતે ખાલી કરવું ? બસ આ સરળ સ્ટેપ્સ જાણી લો
Android ફોનનું સ્ટોરેજ નિયમિત રીતે સાફ કરવાથી નવી ફાઈલ્સ સરળતા સેવ થાય છે, અને ફોનનું પરફોર્મન્સ પણ સારૂ રહે છે.
Published : October 25, 2026 at 5:06 PM IST
હૈદરાબાદ: આજકાલ એન્ડ્રોઇડ ફોન સ્ટોરેજ ભરાઈ જવાની સમસ્યા ખૂબ જ સામાન્ય બની ગઈ છે. લોકો પોતાના ફોટા, વીડિયો, મ્યૂઝિક અને એપ્સથી ભરી દે છે. એકવાર સ્ટોરેજ ભરાઈ જાય પછી, તેમાં નવી એપ્સ ડાઉનલોડ કરી શકાતી નથી, અને ફોન પણ સ્લો થઈ જાય છે. ફોનમાં પહેલાથી જ ડાઉનલોડ કરેલી એપ્સ પણ ધીમી રિસ્પોન્સ આપવા લાગે છે.
RAM એપ્સ અને સિસ્ટમ માટે કામ કરે છે, જ્યારે સ્ટોરેજમાં આપની ફાઈલ્સ સ્ટોર રહે છે. એક સમય હતો જ્યારે 32GB સ્ટોરેજવાળા ફોન લોન્ચ થતા હતા, પરંતુ હવે 256GB અથવા 512 GB સ્ટોરેજ પણ મોટાભાગના લોકોને ઓછું લાગી રહ્યું છે. પરિણામે, કંપનીઓએ 1TB અને 2TB વાળા સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરવા લાગ્યા છે.
મેમરીની અછતના સમયમાં સ્પેસ રાખવી જરૂરી
જોકે, તાજેતરના મહિનાઓમાં, વિશ્વભરમાં સતત વિસ્તરતા AI ડેટા સેન્ટર્સના કારણે સ્ટોરેજની અછત શરૂ થઈ છે. સ્ટોરેજની માંગ એટલી વધી ગઈ છે કે કંપનીઓને તેમના ફોનની કિંમત વધારવી પડી રહી છે. આને સંતુલિત કરવા માટે, તેઓએ 64GB સ્ટોરેજવાળા ફોન લોન્ચ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
આજકાલ, પરિસ્થિતિ એવી બની ગઈ છે કે ₹20,000 ખર્ચ કર્યા પછી પણ, લોકો ફક્ત 64GB સ્ટોરેજવાળો સ્માર્ટફોન જ મેળવી શકે છે. ઘણા સ્માર્ટફોનની કિંમત ₹40,000 થી વધુ હોય છે, છતાં ફક્ત 128GB સ્ટોરેજ હોય છે.
આવી સ્થિતિમાં, લોકો માટે સ્ટોરેજ સ્પેસ કેવી રીતે બચાવવી અને તેમના ફોનમાં સ્પેસ કેવી રીતે ખાલી કરવી તે શીખવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ અહેવાલમાં, અમે આ સરળ પદ્ધતિઓ જણાવીશું.
સ્ટોરેજ વિશે કેવી રીતે જાણવું ?
સૌથી પહેલાં Settings ખોલો
પછી Storage પર ક્લિક કરો
ત્યાં Photos, Videos, Apps અને Downloads જેવી કેટેગરી દેખાશે
તેનાથી ખબર પડી જશે કે કઈ ચીજ સૌથી વધુ જગ્યા રોકી રહી છે.
આજકાલ કેટલાક એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં સ્માર્ટ સ્ટોરેજ સુવિધા પણ હોય છે. જે ફોનમાં સ્ટોરેજ ઓછો થવા પર ગૂગલ ફોટોઝમાં બેકઅપ થયેલા ફોટાઓ અને વીડિયોની કોપી આપમેળે હટાવી દે છે. તેને શરૂ કરવા માટે Settings માં જઈને પછી Storage પર જાઓ, ત્યાર બાદ Free up space પર ટેપ કરો, અને મેનૂ ખોલીને સ્માર્ટ સ્ટોરેજ ચાલુ કરી દો.
બિનજરૂરી ફાઇલોને મેન્યુઅલી કેવી રીતે ડિલીટ કરવી
એકદમ સરળ રીત
Google Photos માં બેકઅપ થઈ ચુકેલા ફોટા ફોનમાંથી દૂર કરી શકો છે. ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટ થવા પર તે Google Photos માં દેખાશે. જો તમે Google TV ડાઉનલોડ્સ દૂર કરવા માંગતા હો, તો તેના માટે તમારે Library માં જવું પડશે, ડાઉનલોડ કરેલ વિડિઓ પસંદ કરીને, પછી Remove ક્લિક કરવું પડશે. YouTube Music માં પણ Library ખોલો, ગીત અથવા પ્લેલિસ્ટની બાજુમાં More વિકલ્પ પર ટેપ કરો, અને Remove download વિકલ્પ પસંદ કરો. બાકી એપ્સમાં પણ મીડિયાને ડાયરેક્ટ હટાવી શકાય છે.
એપ્લિકેશનો અનઇન્સ્ટોલ કરો અને કેશ (Cache) ક્લિયર કરો
તમે તે એપ્લિકેશનો ફોનમાંથી હટાવી દો, જેનો ઉપયોગ બહું ઓછો થતો હોય, તેના માટે આપ સેટિંગ્સ પર જાઓ અને એપ્લિકેશન પસંદ કરો અને પછી Uninstall પસંદ કરો. એપ્લિકેશન કેશ (Cache) પણ ફોનના સ્ટોરેજનો ઉપયોગ કરે છે, તેથી તમારે તેને નિયમિતપણે સાફ કરવું જોઈએ. આ કરવા માટે, સેટિંગ્સ પર જાઓ, એપ્લિકેશન પસંદ કરો, સ્ટોરેજ પર ટેપ કરો અને પછી Clear cache પસંદ કરો. આ એપ્લિકેશનનો ડેટા કાઢી નાખતું નથી, તે ફક્ત કામચલાઉ ફાઇલોને દૂર કરે છે.
બિનઉપયોગી એપ્લિકેશનોને આર્કાઇવ કરો
ગુગલ પ્લે સ્ટોર ખોલો.
તમારા પ્રોફાઇલ ચિત્ર પર ટેપ કરો.
સેટિંગ્સ પર જાઓ.
જનરલ સેક્શન પર ટેપ કરો.
હવે તમારે Automatically archive apps ઓન કરવી પડશે.
આ સેટિંગ સેટ કર્યા પછી, એપ્લિકેશન તમારા ફોનમાંથી દૂર થઈ જશે અને સ્ટોરેજ ખાલી થઈ જશે, પરંતુ એપ્લિકેશનનો ડેટા સુરક્ષિત રહેશે. જો જરૂર પડે તો તમે તેને ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો, અને પછી જો તે કામ ન કરે તો તેને આર્કાઇવ કરી શકો છો.
ડાઉનલોડ્સ ફોલ્ડર ક્લિયર કરો
ડાઉનલોડ્સ ફોલ્ડરમાં ડોક્યૂમેન્ટ, ફોટાઓ, વિડિઓઝ અને PDF સંગ્રહિત થાય છે. Files અથવા Files by Google એપ્લિકેશન ખોલો અને અઠવાડિયા કે મહિનામાં એકવાર તેને ચેક કરો અને તેવી ફાઇલોને કાઢી નાખો જેની તમારે વધુ જરૂર નથી. આ સરળ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને, તમે તમારા Android ફોન પર સ્ટોરેજ ખાલી કરી શકો છો અને તેનું પરફોર્મન્સ વધારી શકો છો. જો આપ નિયમિતપણે આ સ્ટેપ્સને અનુસરો છો, તો તમારી પાસે ક્યારેય સ્ટોરેજ ખતમ થશે નહીં અને તે હંમેશા ઝડપી ચાલતો રહેશે.
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